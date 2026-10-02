BELÇİKA - TÜRKİYE MAÇI SAATİ VE KANALI | UEFA Uluslar Ligi Belçika-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler!

Milli maç heyecanı bu kez Belçika deplasmanında yaşanacak. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında Belçika ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, Belçika'nın Liège kentindeki Maurice Dufrasne Stadyumu'nda oynanacak. Grupta çıktığı iki maçı da kaybeden Bizim Çocuklar, Belçika karşısında gruptaki ilk puanlarını almak için mücadele edecek. Belçika ise ilk iki maçında 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Peki, Belçika-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte UEFA Uluslar Ligi Belçika-Türkiye milli maçı saati, yayın kanalı ve muhtemel 11'ler...