BELÇİKA - TÜRKİYE MAÇI SAATİ VE KANALI | UEFA Uluslar Ligi Belçika-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler!
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde kritik bir deplasman maçına çıkıyor. Ay-yıldızlı ekip, A Ligi 1. Grup'taki üçüncü karşılaşmasında Belçika ile karşı karşıya geliyor. Gruptaki ilk iki maçından puansız ayrılan Vincenzo Montella yönetimindeki milliler, Belçika deplasmanında ilk puanlarını almak için sahaya çıkacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma öncesinde Belçika-Türkiye maçının saati, yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Belçika-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar ve muhtemel 11 bilgisi.
Milli maç heyecanı bu kez Belçika deplasmanında yaşanacak. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında Belçika ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, Belçika'nın Liège kentindeki Maurice Dufrasne Stadyumu'nda oynanacak. Grupta çıktığı iki maçı da kaybeden Bizim Çocuklar, Belçika karşısında gruptaki ilk puanlarını almak için mücadele edecek. Belçika ise ilk iki maçında 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Peki, Belçika-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte UEFA Uluslar Ligi Belçika-Türkiye milli maçı saati, yayın kanalı ve muhtemel 11'ler...
BELÇİKA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Belçika-Türkiye maçı, 2 Ekim 2026 Cuma günü (bugün) oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak.
BELÇİKA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
Belçika'nın Liege şehrindeki Maurice Dufrasne Stadı'nda oynanacak Belçika-Türkiye mücadelesi, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.
Mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonundan Rohit Saggi yönetecek. Saggi'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Anders Olav Dale ile Ole Andreas Haukasen yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Marius Hansen Grotta olacak.
TÜRKİYE'NİN GRUPTAKİ DURUMU
Türkiye, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki ilk iki karşılaşmasından puansız ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip ilk maçında Fransa'ya 1-0, ikinci maçında ise İtalya'ya 4-1 mağlup oldu.
Fransa ilk iki maçını kazanarak 6 puanla grubun zirvesinde bulunurken, Belçika ve İtalya'nın 3'er puanı bulunuyor. Türkiye ise Belçika karşılaşmasına puansız çıkacak.
BELÇİKA-TÜRKİYE MAÇINDA ORKUN KÖKÇÜ VE CAN YOK
A Milli Takım'da Orkun Kökçü ve Can Uzun, Belçika karşılaşmasında forma giyemeyecek.
İtalya ile Bursa'da oynanan müsabaka sonrasında ayak parmağında ağrısı artan Orkun Kökçü'nün aday kadrodan çıkarıldığı açıklandı.
Ağrıları nedeniyle son antrenmana katılmayan Can Uzun da bu sabah aday kadrodan çıkarıldı.
Fransa karşılaşmasında kırmızı kart gören Uğurcan Çakır'ın ise cezası sona erdi. Milli kaleci, Belçika karşılaşmasında yeniden forma giyebilecek.
BELÇİKA-TÜRKİYE MUHTEMEL 11'LER
Belçika: Lammens, Seys, Mechele, Ngoy, Castagne, Lavia, Tielemans, Lukebakio, De Bruyne, Godts, De Ketelaere.
Türkiye: Uğurcan, Oğuz, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Bartuğ, İsmail, Arda, Kerem, Barış.
BELÇİKA-TÜRKİYE REKABETİNDE SON DURUM
Türkiye ile Belçika, A Milli Takım düzeyinde bugüne kadar 11 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 3'ünü Türkiye, 3'ünü Belçika kazanırken 5 maç beraberlikle sonuçlandı. İki takım arasındaki maçlarda Türkiye 17, Belçika ise 18 gol kaydetti.
İki ülkenin milli takımları arasındaki son karşılaşma 3 Haziran 2011'de Brüksel'de oynandı.
MONTELLA'YLA 39. KARŞILAŞMA
Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 39'uncu sınavını Belçika karşısında verecek. İtalyan teknik adamla 29'u resmi, 9'u özel 38 maça çıkan milliler, 21 galibiyet, 12 mağlubiyet, 5 beraberlik yaşadı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 65 kez havalandıran ay-yıldızlı ekip, kalesinde 51 gole engel olamadı.
12. KEZ KARŞI KARŞIYA
Türkiye ile Belçika, yapacakları UEFA Uluslar Ligi maçıyla tarihlerinde 12. kez karşı karşıya gelecek. İki ülke milli takımları arasında geride kalan 7'si resmi, 4'ü özel toplam 11 maçta taraflar 3'er galibiyet alırken, 5 müsabaka da berabere sonuçlandı. 7'si Belçika, 4'ü Türkiye'de oynanan bu maçlarda ay-yıldızlı ekibin attığı toplam 17 gole, Belçika 18 golle yanıt verdi.
TÜRKİYE'NİN ULUSLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI
A Milli Takım'ın Belçika maçından sonraki maç programı da belli. Milliler, Belçika karşılaşmasının ardından 5 Ekim'de deplasmanda İtalya ile karşılaşacak.
İşte milli maç takvimi:
5 Ekim 2026: İtalya – Türkiye
12 Kasım 2026: Türkiye – Belçika
15 Kasım 2026: Fransa – Türkiye