Bitkiler neden durduk yere hastalanıyor? Sebebi sulama saati olabilir
Ağustos sıcaklarında bitkilerin susuz kalmaması kadar, sulamanın hangi saatlerde yapıldığı da önem taşıyor. Özellikle yaprakların gece boyunca ıslak kalması, bazı mantar hastalıklarının gelişmesi için uygun koşullar oluşturabiliyor. Uzmanlar, mümkün olduğunda sabah saatlerinde ve suyu doğrudan toprağa verecek şekilde sulama yapılmasını öneriyor.
Yaz sıcaklarının etkisini artırdığı ağustos ayında balkon ve bahçelerde yetiştirilen bitkilerin sulama ihtiyacı da artıyor. Ancak bitkilerin sağlıklı gelişmesi için yalnızca verilen su miktarı değil, sulamanın nasıl ve ne zaman yapıldığı da önem taşıyor. Özellikle hortum veya fıskiye ile yapılan ve yaprakları ıslatan sulama, bitkinin uzun süre nemli kalmasına neden olarak bazı mantar hastalıkları için uygun koşullar oluşturabiliyor. Bu nedenle uzmanlar, özellikle yaprakların ıslandığı sulama yöntemlerinde sabah erken saatlerin tercih edilmesini ve suyun mümkün olduğunca doğrudan toprağa verilmesini öneriyor.
SORUN AKŞAM SULAMASI DEĞİL, YAPRAKLARIN UZUN SÜRE ISLAK KALMASI
Akşam saatlerinde sulama yapılmasının tek başına bitkiye zarar verdiğini söylemek doğru değil. Buradaki temel sorun, özellikle üstten sulama nedeniyle yaprakların gece boyunca ıslak kalması.
Yaprak yüzeyindeki nemin uzun süre korunması, bazı mantar hastalıkları açısından elverişli bir ortam oluşturabiliyor. Sabah saatlerinde yapılan sulamada ise gün boyunca yükselen sıcaklık ve hava hareketleri sayesinde yaprakların kuruması daha kolay oluyor. Bu nedenle yaprakları ıslatan fıskiye ve hortum gibi yöntemler kullanılıyorsa sabah erken saatler daha uygun bir seçenek olarak öne çıkıyor.
GÜL VE DOMATESLERDE YAPRAK NEMİNE DİKKAT
Özellikle güllerde görülebilen kara leke hastalığı, yapraklarda koyu renkli lekeler oluşmasına ve ilerleyen dönemde yaprakların sararıp dökülmesine yol açabiliyor.
Domates ve biber gibi sebzelerde de yaprakların sürekli ıslak kalması hastalık riskini artırabiliyor. Üstten yapılan sulamada su damlacıkları, bitki üzerindeki hastalık etmenlerinin farklı bölgelere taşınmasına da yardımcı olabiliyor. Bu nedenle özellikle sebze ve süs bitkilerinde suyun yapraklara değil, bitkinin kök bölgesindeki toprağa verilmesi daha uygun bir sulama yöntemi olarak kabul ediliyor.
NEMLİ TOPRAK SALYANGOZ VE SÜMÜKLÜ BÖCEKLERİ DE HAREKETE GEÇİREBİLİR
Sulama zamanının bir diğer etkisi ise bahçedeki bazı zararlılarla ilgili.
Sümüklü böcek ve salyangozlar özellikle nemli ortamlarda daha aktif olabiliyor. Akşam saatlerinde ıslanan toprak, bu canlıların gece boyunca hareket etmesini kolaylaştırabiliyor. Bu nedenle bahçelerde sulama yapılırken yalnızca bitkinin su ihtiyacını değil, çevredeki nem koşullarını da dikkate almak gerekiyor.
HER GÜN AZAR AZAR SU VERMEK DOĞRU DEĞİL
Bitkilerin her gün az miktarda suyla desteklenmesi, sıcak havalarda doğru bir bakım yöntemi gibi görünse de her bitki için uygun değil.
Özellikle bahçe bitkilerinde önemli olan, sulama sıklığını yalnızca takvime göre belirlemek yerine toprağın nemini kontrol etmek. Toprağın üst kısmının kuruması her zaman bitkinin tamamen susuz kaldığı anlamına gelmeyebiliyor.
Uygun bitkilerde daha seyrek ancak kök bölgesini yeterince nemlendirecek sulama yapılması, köklerin daha derine gelişmesine yardımcı olabilir. Ancak sulama miktarı; bitkinin türüne, toprağın yapısına, hava sıcaklığına ve bulunduğu ortama göre değişiyor.
ÖĞLE SICAKLARINDA SULAMA SU KAYBINI ARTIRABİLİR
Günün en sıcak saatlerinde yapılan sulamada ise yüksek sıcaklık ve güneş nedeniyle suyun bir bölümü kök bölgesine ulaşmadan buharlaşabiliyor. Bu da özellikle açık alanlardaki bitkilerde su kullanımının verimliliğini azaltabiliyor.
Bu nedenle genel olarak sabah erken saatler, hem bitkinin gün boyunca ihtiyaç duyduğu suyu alabilmesi hem de yaprakların kurumasına zaman kalması açısından tercih ediliyor.
Ancak sulama yöntemi de en az saat kadar önemli. Damla sulama veya doğrudan toprağa uygulanan sulamada, yaprakların ıslanması söz konusu olmadığı için akşam saatlerinde sulama yapmak da bazı durumlarda mümkün olabiliyor.
SAKSI BİTKİLERİNDE SULAMA KURALI FARKLI
Saksı bitkilerinde ise toprağın miktarı sınırlı olduğu için kuruma çok daha hızlı gerçekleşebiliyor. Bu nedenle sulama zamanı kadar, saksı toprağının nemini düzenli olarak kontrol etmek de önem taşıyor.
Parmakla toprağın üst kısmı kontrol edilerek nem durumu anlaşılabilir. Toprak kurumuşsa su, yaprakların üzerine değil doğrudan toprağa verilerek kök bölgesinin nemlendirilmesi sağlanabilir.
Özellikle gün içinde çalıştığı için sabah sulama yapamayanlar açısından burada kritik nokta saatten çok sulama şekli. Akşam sulama yapılacaksa suyun yaprakları uzun süre ıslak bırakmamasına dikkat edilmesi, bitki sağlığı açısından daha doğru bir yaklaşım olabilir.
BİTKİNİNİZİN HASTALANMAMASI İÇİN 4 NOKTAYA DİKKAT
Mümkünse yaprakları ıslatmadan, suyu doğrudan toprağa verin.
Üstten sulama yapıyorsanız sabah erken saatleri tercih edin.
Sulama sıklığını takvime göre değil, bitkinin ve toprağın ihtiyacına göre belirleyin.
Saksı bitkilerinde toprağın nemini düzenli olarak kontrol edin.
Bitkilerin hastalanmasının tek nedeni sulama saati değil. Fazla nem, yetersiz hava dolaşımı, yanlış sulama yöntemi, bitkinin türü ve mevcut hastalıklar da önemli rol oynuyor. Bu nedenle özellikle sıcak yaz günlerinde bitkiyi daha sık sulamak yerine, ihtiyacını doğru gözlemlemek sağlıklı bakımın temelini oluşturuyor.