Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Belalı Tanık filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Belalı Tanık ne zaman çekildi?

        Belalı Tanık filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Belalı Tanık ne zaman çekildi?

        Show TV'nin 13 Temmuz Pazartesi akşamı yayın akışında yer alan Belalı Tanık (The Hitman's Bodyguard) filmi, aksiyon ve komediyi bir araya getiren sürükleyici hikayesiyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. İlk kez 2017 yılında vizyona giren film, dünya genelinde gişede önemli bir başarı elde etti. Başrollerini Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson ve Salma Hayek paylaşıyor. Senaryosunu Tom O'Connor'ın kaleme aldığı filmin yönetmenliğini Patrick Hughes üstlenmiştir. Peki, Belalı Tanık filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? İşte Belalı Tanık filmi konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 19:35 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Show TV ekranlarında 13 Temmuz Pazartesi gecesi yayınlanacak olan Belalı Tanık, aksiyon ve komediyi harmanlayan başarılı yapımlar arasında gösteriliyor. Orijinal adı The Hitman's Bodyguard olan film, vizyona girdiği dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Güçlü oyuncu kadrosu ve yüksek tempolu sahneleriyle dikkat çeken yapım, televizyon izleyicilerinin de ilgisini çekiyor. Ryan Reynolds ile Samuel L. Jackson'ın uyumu filmin en çok konuşulan yönlerinden biri oldu. Peki, Belalı Tanık filminin konusu nedir ve oyuncuları kimlerdir? İşte filme dair tüm ayrıntılar...

        2

        BELALI TANIK FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

        Dünyanın en başarılı korumalarından biri olan Michael Bryce, uluslararası bir davada ifade verecek olan ünlü tetikçi Darius Kincaid'i sağ salim mahkemeye ulaştırmakla görevlendirilir.

        Geçmişte birbirlerine düşman olan ikili, zorlu görev sırasında hem suç örgütleriyle hem de peşlerindeki suikastçılarla mücadele etmek zorunda kalır. Avrupa'nın farklı şehirlerinde geçen macera boyunca aksiyon dolu kovalamacalar ve eğlenceli diyaloglar izleyicilere keyifli anlar yaşatır.

        3

        BELALI TANIK OYUNCULARI KİMLER?

        Filmin yıldız oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

        Ryan Reynolds – Michael Bryce

        Samuel L. Jackson – Darius Kincaid

        Salma Hayek – Sonia Kincaid

        Gary Oldman – Vladislav Dukhovich

        Elodie Yung – Amelia Roussel

        Joaquim de Almeida

        Richard E. Grant

        4

        BELALI TANIK NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

        Belalı Tanık filmi, 2016 yılında çekildi ve 2017 yılında vizyona girdi. Yönetmen koltuğunda Patrick Hughes otururken, senaryosunu Tom O'Connor kaleme aldı.

        Yaklaşık 118 dakika süren yapım, aksiyon-komedi türünün sevilen örnekleri arasında gösteriliyor.

        5

        BELALI TANIK NEREDE ÇEKİLDİ?

        Filmin çekimleri ağırlıklı olarak Avrupa'da gerçekleştirildi. Hollanda'nın Amsterdam kenti başta olmak üzere İngiltere ve Bulgaristan'da çeşitli sahneler çekildi.

        Özellikle Amsterdam sokaklarında geçen kovalamaca sahneleri filmin en dikkat çeken bölümleri arasında yer alıyor.

        BELALI TANIK SAAT KAÇTA?

        Belalı Tanık (The Hitman's Bodyguard) filmi, 13 Temmuz Pazartesi günü saat 22.15'te Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Kanalın yayın akışına göre film, ana akşam kuşağının ardından ekrana gelecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Müze Mehter Marşı ile karşılandı

        Samsun'da Bandırma Vapuru Müzesi, karadan 3,5 kilometre yürütülerek yeni yerine taşındı ve mehter marşları eşliğinde karşılandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yolculuğunun simgelerinden olan müze gemi, Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı Kurtuluş Yolu yanına yerleştirildi. (İHA)

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Külliye milletin evidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Külliye milletin evidir
        İş adamı Hüseyin Başaran'ın Haluk Levent hakkındaki şikayet dilekçesi ortaya çıktı
        İş adamı Hüseyin Başaran'ın Haluk Levent hakkındaki şikayet dilekçesi ortaya çıktı
        ABD Başkanı Trump: Hürmüz'ü ele geçiriyoruz
        ABD Başkanı Trump: Hürmüz'ü ele geçiriyoruz
        Bakan Gürlek: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 25 şüpheli yakalandı
        Bakan Gürlek: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 25 şüpheli yakalandı
        MASAK raporunda Haluk Levent detayı
        MASAK raporunda Haluk Levent detayı
        ABD'li Senatör Graham'ın ölüm nedeni belli oldu
        ABD'li Senatör Graham'ın ölüm nedeni belli oldu
        TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı
        TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı
        Özel yarın mahkemeye başvuracak
        Özel yarın mahkemeye başvuracak
        FETÖ'ye 81 ilde dev operasyon: 968 gözaltı
        FETÖ'ye 81 ilde dev operasyon: 968 gözaltı
        Aşırı sıcaklar zayıflama iğnesi ve insülini etkileyerek sağlığı riske atabilir
        Aşırı sıcaklar zayıflama iğnesi ve insülini etkileyerek sağlığı riske atabilir
        Bugün Ne Oldu? 13 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 13 Temmuz 2026 haberleri
        Avrupa'da haziran sıcakları 10 binden fazla can aldı
        Avrupa'da haziran sıcakları 10 binden fazla can aldı
        2 kadının da kalbi durdu!
        2 kadının da kalbi durdu!
        Daha az konut, daha çok gelir!
        Daha az konut, daha çok gelir!
        Sıcak hava dalgası ihracata yansıdı
        Sıcak hava dalgası ihracata yansıdı
        Uçuşlar pazartesi ve perşembe olacak
        Uçuşlar pazartesi ve perşembe olacak
        Bayılmalarını yorgunluğa bağladı! Gerçek şoke etti
        Bayılmalarını yorgunluğa bağladı! Gerçek şoke etti
        Okan Buruk bir kez daha tarihe geçti!
        Okan Buruk bir kez daha tarihe geçti!
        Finalde ünlüler geçidi
        Finalde ünlüler geçidi
        Bodrum'dan Çeşme'ye geçtiler
        Bodrum'dan Çeşme'ye geçtiler