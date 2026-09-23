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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM 25-27 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA! Bu hafta BİM marketlere neler geliyor? Çocuk Valiz, Oyuncu Koltuğu, Köşe Koltuk Takımı ve daha fazlası...

        BİM 25-27 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA! Bu hafta BİM marketlere neler geliyor? Çocuk Valiz, Oyuncu Koltuğu, Köşe Koltuk Takımı ve daha fazlası...

        BİM'in 25-27 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürün kataloğu belli oldu. Bu hafta mağazalarda yerini alacak indirimli ürünler arasında hobi ve dikiş malzemelerinden ev tekstiline, giyim ürünlerinden çocuk ürünlerine kadar birçok farklı seçenek bulunuyor. Tığ seti, kesim bıçağı, punch iğne, çıtçıt seti, terzi makası, çocuk valiz, dijital baskılı halı, yüz havlusu, yastık kılıfı, pantolon ve sweatshirt gibi pek çok ürün tüketicilerin beğenisine sunulacak. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? İşte 25-27 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan tüm ürünlerin listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Eylül 2026 - 15:15 Güncelleme:
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        1

        BİM’in yeni haftaya özel hazırladığı aktüel ürün kataloğu, belirlenen tarihlerde mağazalarda tüketicilerle buluşuyor. Salı, çarşamba, cuma ve pazar günleri için hazırlanan farklı kataloglarda birçok kategoriden indirimli ürünler raflardaki yerini alıyor. 25 Eylül Cuma günü satışa çıkacak ürünler arasında çocuk valiz, dijital baskılı halı, jogger pantolon, sweatshirt ve daha pek çok seçenek bulunuyor. İşte BİM’in bu haftaki aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin detaylı listesi...

        2

        BİM 23 EYLÜL ÇARŞAMBA AKTÜEL KATALOĞU

        TCL 75' 4K Ultra HD Google TV 75V6D: 48.900 TL

        Darel Çalışma Masası: 1.550 TL

        Pafu Sando Tekli Katlanır Yataklı Koltuk: 7.950 TL

        Pafu Sando İkili Katlanır Yataklı Koltuk: 12.950 TL

        Fuwa Fonksiyonel Mekanizmalı Oyuncu Koltuğu: 6.250 TL

        Miro Metal Gövdeli Çalışma Masası: 1.750 TL

        Pana Metal Gövdeli Kitaplık: 1.650 TL

        Kado Yataklı Köşe Koltuk Takımı: 22.750 TL

        Casio Kadın Kol Saati: 1.150 TL

        G-Shock Kadın Kol Saati: 4.750 TL

        Timberland Erkek Kol Saati: 2.250 TL

        3

        BİM 25 EYLÜL CUMA AKTÜEL KATALOĞU

        Paşabahçe Dunes Meşrubat Bardağı 3'lü 199 TL

        Paşabahçe Dunes Su Bardağı 3'lü 179 TL

        Emsan İstanbul Porselen Lale Model Kahve Fincan Takımı 999 TL

        Glass in Love Boncuk Detaylı Cam Kahve Fincan Seti 229 TL

        Rakle Lüsterli Ayaklı Kahve Yanı Su Bardağı 2'li 199 TL

        Kahve / Moka Pot 269 TL

        Porselen Espresso Bardağı 4'lü 219 TL

        Glass in Love Altın Rimli Cam Kupa 119 TL

        LAV Cam Kahve Fincanı 35 TL

        Benante Desenli Ayaklı Kupa 249 TL

        Benante Gold Süzgeçli Çelik Pipet 4'lü 139 TL

        Ayaklı Bardak Seti 6'lı 179 TL

        Metal Standlı Kesme Tahtası Seti 349 TL

        Okyanus Home Tek Fiyat Mutfak Ürünleri 35 TL

        Renkli Gravürlü Borosilikat Sürahi 319 TL

        Solingen Meyve / Sebze Bıçağı Seti 3'lü 119 TL

        Hobby Life Saklama Kabı 4'lü 109 TL

        Benante Sedef İşlemeli Hasır Tepsi 545 TL

        Mutfak Bıçağı 109 TL

        Kepçe / Kaşık Altlığı 39 TL

        Okyanus Home Saklama Kabı Seti 6'lı 139 TL

        Yapışkanlı Duvar Baharatlığı 12'li 419 TL

        Decolove Cam Vazo Seti 3'lü 299 TL

        Askı Seti 10'lu 45 TL

        Kaydırmaz Şeffaf Raf Örtüsü 45 TL

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        English Home Alüminyum Döküm Kek Kalıbı Çeşitleri 399 TL

        English Home Alüminyum Döküm Kek Kalıbı Çeşitleri 399 TL

        Benante Akasya Kesme / Sunum Tahtası 239 TL

        Benante Bambu Tabanlı Kapaklı Kek Fanusu 219 TL

        Pasta / Kek Taşıma Kabı 119 TL

        Okyanus Home Tek Fiyat Silikon Ürünler 69 TL

        Kelepçeli Kek Kalıbı 419 TL

        Pirge Tek Fiyat Pastacılık Ürünleri 229 TL

        Pirge Tek Fiyat Mutfak Gereçleri 189 TL

        Rooc Desenli Pasta Servisi Seti 2'li 139 TL

        Desenli Sufle Kabı 39 TL

        Gold Cook Love Mutfak Gereçleri 139 TL

        Altın Rimli Cam Kase 3'lü 119 TL

        Altın Rimli 6+1 Pasta Servis Seti 439 TL

        Colorina Altın Rimli Ayaklı Kek Tabağı 259 TL

        Colorina Altın Rimli 2 Katlı Kurabiyelik 269 TL

        Altın Rimli Çay Tabağı 6'lı 189 TL

        Glass in Love Gravürlü Cam Kapaklı Akasya Sunum Tabağı 199 TL

        Cam Ayaklı Dondurma / Tatlı Kasesi 6'lı 269 TL

        Boncuk Detaylı Cam Kase 3'lü 139 TL

        Cam Şekerlik / Lokumluk 99 TL

        Porselen Sufle Kabı 3'lü 119 TL

        LAV Zoe Çay Seti 12 Parça 329 TL

        Paşabahçe İrem Çay Bardağı 6'lı 149 TL

        Benante Desenli Cam Kesme Tablası 129 TL

        Borcam Fırın Tepsi Seti 2'li 599 TL

        5

        Wexta Çocuk Valiz 999 TL

        Sevimli Canavarlar Toka Çeşitleri 2'li 59 TL

        Brillant Dijital Baskılı Halı 649 TL

        Maisonette Yüz Havlusu 79 TL

        Kopanakili Yastık Kılıfı 2'li 159 TL

        Fitilli Pantolon Kadın (S/M, L/XL) 189 TL

        Jogger Pantolon Erkek (S/M, L/XL) 419 TL

        Kışlık Gömlek Erkek (M, L) 289 TL

        Figürlü Soket Çorap Kadın 49 TL

        Baskılı Oversize Sweatshirt (S/M, L/XL) 229 TL

        Casilli Genç Kız Alıştırma Sütyen Külot Takımı 249 TL

        Dagi Dantelli Kaşkorse Atlet Kadın (M, L, XL) 199 TL

        Boxer Kadın 2'li 109 TL

        Desenli Slip Kadın 3'lü (M, L, XL) 139 TL

        6

        Ören Bayan 5'li Tığ Seti 149 TL

        Mini Ultra Keskin Makas 79 TL

        Kesim Bıçağı 75 TL

        Çift Uçlu Cımbız 39 TL

        Ören Bayan Punch İğne 169 TL

        Ören Bayan Punch İğne Seti 189 TL

        Plastik Çıt Çıt Seti 149 TL

        Puf İğnedenlik 69 TL

        Çıtçıt Seti 29 TL

        Tığ Çeşitleri 29 TL

        Misinalı Şiş Çeşitleri 29 TL

        Dikiş Makinesi İğne Seti 69 TL

        Dikiş Sökme ve İlik Açma Aparatı 29 TL

        İşaret Kalemi 45 TL

        Yuvarlak Cırt Bant 39 TL

        Dikiş Makası 49 TL

        Terzi Makası 39 TL

        Örgü İlmek Ayracı 39 TL

        Örgü Ayracı 29 TL

        Klasik Toplu İğne 39 TL

        Şiş Koruyucu 35 TL

        Şiş Çeşitleri 39 TL

        Perde Düğmesi Çeşitleri 25 TL

        Dikiş İğnesi Çeşitleri 19 TL

        İğne Seti Çeşitleri 21 TL

        Mezura (~1,5 m) 25 TL

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        BİM 27 EYLÜL PAZAR AKTÜEL KATALOĞU

        Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 TL

        Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 TL

        Philips Espresso Tam Otomatik Makine 15.900 TL

        Heifer Quiclean Pro Şarjlı Kablosuz Süpürge 4.900 TL

        Arnica Elektrikli Süpürge CYCLONE 4.250 TL

        Kumtel Tost Makinesi Siyah 3.750 TL

        Heifer Stand Mikser 5.900 TL

        Dijitsu Mikrodalga Fırın 2.900 TL

        Fakir Steel N More Çelik Çay Makinesi 2.500 TL

        8

        TCL 43 İnç Full HD QLED Android TV 16.990 TL

        Senna 32 İnç Frameless HD Whale OS 10 Android Qled TV 8.990 TL

        Senna 55 İnç Frameless Ultra HD Qled Google TV 21.990 TL

        Senna 43 İnç Frameless FHD Whale OS 10 Android Qled TV 12.990 TL

        Kumtel Gıda Termometresi 149 TL

        Homend Buhar Kazanlı Ütü 3.750 TL

        Polosmart Akıllı Saat 899 TL

        9

        Lego Çeşitleri 499 TL

        Oyuncak Parlak Motosiklet 359 TL

        Oyuncak Parlak Spor Araba 179 TL

        3'lü Metal İş Araçları 229 TL

        Matchbox Özel Lisanslı Araçlar 149 TL

        Barbie Oyuncak Bebek 269 TL

        Nova Çocuk Sandalyesi 269 TL

        Uno Flip Express 159 TL

        Diytoy Manyetik Strateji Oyunları 9 Taş-3 Taş 149 TL

        Kelime Oyunu 199 TL

        Güçlü Oyuncak Tepsili Çay Seti 149 TL

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