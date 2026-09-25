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        Haberler Bilgi BİR İLK YAŞANDI! 25 Eylül 2026 Gelinim Mutfakta puan durumu! Bugün Gelinim Mutfakta kim elendi, 10 altın bileziği hangi gelin kazandı?

        BİR İLK YAŞANDI! 25 Eylül 2026 Gelinim Mutfakta puan durumu! Bugün Gelinim Mutfakta kim elendi, 10 altın bileziği hangi gelin kazandı?

        Gelinim Mutfakta'da bir haftanın daha sonuna gelinirken yarışmacılar, hem günün puanlarını toplamak hem de haftayı zirvede tamamlamak için son kez mutfağa girdi. Cemile, Tuğba, Yeşim ve Gonca'nın hazırladığı yemekler kayınvalidelerin beğenisine sunulurken tadım ve puanlama süreci büyük bir merakla takip edildi. Günün puanlarının açıklanmasıyla birlikte 25 Eylül Cuma gününün birincisi netleşirken, haftalık toplam puanlar da sıralamayı belirledi. Peki, Gelinim Mutfakta'da bu hafta kim elendi, bilezikleri hangi gelin kazandı? İşte 25 Eylül Cuma gününün puanları ve haftanın finalinde yaşanan tüm gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 19:14 Güncelleme:
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        Gelinim Mutfakta’da haftanın final heyecanı 25 Eylül Cuma günü ekrana gelen bölümle sona erdi. Cemile, Tuğba, Yeşim ve Gonca, son günün yemeğini hazırlayarak kayınvalidelerden mümkün olan en yüksek puanı almaya çalıştı. Sofrada yapılan değerlendirmelerin ardından günün puanları açıklanırken, yarışmacıların hafta boyunca elde ettiği toplam skorlar da son tabloyu ortaya çıkardı. Böylece hem günün birincisi hem de haftanın kazananı belli olurken, elenen yarışmacı da netleşti. Peki, Gelinim Mutfakta’da 25 Eylül Cuma günü kim birinci oldu? Bu hafta 10 altın bileziği hangi gelin aldı ve yarışmaya kim veda etti? İşte güncel puan durumu ve haftanın finalinden tüm detaylar...

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        GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

        Gelinim Mutfakta’da bugün en yüksek puanı alan ve çeyrek altını kazanan gelin Yeşim oldu.

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        GELİNİM MUTFAKTA AJDA BİLEZİĞİ KAZANAN KAYINVALİDE KİM OLDU?

        Bu hafta Gelinim Mutfakta'da ajda bilezik için bir ilk yaşandı ve Beyhan, Ulviye ve Gülfem kayınvalide arasında kura yapıldı.

        3 kayınvalide arasından ajda bileziğin sahibi Beyhan oldu.

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        GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

        Bu hafta en yüksek puanı alan ve 10 altın bileziği kazanan gelin Cemile oldu.

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        GELİNİM MUTFAKTA HANGİ GELİN ELENDİ?

        Bu hafta Gelinim Mutfakta'da en düşük puanı alan ve elenen gelin Gonca oldu.

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        GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN VE HAFTANIN PUAN DURUMU

        CEMİLE: 11 - 79

        YEŞİM: 17 - 71

        TUĞBA: 16 - 69

        GONCA: 12 - 56

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