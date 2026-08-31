Bitkiler neden durduk yere hastalanıyor? Sebebi sulama saati olabilir

ÖĞLE SICAKLARINDA SULAMA SU KAYBINI ARTIRABİLİR

Günün en sıcak saatlerinde yapılan sulamada ise yüksek sıcaklık ve güneş nedeniyle suyun bir bölümü kök bölgesine ulaşmadan buharlaşabiliyor. Bu da özellikle açık alanlardaki bitkilerde su kullanımının verimliliğini azaltabiliyor.

Bu nedenle genel olarak sabah erken saatler, hem bitkinin gün boyunca ihtiyaç duyduğu suyu alabilmesi hem de yaprakların kurumasına zaman kalması açısından tercih ediliyor.

Ancak sulama yöntemi de en az saat kadar önemli. Damla sulama veya doğrudan toprağa uygulanan sulamada, yaprakların ıslanması söz konusu olmadığı için akşam saatlerinde sulama yapmak da bazı durumlarda mümkün olabiliyor.