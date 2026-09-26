BİM 29 Eylül 2026 aktüel ürünler kataloğu: Kahve çeşitleri geliyor! BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri belli oldu. 29 Eylül 2026 Salı BİM aktüel indirimlerinde kahve, bisküvi, pasta süsleri, süt ve süt ürünleri yer alıyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda Moliendo çekirdek kahve 250 g 295 TL, Nescafe 25'li hazır kahve çeşitleri (3'ü 1 arada / 2'si 1 arada) 189 TL, Abdullah Efendi aromalı Türk Kahvesi çeşitleri 100 g 49,50 TL'den satışa çıkıyor. İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli listesi
Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu tüketiciler tarafından yoğun ilgiyle takip ediliyor. Ev yaşamından gıda ürünlerine kadar pek çok ürün indirimde yer alıyor. İşte, BİM 29 Eylül 2026 aktüel ürünler kataloğu
BİM 29 EYLÜL SALI AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Dost Pastörize Caffe Mocha 1 L 79 TL
Dost Pastörize Caffe Mocha 1 L 79 TL
Pınar Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 700 g 299 TL
Aknaz Peynir Çeşitleri 200 g 99 TL
Onur Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 399 TL
İçim Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g 369 TL
Karper Yarım Yağlı Üçgen Peynir 16x12,5 g 79 TL
İçim Az Yağlı Yoğurt 3000 g 145 TL
İçim Laktozsuz Kefir 1 L 89 TL
Pınar Laktozsuz Süt 1 L 57 TL
Dr. Oetker Meyveli Sos 77 g 27,50 TL
Dr. Oetker Krem Şanti 216 g & Pudra Şekeri 150 g Set 109 TL
Dr. Oetker 3'lü Puding 99 TL
Dr. Oetker Bitkisel Jel Çilek Aromalı 100 g 35 TL
Dr. Oetker Süsleme Glazürü 76 g 89 TL
Dr. Oetker Pembe Pudra Şekeri 5x15 g 29,50 TL