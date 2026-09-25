BİR İLK YAŞANDI! 25 Eylül 2026 Gelinim Mutfakta puan durumu! Bugün Gelinim Mutfakta kim elendi, 10 altın bileziği hangi gelin kazandı?

Gelinim Mutfakta’da haftanın final heyecanı 25 Eylül Cuma günü ekrana gelen bölümle sona erdi. Cemile, Tuğba, Yeşim ve Gonca, son günün yemeğini hazırlayarak kayınvalidelerden mümkün olan en yüksek puanı almaya çalıştı. Sofrada yapılan değerlendirmelerin ardından günün puanları açıklanırken, yarışmacıların hafta boyunca elde ettiği toplam skorlar da son tabloyu ortaya çıkardı. Böylece hem günün birincisi hem de haftanın kazananı belli olurken, elenen yarışmacı da netleşti. Peki, Gelinim Mutfakta’da 25 Eylül Cuma günü kim birinci oldu? Bu hafta 10 altın bileziği hangi gelin aldı ve yarışmaya kim veda etti? İşte güncel puan durumu ve haftanın finalinden tüm detaylar...