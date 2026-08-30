BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ 2026-2027: Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi 2026-2027 sezonundaki yol haritası belli oldu. Lig aşaması kura çekiminin tamamlanmasının ardından siyah-beyazlıların Avrupa’daki rakipleri netleşirken, gözler şimdi maç tarihleri ve fikstür detaylarına çevrildi. UEFA’nın yapacağı resmi fikstür açıklamasıyla birlikte Beşiktaş’ın hangi tarihlerde sahaya çıkacağı ve Avrupa serüvenine hangi rakiple başlayacağı kesinleşecek. Peki, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman oynanacak? İlk karşılaşmada hangi takımla karşılaşacak? İşte siyah-beyazlıların Avrupa Ligi maç takvimi...