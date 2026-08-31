Beşiktaş-Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig Beşiktaş-Çorum maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? (Muhtemel 11’ler)
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Çorum FK'yi Tüpraş Stadyumu'nda konuk ediyor. 31 Ağustos Pazartesi günü oynanacak Süper Lig 3. hafta maçını hakem Çağdaş Altay yönetecek. Siyah-beyazlı takımda yeni transferler Ernest Poku ve Fabio Miretti'nin Çorum FK maçında ilk kez forma giymesi bekleniyor. Peki, Süper Lig Beşiktaş-Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler…
Beşiktaş-Çorum FK maçı canlı yayın ekranı ve muhtemel 11’ler futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Beşiktaş ile Çorum FK, kulüp tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak mücadelede hakem Çağdaş Altay düdük çalacak. Beşiktaş, sahasında Çorum FK karşısında 3 puan hedeflerken, futbolseverler de “Beşiktaş-Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorularının yanıtını araştırıyor. İşte Beşiktaş-Çorum FK maçı öncesi tüm detaylar ve muhtemel 11’ler…
BEŞİKTAŞ-ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş ile Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında karşı karşıya gelecek. Mücadele 31 Ağustos Pazartesi günü saat 21.30’da başlayacak.
Tüpraş Stadı’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Beşiktaş, sahasında oynayacağı mücadeleden üç puanla ayrılarak ligde üst sıralara tırmanmayı amaçlıyor.
BEŞİKTAŞ-ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Futbolseverlerin merakla beklediği Beşiktaş-Çorum FK maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma saat 21.30’da başlayacak.
Siyah-beyazlı taraftarlar mücadeleyi Tüpraş Stadı’nda takip ederken, ekran başındaki futbolseverler de beIN Sports 2 üzerinden karşılaşmayı canlı izleyebilecek.
BEŞİKTAŞ'IN HEDEFİ GALİBİYET
Sezona bir galibiyet ve bir mağlubiyetle başlayan Beşiktaş, Çorum FK karşısında kazanarak Fenerbahçe derbisi öncesinde hata yapmak istemiyor. Siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Vincenzo Italiano’nun maç öncesinde sakat veya cezalı oyuncusu bulunmuyor.
Beşiktaş ayrıca son iki resmi karşılaşmasında gol sevinci yaşayamadı. Siyah-beyazlılar, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi play-off’unda oynadığı son iki maçta rakip fileleri havalandıramazken, Çorum FK karşısında bu kötü seriye son vermenin hesaplarını yapıyor.
POKU VE MIRETTI İLK KEZ FORMA GİYEBİLİR
Beşiktaş'ın yeni transferleri Ernest Poku ve Fabio Miretti, teknik heyetten forma bekliyor. Hafta içerisinde takıma katılan ve lisans işlemleri tamamlanan iki oyuncunun Çorum FK karşılaşmasının kadrosunda yer alması bekleniyor.
Her iki futbolcunun da görev verilmesi halinde ilk kez siyah-beyazlı formayla sahaya çıkacak olması, karşılaşmayı Beşiktaş açısından daha da önemli hale getiriyor.
BEŞİKTAŞ-ÇORUM FK MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş'ın Çorum FK karşısında sahaya çıkacağı muhtemel 11'de teknik direktör Vincenzo Italiano’nun tercihleri merak ediliyor. Yeni transferler Ernest Poku ve Fabio Miretti’nin de maç kadrosunda yer alması bekleniyor.
Beşiktaş muhtemel 11:
Mert Günok; Svensson, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz; Orkun Kökçü, Elan Ricardo; Rafa Silva, Gedson Fernandes, Keny Arroyo; Tammy Abraham.
Çorum FK muhtemel 11:
Çorum FK'nin karşılaşmada sahaya çıkacağı ilk 11, teknik heyetin maç öncesindeki tercihleri doğrultusunda netleşecek.
BEŞİKTAŞ İLE ÇORUM FK İLK KEZ KARŞILAŞACAK
Beşiktaş ile Çorum FK, kulüp tarihlerinde ilk kez resmi bir karşılaşmada karşı karşıya gelecek. Süper Lig’de bu sezon ilk kez mücadele eden Çorum ekibi, Beşiktaş’ın lig tarihinde rakip olduğu 77. takım olacak.
Çorum FK daha önce sezonun ilk haftalarında Galatasaray ve Kasımpaşa ile karşılaşırken, 3. haftada bu kez Beşiktaş deplasmanında puan mücadelesi verecek.
RIDVAN YILMAZ DALYA DİYECEK
Beşiktaş’ta karşılaşmanın dikkat çeken bir diğer ayrıntısı ise Rıdvan Yılmaz olacak. Siyah-beyazlı formayla 99 resmi maça çıkan genç oyuncu, Çorum FK karşısında görev alması halinde Beşiktaş formasıyla 100. maçına çıkacak.
Rıdvan Yılmaz bugüne kadar Beşiktaş formasıyla Süper Lig’de 79, Ziraat Türkiye Kupası’nda 11, Avrupa kupalarında 8 ve TFF Süper Kupa’da 1 karşılaşmada görev yaptı.