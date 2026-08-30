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        Haberler Bilgi BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ 2026-2027: Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ 2026-2027: Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        UEFA Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşaması kura heyecanı sona ererken, Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakipleri belli oldu. Siyah-beyazlı ekibin karşılaşacağı takımlar netleşirken futbolseverler şimdi de maç takvimini ve ilk karşılaşmanın ne zaman oynanacağını araştırıyor. UEFA tarafından açıklanacak fikstürle birlikte Beşiktaş'ın Avrupa Ligi yolculuğundaki tarihleri kesinlik kazanacak. Peki, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçları hangi tarihlerde oynanacak, ilk rakibi kim olacak? İşte siyah-beyazlıların Avrupa Ligi maç programına dair merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Ağustos 2026 - 00:07 Güncelleme:
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        1

        Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi 2026-2027 sezonundaki yol haritası belli oldu. Lig aşaması kura çekiminin tamamlanmasının ardından siyah-beyazlıların Avrupa’daki rakipleri netleşirken, gözler şimdi maç tarihleri ve fikstür detaylarına çevrildi. UEFA’nın yapacağı resmi fikstür açıklamasıyla birlikte Beşiktaş’ın hangi tarihlerde sahaya çıkacağı ve Avrupa serüvenine hangi rakiple başlayacağı kesinleşecek. Peki, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman oynanacak? İlk karşılaşmada hangi takımla karşılaşacak? İşte siyah-beyazlıların Avrupa Ligi maç takvimi...

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        BEŞİKTAŞ'IN UEFA AVRUPA LİGİ RAKİPLERİ

        Marsilya (Ev)

        Bayer Leverkusen (Deplasman)

        Union SG (Ev)

        Celtic (Deplasman)

        Crystal Palace (Ev)

        Omonia (Deplasman)

        Hapoel Beer-Sheva (Ev)

        Hoffenheim (Deplasman)

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        UEFA AVRUPA LİGİ BEŞİKTAŞ FİKSTÜRÜ BELLİ OLDU MU?

        UEFA Avrupa Ligi 2026-2027 sezonunda lig aşaması fikstürü henüz açıklanmadı. Beşiktaş’ın Avrupa’daki maç takvimi, karşılaşmaların oynanacağı tarihler ve saatler UEFA tarafından yapılacak resmi duyurunun ardından netlik kazanacak.

        Siyah-beyazlıların fikstürünün 30 Ağustos Pazar günü açıklanması bekleniyor.

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        UEFA AVRUPA LİGİ 2026-2027 MAÇ TAKVİMİ

        1. Hafta: 16-17 Eylül

        2. Hafta: 15 Ekim

        3. Hafta: 22 Ekim

        4. Hafta: 5 Kasım

        5. Hafta: 26 Kasım

        6. Hafta: 10 Aralık

        7. Hafta: 21 Ocak 2027

        8. Hafta: 28 Ocak 2027

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        Play-off turu: 18-25 Şubat 2027

        Son 16 turu: 11-18 Mart 2027

        Çeyrek final: 8-15 Nisan 2027

        Yarı final: 29 Nisan - 6 Mayıs 2027

        Final: 26 Mayıs 2027 (Frankfurt)

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        #beşiktaş
        #Avrupa Ligi
        #maç takvimi
        #2026-2027
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