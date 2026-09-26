BİM 29 Eylül 2026 aktüel ürünler kataloğu: Kahve çeşitleri geliyor! BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu tüketiciler tarafından yoğun ilgiyle takip ediliyor. Ev yaşamından gıda ürünlerine kadar pek çok ürün indirimde yer alıyor. İşte, BİM 29 Eylül 2026 aktüel ürünler kataloğu