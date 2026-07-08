BİST 100 ENDEKSİ NEDEN DÜŞÜYOR?

Küresel piyasalarda satış baskısının artmasının en önemli nedenlerinden biri, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ateşkesin sona erdiğini açıklaması ve İran'a yönelik sert askeri adımlar atılabileceğine ilişkin ifadeleri oldu.

Orta Doğu'da yeniden yükselen gerilim, küresel piyasalarda risk iştahını azaltırken hisse senedi piyasalarında satışların hızlanmasına neden oldu. Bu gelişmeler Borsa İstanbul'u da olumsuz etkiledi.