Borsa günü düşüşle tamamladı! 13 Temmuz Pazartesi borsa neden düştü, yukarı adım kuralı nedir?
Borsa İstanbul'da haftanın ilk işlem gününde satış baskısı etkisini artırdı. BIST 100 endeksindeki kaybın yüzde 2'yi aşmasının ardından Borsa İstanbul, açığa satış işlemlerine yönelik önemli bir tedbir kararı aldı. Gün içinde yaşanan sert dalgalanmaların ardından açığa satış yapılabilen paylarda seans sonuna kadar "yukarı adım" kuralı uygulanmaya başlandı. Küresel piyasalarda ABD ile İran arasında yeniden yükselen gerilim ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizlikler de risk iştahını olumsuz etkiledi. Yurt içinde ise mayıs ayı cari işlemler verileri yatırımcıların yakından takip ettiği başlıklar arasında yer aldı. Peki, Borsa neden düştü? 13 Temmuz Pazartesi Borsa İstanbul endeksi ile borsa neden düşüyor, yukarı adım kuralı nedir? İşte BIST 100 endeksindeki düşüşün nedenleri...
Borsa İstanbul'da haftanın ilk işlem günü dalgalı bir seyirle geçti. Güne ekside başlayan BIST 100 endeksi, gün içerisinde satışların hız kazanmasıyla birlikte değer kaybını artırdı. Endekste yaşanan düşüş sonrası Borsa İstanbul, piyasalardaki aşırı oynaklığı sınırlandırmaya yönelik yeni bir uygulamayı devreye aldı. Küresel piyasalardaki jeopolitik gelişmeler ve ekonomik veriler de yatırımcıların yön arayışında etkili oldu. Peki, Borsa İstanbul'un uygulamaya aldığı yukarı adım kuralı nedir? İşte detaylar...
BIST 100 GÜNÜ DÜŞÜŞLE TAMAMLADI
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftaya yüzde 0,39 düşüşle 14.265,51 puandan başladı.
Gün boyunca etkisini sürdüren satışların ardından endeks günü yüzde 1,60 değer kaybederek 14.092,02 puanda tamamladı. Böylece BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 229,17 puan gerilerken, toplam işlem hacmi 158,7 milyar lira olarak gerçekleşti.
BORSA İSTANBUL'DAN "YUKARI ADIM" KARARI
BIST 100 endeksindeki kaybın gün içerisinde yüzde 2 seviyesini aşmasının ardından Borsa İstanbul önemli bir tedbir uyguladı.
Buna göre açığa satış yapılabilen paylarda seans sonuna kadar "yukarı adım" (uptick rule) kuralı devreye alındı.
YUKARI ADIM KURALI NEDİR?
Bu uygulama kapsamında açığa satış emirleri, son gerçekleşen işlem fiyatının üzerinde veya son fiyatın bir önceki işlem fiyatından yüksek olması durumunda son işlem fiyatı üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Amaç ise sert satış baskısını azaltarak piyasadaki aşırı fiyat hareketlerini sınırlamak.
BORSA NEDEN DÜŞTÜ?
Piyasalarda yaşanan değer kaybında hem küresel hem de yurt içi gelişmeler etkili oldu.
Özellikle ABD ile İran arasında yeniden yükselen gerilim, karşılıklı saldırılar ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizlikler küresel enerji arzına yönelik endişeleri artırırken, dünya borsalarında da riskten kaçış eğilimini güçlendirdi.
Yatırımcılar, jeopolitik risklerin yanı sıra küresel enflasyon ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentileri de yakından izlemeyi sürdürüyor.
SEKTÖR ENDEKSLERİNDE EN FAZLA KAYIP FİNANSAL KİRALAMADA
Günün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,83, holding endeksi ise yüzde 0,30 değer kaybetti.
Sektör endeksleri arasında en fazla yükseliş yüzde 1,86 ile bilişim sektöründe görülürken, en sert düşüş ise yüzde 9,41 ile finansal kiralama ve faktoring sektöründe yaşandı.
CARİ AÇIK VERİSİ DE TAKİP EDİLDİ
Yurt içinde açıklanan makroekonomik verilere göre Türkiye'nin cari işlemler hesabı mayıs ayında 1 milyar 459 milyon dolar açık verdi.
Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 3 milyar 626 milyon dolarlık fazla kaydedildi. Açıklanan veriler, yatırımcıların gün boyunca yakından takip ettiği ekonomik gelişmeler arasında yer aldı.
BORSA İÇİN KRİTİK SEVİYELER NELER?
Analistler, önümüzdeki süreçte yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise başta ABD enflasyon verisi ile Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor.
Teknik değerlendirmelere göre BIST 100 endeksinde 14.100 ve 14.250 puan direnç, 14.000 ve 13.900 puan seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor. Yatırımcıların hem küresel gelişmeleri hem de Borsa İstanbul'un uygulamaya aldığı tedbirleri yakından izlemeyi sürdürmesi bekleniyor.