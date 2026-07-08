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        Haberler Bilgi Ekonomi Borsa neden düştü? 8 Temmuz Çarşamba borsa neden düşüyor?

        Borsa neden düştü? 8 Temmuz Çarşamba borsa neden düşüyor?

        Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,12 değer kaybederek 14.189,96 puandan tamamladı. Gün boyunca satış baskısının etkili olduğu piyasalarda bankacılık ve ulaştırma hisselerindeki kayıplar dikkat çekti. Küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler ile yatırımcıların temkinli duruşu endekste geri çekilmeye neden oldu. ABD'den gelen açıklamalar ve IMF'nin küresel büyüme tahminini aşağı yönlü güncellemesi de risk iştahını olumsuz etkiledi. Yatırımcılar, Borsa İstanbul'daki düşüşün nedenlerini ve bundan sonraki süreci yakından takip ediyor. Peki, Borsa neden düştü, Borsa İstanbul BIST 100 endeksi neden düşüyor? İşte 8 Temmuz 2026 Borsa İstanbul'daki düşüşün nedenleri ve piyasalarda son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 19:02 Güncelleme:
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        1

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,28 düşüşle başladıktan sonra satışların hız kazanmasıyla günü sert kayıpla tamamladı. Küresel piyasalarda artan belirsizlikler ve jeopolitik gelişmeler riskli varlıklardan çıkışları destekledi. Özellikle bankacılık ve ulaştırma sektörlerindeki satışlar endekste aşağı yönlü hareketi güçlendirdi. Yatırımcıların gözü hem küresel gelişmelerde hem de açıklanacak ekonomik verilerde olmaya devam ediyor. Peki, Borsa neden düştü, Borsa İstanbul BIST 100 endeksi neden düşüyor? İşte detaylar...

        2

        BORSA NEDEN DÜŞTÜ?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,12 değer kaybederek 14.189,96 puandan tamamladı. Endeks, önceki kapanışa göre 307,42 puan gerilerken toplam işlem hacmi 200,8 milyar lira olarak gerçekleşti.

        Gün boyunca etkili olan satış baskısında küresel jeopolitik gelişmeler ve yatırımcıların artan risk algısı belirleyici oldu.

        3

        BİST 100 ENDEKSİ NEDEN DÜŞÜYOR?

        Küresel piyasalarda satış baskısının artmasının en önemli nedenlerinden biri, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ateşkesin sona erdiğini açıklaması ve İran'a yönelik sert askeri adımlar atılabileceğine ilişkin ifadeleri oldu.

        Orta Doğu'da yeniden yükselen gerilim, küresel piyasalarda risk iştahını azaltırken hisse senedi piyasalarında satışların hızlanmasına neden oldu. Bu gelişmeler Borsa İstanbul'u da olumsuz etkiledi.

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        EN FAZLA HANGİ SEKTÖRLER DEĞER KAYBETTİ?

        Borsa İstanbul'da sektör endeksleri incelendiğinde en sert düşüş yüzde 4,38 ile ulaştırma sektöründe yaşandı.

        Bankacılık endeksi günü yüzde 3,25, holding endeksi ise yüzde 1,90 düşüşle tamamladı.

        Sektörler arasında pozitif ayrışan tek endeks ise yüzde 0,30 yükselen bilişim sektörü oldu.

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        IMF RAPORU VE NATO ZİRVESİ PİYASALARI NASIL ETKİLEDİ?

        Uluslararası Para Fonu (IMF), yayımladığı güncellenmiş Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda küresel büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3,1'den yüzde 3'e düşürdü.

        Raporda Türkiye ekonomisinin 2026 yılı için yüzde 2,9, gelecek yıl ise yüzde 3,6 büyümesinin beklendiği ifade edildi.

        Öte yandan Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrasında yayımlanan bildiride, müttefiklerin 50 milyar doları aşan yeni tedarik anlaşması yaptığı ve savunma sanayisinde üretim kapasitesini artırmaya yönelik iş birliğini güçlendirme kararı aldığı açıklandı.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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