Beşiktaş - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş, EuroLeague'de Bayern Münih ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlı ekibin Avrupa arenasındaki mücadelesi basketbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Karşılaşma nedeniyle Beşiktaş - Bayern Münih maçının canlı yayın bilgisi ve başlama saati gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, Beşiktaş - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte EuroLeague Beşiktaş - Bayern Münih maçı canlı izle bilgisi...
Beşiktaş ile Bayern Münih arasındaki mücadele, EuroLeague heyecanını takip eden basketbolseverleri ekran başına toplamaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı takım, sahasında oynayacağı karşılaşmada galibiyet arayacak. Beşiktaş - Bayern Münih maçının yayın kanalı ve maç saati en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş - Bayern Münih basket maçı saati...
BEŞİKTAŞ - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş ile Bayern Münih arasındaki EuroLeague 6. hafta mücadelesi, 16 Ekim 2026 Cuma günü oynanacak. İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilecek karşılaşmanın başlama saati 20.00 olarak açıklandı.
BEŞİKTAŞ - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?
Basketbolseverlerin merak ettiği Beşiktaş - Bayern Münih karşılaşması, S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Mücadeleyi takip etmek isteyen izleyiciler, yayın seçenekleri üzerinden karşılaşmaya ulaşabilecek. Maçın şifresiz yayınlanıp yayınlanmadığına ilişkin güncel platform bilgileri kontrol edilmeli.
BEŞİKTAŞ - BAYERN MÜNİH MAÇI CANLI İZLE
Beşiktaş - Bayern Münih maçı canlı izle araması yapan basketbolseverler, karşılaşmayı yayıncı kuruluşun televizyon kanalı ve dijital platformu üzerinden takip edebilir. S Sport Plus üzerinden internet bağlantısıyla izleme seçeneği bulunuyor. Yayına erişim için ilgili platformun üyelik ve yayın koşullarının kontrol edilmesi gerekiyor.
BEŞİKTAŞ VE BAYERN MÜNİH'İN EUROLEAGUE PERFORMANSI
EuroLeague'de ilk beş haftayı iki galibiyet ve üç mağlubiyetle tamamlayan Beşiktaş, puan sıralamasında 12. basamakta yer alıyor. Bayern Münih ise aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısıyla 14. sırada bulunuyor. Beşiktaş, son maçında Hapoel IBI Tel Aviv'e 100-82 mağlup oldu. Bayern Münih ise Anadolu Efes karşısında sahadan 101-93'lük galibiyetle ayrıldı.