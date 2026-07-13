BORSA İÇİN KRİTİK SEVİYELER NELER?

Analistler, önümüzdeki süreçte yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise başta ABD enflasyon verisi ile Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor.

Teknik değerlendirmelere göre BIST 100 endeksinde 14.100 ve 14.250 puan direnç, 14.000 ve 13.900 puan seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor. Yatırımcıların hem küresel gelişmeleri hem de Borsa İstanbul'un uygulamaya aldığı tedbirleri yakından izlemeyi sürdürmesi bekleniyor.