Beşiktaş-Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig Beşiktaş-Çorum maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? (Muhtemel 11’ler)

BEŞİKTAŞ İLE ÇORUM FK İLK KEZ KARŞILAŞACAK

Beşiktaş ile Çorum FK, kulüp tarihlerinde ilk kez resmi bir karşılaşmada karşı karşıya gelecek. Süper Lig’de bu sezon ilk kez mücadele eden Çorum ekibi, Beşiktaş’ın lig tarihinde rakip olduğu 77. takım olacak.

Çorum FK daha önce sezonun ilk haftalarında Galatasaray ve Kasımpaşa ile karşılaşırken, 3. haftada bu kez Beşiktaş deplasmanında puan mücadelesi verecek.