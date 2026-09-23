BİM 25-27 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA! Bu hafta BİM marketlere neler geliyor? Çocuk Valiz, Oyuncu Koltuğu, Köşe Koltuk Takımı ve daha fazlası...
BİM'in 25-27 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürün kataloğu belli oldu. Bu hafta mağazalarda yerini alacak indirimli ürünler arasında hobi ve dikiş malzemelerinden ev tekstiline, giyim ürünlerinden çocuk ürünlerine kadar birçok farklı seçenek bulunuyor. Tığ seti, kesim bıçağı, punch iğne, çıtçıt seti, terzi makası, çocuk valiz, dijital baskılı halı, yüz havlusu, yastık kılıfı, pantolon ve sweatshirt gibi pek çok ürün tüketicilerin beğenisine sunulacak. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? İşte 25-27 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan tüm ürünlerin listesi...
BİM’in yeni haftaya özel hazırladığı aktüel ürün kataloğu, belirlenen tarihlerde mağazalarda tüketicilerle buluşuyor. Salı, çarşamba, cuma ve pazar günleri için hazırlanan farklı kataloglarda birçok kategoriden indirimli ürünler raflardaki yerini alıyor. 25 Eylül Cuma günü satışa çıkacak ürünler arasında çocuk valiz, dijital baskılı halı, jogger pantolon, sweatshirt ve daha pek çok seçenek bulunuyor. İşte BİM’in bu haftaki aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin detaylı listesi...
BİM 23 EYLÜL ÇARŞAMBA AKTÜEL KATALOĞU
TCL 75' 4K Ultra HD Google TV 75V6D: 48.900 TL
Darel Çalışma Masası: 1.550 TL
Pafu Sando Tekli Katlanır Yataklı Koltuk: 7.950 TL
Pafu Sando İkili Katlanır Yataklı Koltuk: 12.950 TL
Fuwa Fonksiyonel Mekanizmalı Oyuncu Koltuğu: 6.250 TL
Miro Metal Gövdeli Çalışma Masası: 1.750 TL
Pana Metal Gövdeli Kitaplık: 1.650 TL
Kado Yataklı Köşe Koltuk Takımı: 22.750 TL
Casio Kadın Kol Saati: 1.150 TL
G-Shock Kadın Kol Saati: 4.750 TL
Timberland Erkek Kol Saati: 2.250 TL
BİM 25 EYLÜL CUMA AKTÜEL KATALOĞU
Paşabahçe Dunes Meşrubat Bardağı 3'lü 199 TL
Paşabahçe Dunes Su Bardağı 3'lü 179 TL
Emsan İstanbul Porselen Lale Model Kahve Fincan Takımı 999 TL
Glass in Love Boncuk Detaylı Cam Kahve Fincan Seti 229 TL
Rakle Lüsterli Ayaklı Kahve Yanı Su Bardağı 2'li 199 TL
Kahve / Moka Pot 269 TL
Porselen Espresso Bardağı 4'lü 219 TL
Glass in Love Altın Rimli Cam Kupa 119 TL
LAV Cam Kahve Fincanı 35 TL
Benante Desenli Ayaklı Kupa 249 TL
Benante Gold Süzgeçli Çelik Pipet 4'lü 139 TL
Ayaklı Bardak Seti 6'lı 179 TL
Metal Standlı Kesme Tahtası Seti 349 TL
Okyanus Home Tek Fiyat Mutfak Ürünleri 35 TL
Renkli Gravürlü Borosilikat Sürahi 319 TL
Solingen Meyve / Sebze Bıçağı Seti 3'lü 119 TL
Hobby Life Saklama Kabı 4'lü 109 TL
Benante Sedef İşlemeli Hasır Tepsi 545 TL
Mutfak Bıçağı 109 TL
Kepçe / Kaşık Altlığı 39 TL
Okyanus Home Saklama Kabı Seti 6'lı 139 TL
Yapışkanlı Duvar Baharatlığı 12'li 419 TL
Decolove Cam Vazo Seti 3'lü 299 TL
Askı Seti 10'lu 45 TL
Kaydırmaz Şeffaf Raf Örtüsü 45 TL
English Home Alüminyum Döküm Kek Kalıbı Çeşitleri 399 TL
English Home Alüminyum Döküm Kek Kalıbı Çeşitleri 399 TL
Benante Akasya Kesme / Sunum Tahtası 239 TL
Benante Bambu Tabanlı Kapaklı Kek Fanusu 219 TL
Pasta / Kek Taşıma Kabı 119 TL
Okyanus Home Tek Fiyat Silikon Ürünler 69 TL
Kelepçeli Kek Kalıbı 419 TL
Pirge Tek Fiyat Pastacılık Ürünleri 229 TL
Pirge Tek Fiyat Mutfak Gereçleri 189 TL
Rooc Desenli Pasta Servisi Seti 2'li 139 TL
Desenli Sufle Kabı 39 TL
Gold Cook Love Mutfak Gereçleri 139 TL
Altın Rimli Cam Kase 3'lü 119 TL
Altın Rimli 6+1 Pasta Servis Seti 439 TL
Colorina Altın Rimli Ayaklı Kek Tabağı 259 TL
Colorina Altın Rimli 2 Katlı Kurabiyelik 269 TL
Altın Rimli Çay Tabağı 6'lı 189 TL
Glass in Love Gravürlü Cam Kapaklı Akasya Sunum Tabağı 199 TL
Cam Ayaklı Dondurma / Tatlı Kasesi 6'lı 269 TL
Boncuk Detaylı Cam Kase 3'lü 139 TL
Cam Şekerlik / Lokumluk 99 TL
Porselen Sufle Kabı 3'lü 119 TL
LAV Zoe Çay Seti 12 Parça 329 TL
Paşabahçe İrem Çay Bardağı 6'lı 149 TL
Benante Desenli Cam Kesme Tablası 129 TL
Borcam Fırın Tepsi Seti 2'li 599 TL
Wexta Çocuk Valiz 999 TL
Sevimli Canavarlar Toka Çeşitleri 2'li 59 TL
Brillant Dijital Baskılı Halı 649 TL
Maisonette Yüz Havlusu 79 TL
Kopanakili Yastık Kılıfı 2'li 159 TL
Fitilli Pantolon Kadın (S/M, L/XL) 189 TL
Jogger Pantolon Erkek (S/M, L/XL) 419 TL
Kışlık Gömlek Erkek (M, L) 289 TL
Figürlü Soket Çorap Kadın 49 TL
Baskılı Oversize Sweatshirt (S/M, L/XL) 229 TL
Casilli Genç Kız Alıştırma Sütyen Külot Takımı 249 TL
Dagi Dantelli Kaşkorse Atlet Kadın (M, L, XL) 199 TL
Boxer Kadın 2'li 109 TL
Desenli Slip Kadın 3'lü (M, L, XL) 139 TL
Ören Bayan 5'li Tığ Seti 149 TL
Mini Ultra Keskin Makas 79 TL
Kesim Bıçağı 75 TL
Çift Uçlu Cımbız 39 TL
Ören Bayan Punch İğne 169 TL
Ören Bayan Punch İğne Seti 189 TL
Plastik Çıt Çıt Seti 149 TL
Puf İğnedenlik 69 TL
Çıtçıt Seti 29 TL
Tığ Çeşitleri 29 TL
Misinalı Şiş Çeşitleri 29 TL
Dikiş Makinesi İğne Seti 69 TL
Dikiş Sökme ve İlik Açma Aparatı 29 TL
İşaret Kalemi 45 TL
Yuvarlak Cırt Bant 39 TL
Dikiş Makası 49 TL
Terzi Makası 39 TL
Örgü İlmek Ayracı 39 TL
Örgü Ayracı 29 TL
Klasik Toplu İğne 39 TL
Şiş Koruyucu 35 TL
Şiş Çeşitleri 39 TL
Perde Düğmesi Çeşitleri 25 TL
Dikiş İğnesi Çeşitleri 19 TL
İğne Seti Çeşitleri 21 TL
Mezura (~1,5 m) 25 TL
BİM 27 EYLÜL PAZAR AKTÜEL KATALOĞU
Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 TL
Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 TL
Philips Espresso Tam Otomatik Makine 15.900 TL
Heifer Quiclean Pro Şarjlı Kablosuz Süpürge 4.900 TL
Arnica Elektrikli Süpürge CYCLONE 4.250 TL
Kumtel Tost Makinesi Siyah 3.750 TL
Heifer Stand Mikser 5.900 TL
Dijitsu Mikrodalga Fırın 2.900 TL
Fakir Steel N More Çelik Çay Makinesi 2.500 TL
TCL 43 İnç Full HD QLED Android TV 16.990 TL
Senna 32 İnç Frameless HD Whale OS 10 Android Qled TV 8.990 TL
Senna 55 İnç Frameless Ultra HD Qled Google TV 21.990 TL
Senna 43 İnç Frameless FHD Whale OS 10 Android Qled TV 12.990 TL
Kumtel Gıda Termometresi 149 TL
Homend Buhar Kazanlı Ütü 3.750 TL
Polosmart Akıllı Saat 899 TL
Lego Çeşitleri 499 TL
Oyuncak Parlak Motosiklet 359 TL
Oyuncak Parlak Spor Araba 179 TL
3'lü Metal İş Araçları 229 TL
Matchbox Özel Lisanslı Araçlar 149 TL
Barbie Oyuncak Bebek 269 TL
Nova Çocuk Sandalyesi 269 TL
Uno Flip Express 159 TL
Diytoy Manyetik Strateji Oyunları 9 Taş-3 Taş 149 TL
Kelime Oyunu 199 TL
Güçlü Oyuncak Tepsili Çay Seti 149 TL