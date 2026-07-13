Belalı Tanık filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Belalı Tanık ne zaman çekildi?
Show TV'nin 13 Temmuz Pazartesi akşamı yayın akışında yer alan Belalı Tanık (The Hitman's Bodyguard) filmi, aksiyon ve komediyi bir araya getiren sürükleyici hikayesiyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. İlk kez 2017 yılında vizyona giren film, dünya genelinde gişede önemli bir başarı elde etti. Başrollerini Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson ve Salma Hayek paylaşıyor. Senaryosunu Tom O'Connor'ın kaleme aldığı filmin yönetmenliğini Patrick Hughes üstlenmiştir. Peki, Belalı Tanık filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? İşte Belalı Tanık filmi konusu ve oyuncuları...
Show TV ekranlarında 13 Temmuz Pazartesi gecesi yayınlanacak olan Belalı Tanık, aksiyon ve komediyi harmanlayan başarılı yapımlar arasında gösteriliyor. Orijinal adı The Hitman's Bodyguard olan film, vizyona girdiği dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Güçlü oyuncu kadrosu ve yüksek tempolu sahneleriyle dikkat çeken yapım, televizyon izleyicilerinin de ilgisini çekiyor. Ryan Reynolds ile Samuel L. Jackson'ın uyumu filmin en çok konuşulan yönlerinden biri oldu. Peki, Belalı Tanık filminin konusu nedir ve oyuncuları kimlerdir? İşte filme dair tüm ayrıntılar...
BELALI TANIK FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Dünyanın en başarılı korumalarından biri olan Michael Bryce, uluslararası bir davada ifade verecek olan ünlü tetikçi Darius Kincaid'i sağ salim mahkemeye ulaştırmakla görevlendirilir.
Geçmişte birbirlerine düşman olan ikili, zorlu görev sırasında hem suç örgütleriyle hem de peşlerindeki suikastçılarla mücadele etmek zorunda kalır. Avrupa'nın farklı şehirlerinde geçen macera boyunca aksiyon dolu kovalamacalar ve eğlenceli diyaloglar izleyicilere keyifli anlar yaşatır.
BELALI TANIK OYUNCULARI KİMLER?
Filmin yıldız oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Ryan Reynolds – Michael Bryce
Samuel L. Jackson – Darius Kincaid
Salma Hayek – Sonia Kincaid
Gary Oldman – Vladislav Dukhovich
Elodie Yung – Amelia Roussel
Joaquim de Almeida
Richard E. Grant
BELALI TANIK NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Belalı Tanık filmi, 2016 yılında çekildi ve 2017 yılında vizyona girdi. Yönetmen koltuğunda Patrick Hughes otururken, senaryosunu Tom O'Connor kaleme aldı.
Yaklaşık 118 dakika süren yapım, aksiyon-komedi türünün sevilen örnekleri arasında gösteriliyor.
BELALI TANIK NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmin çekimleri ağırlıklı olarak Avrupa'da gerçekleştirildi. Hollanda'nın Amsterdam kenti başta olmak üzere İngiltere ve Bulgaristan'da çeşitli sahneler çekildi.
Özellikle Amsterdam sokaklarında geçen kovalamaca sahneleri filmin en dikkat çeken bölümleri arasında yer alıyor.
BELALI TANIK SAAT KAÇTA?
Belalı Tanık (The Hitman's Bodyguard) filmi, 13 Temmuz Pazartesi günü saat 22.15'te Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Kanalın yayın akışına göre film, ana akşam kuşağının ardından ekrana gelecek.