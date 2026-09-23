BİM 25-27 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA! Bu hafta BİM marketlere neler geliyor? Çocuk Valiz, Oyuncu Koltuğu, Köşe Koltuk Takımı ve daha fazlası...

BİM’in yeni haftaya özel hazırladığı aktüel ürün kataloğu, belirlenen tarihlerde mağazalarda tüketicilerle buluşuyor. Salı, çarşamba, cuma ve pazar günleri için hazırlanan farklı kataloglarda birçok kategoriden indirimli ürünler raflardaki yerini alıyor. 25 Eylül Cuma günü satışa çıkacak ürünler arasında çocuk valiz, dijital baskılı halı, jogger pantolon, sweatshirt ve daha pek çok seçenek bulunuyor. İşte BİM’in bu haftaki aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin detaylı listesi...