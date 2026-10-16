BEŞİKTAŞ VE BAYERN MÜNİH'İN EUROLEAGUE PERFORMANSI

EuroLeague'de ilk beş haftayı iki galibiyet ve üç mağlubiyetle tamamlayan Beşiktaş, puan sıralamasında 12. basamakta yer alıyor. Bayern Münih ise aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısıyla 14. sırada bulunuyor. Beşiktaş, son maçında Hapoel IBI Tel Aviv'e 100-82 mağlup oldu. Bayern Münih ise Anadolu Efes karşısında sahadan 101-93'lük galibiyetle ayrıldı.