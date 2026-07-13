Show TV ekranlarında 13 Temmuz Pazartesi gecesi yayınlanacak olan Belalı Tanık, aksiyon ve komediyi harmanlayan başarılı yapımlar arasında gösteriliyor. Orijinal adı The Hitman's Bodyguard olan film, vizyona girdiği dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Güçlü oyuncu kadrosu ve yüksek tempolu sahneleriyle dikkat çeken yapım, televizyon izleyicilerinin de ilgisini çekiyor. Ryan Reynolds ile Samuel L. Jackson'ın uyumu filmin en çok konuşulan yönlerinden biri oldu. Peki, Belalı Tanık filminin konusu nedir ve oyuncuları kimlerdir? İşte filme dair tüm ayrıntılar...