Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Benzin ve motorine zam geldi! 1 Kasım 2026 Pazar İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar oldu?

        Benzin ve motorine zam geldi! 1 Kasım 2026 Pazar İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar oldu?

        Akaryakıt fiyatları, 1 Kasım 2026 Pazar gününe yeni zamlarla başladı. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesinin ardından benzin ve motorinin litre fiyatları gece yarısı itibarıyla yükseldi. Araç sahipleri, pompa fiyatlarına yansıyan zam miktarını ve güncel fiyatları merak ediyor. Peki, benzine ve motorine kaç TL zam geldi? Benzin, motorin ve LPG'nin litresi ne kadar oldu? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de 1 Kasım 2026 Pazar günü geçerli olan güncel akaryakıt fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Kasım 2026 - 09:33 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Benzin ve motorin fiyatlarında yeni bir değişiklik yaşandı. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesiyle birlikte akaryakıt istasyonlarındaki tabelalar gece yarısı yeniden değişti. Yapılan zam, araç sahiplerinin yakıt giderlerini doğrudan etkilerken güncel pompa fiyatları da merak konusu oldu. Peki, 1 Kasım 2026 Pazar günü benzinin ve motorinin litresi kaç TL'den satılıyor? Son zamla birlikte fiyatlar ne kadar yükseldi? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatlarında son durum...

        2

        AKARYAKIT FİYATLARI YENİDEN YÜKSELDİ

        ÖTV düzenlemesi, benzin ve motorin fiyatlarına zam olarak yansıdı. Gece yarısı yürürlüğe giren artışla benzinin litre fiyatı 4,15 TL, motorinin litre fiyatı ise 3,60 TL yükseldi. Yeni fiyatlar akaryakıt istasyonlarındaki pompa satışlarına yansıtıldı.

        İşte şehir şehir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

        3

        İSTANBUL 1 KASIM 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        AVRUPA YAKASI

        Benzin: 80.40 TL

        Motorin: 100.50 TL

        LPG: 41.20 TL

        4

        ANADOLU YAKASI

        Benzin: 80.30 TL

        Motorin: 100.30 TL

        LPG: 40.60 TL

        5

        ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 1 KASIM 2026

        Benzin: 81.40 TL

        Motorin: 101.60 TL

        LPG: 41.29 TL

        6

        İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 1 KASIM 2026

        Benzin: 81.70 TL

        Motorin: 101.90 TL

        LPG: 41.20 TL

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tek öğrencisi olan okulda tören; 'İşte Cumhuriyet tam olarak budur'

        KONYA'nın Ilgın ilçesinde 1 öğretmen ve 1 öğrencisi olan okulda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı. Törende konuşan sınıf öğretmeni Fatih Yalçınkaya, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'i ilan ederken tam olarak bu günü, yani seni ve beni hayal etmişti. O 'Cumhuriyet, bilhassa kimsesizl...
        #motorin
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti
        Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti
        İstanbul'da kuvvetli sağanak
        İstanbul'da kuvvetli sağanak
        Baba ve kızı evde ölü bulundu
        Baba ve kızı evde ölü bulundu
        Diyarbakır'da feci kaza: 2 ölü, 12 yaralı!
        Diyarbakır'da feci kaza: 2 ölü, 12 yaralı!
        "Rakip takım kazansın diye bahis oynayan yönetici var"
        "Rakip takım kazansın diye bahis oynayan yönetici var"
        Donald Trump: İran'la anlaşma olabilir
        Donald Trump: İran'la anlaşma olabilir
        Ala'dan Habertürk'e açıklamalar
        Ala'dan Habertürk'e açıklamalar
        Netanyahu hükümetine karşı bir araya geldiler
        Netanyahu hükümetine karşı bir araya geldiler
        Siber operasyon: 86 tutuklama!
        Siber operasyon: 86 tutuklama!
        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar
        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar
        Sarıgül soruşturması: 4 tutuklama kararı
        Sarıgül soruşturması: 4 tutuklama kararı
        Tekne kazasında ölen ATSO Başkanı ile ilgili davada karar!
        Tekne kazasında ölen ATSO Başkanı ile ilgili davada karar!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Yoğun bakıma kaldırıldı
        Yoğun bakıma kaldırıldı
        "Tempoyu yükseltebilirsek avantaj olabilir"
        "Tempoyu yükseltebilirsek avantaj olabilir"
        Devler Ligi'nde kritik randevu: G.Saray-Stuttgart
        Devler Ligi'nde kritik randevu: G.Saray-Stuttgart
        "Hava bile Charles'a muhalif"
        "Hava bile Charles'a muhalif"
        "Vicdansızlar!"
        "Vicdansızlar!"
        Fon soruşturmasında 18.3 milyar TL iade edildi
        Fon soruşturmasında 18.3 milyar TL iade edildi
        Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!
        Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!