Beta Enerji halka arz sonuçları 2026: BETAE kaç lot verdi, kişi başı kaç lot düştü ve borsada ne zaman işlem görecek?
Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. halka arzında bekleyiş sona erdi. 23-25 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen talep toplama sürecinin ardından halka arz sonuçları kamuoyuyla paylaşılırken, yatırımcıların hesabına düşen lot sayısı da netleşti. Şimdi tüm dikkatler BETAE hisselerinin Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacağı tarihte. İşte Beta Enerji halka arz sonuçları, lot dağılımı ve işlem tarihiyle ilgili merak edilen ayrıntılar...
Borsa yatırımcılarının yakından takip ettiği Beta Enerji halka arzında sonuçlar açıklandı. Yoğun katılımla tamamlanan talep toplama sürecinin ardından kişi başına düşen lot miktarı belli olurken, BETAE koduyla işlem görecek hisselerin borsaya giriş tarihi de yatırımcıların gündemine oturdu. Peki, Beta Enerji halka arzında kaç lot verildi ve BETAE ne zaman işlem görmeye başlayacak? İşte tüm gelişmeler...
BETA ENERJİ HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI
Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş.'nin halka arz süreci tamamlanırken, pay dağıtımına ilişkin veriler de kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklanan sonuçlara göre halka arza 1 milyon 124 bin 953 yatırımcı katıldı. Dağıtım; yurt içi bireysel yatırımcılar, yüksek başvurulu yatırımcılar, yurt içi kurumsal yatırımcılar ve şirket çalışanlarını kapsadı.
BETA ENERJİ HALKA ARZINDA KAÇ LOT DAĞITILDI?
Halka arz kapsamında toplam 60 milyon 750 bin adet nominal pay yatırımcılara dağıtıldı. Gerçekleşen dağıtım sonucunda bireysel yatırımcıların hesaplarına ortalama 28 lot hisse geçti. Bu dağıtımın parasal karşılığı ise yaklaşık 1.120 TL oldu.
BETAE HİSSELERİ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Beta Enerji hisselerinin Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacağı tarih henüz duyurulmadı. İlk işlem günü, şirket ile Borsa İstanbul tarafından yapılacak resmi açıklamanın ardından kesinlik kazanacak. Yatırımcıların, işlem tarihiyle ilgili duyuruları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve şirketin resmi açıklamaları üzerinden takip etmesi bekleniyor.