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        Haberler Bilgi BU AKŞAM TELEVİZYONDA NELER VAR? 15 Ekim 2026 Perşembe Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı listesi

        BU AKŞAM TELEVİZYONDA NELER VAR? 15 Ekim 2026 Perşembe Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı listesi

        Televizyon karşısında keyifli bir akşam geçirmek isteyenler, 15 Ekim 2026 Perşembe gününün yayın akışlarını mercek altına aldı. Ulusal kanalların akşam kuşağında izleyicilere sunacağı yapımlar merak edilirken sevilen dizilerin yeni bölümleri, eğlenceli yarışmalar ve birbirinden farklı türlerdeki filmler araştırılıyor. ATV, Kanal D, Show TV, NOW TV, Star TV, TRT 1 ve TV8'in yayın programlarını öğrenmek isteyen izleyiciler, saat 20.00'de hangi yapımların başlayacağını sorguluyor. Peki, bu akşam televizyonda neler var, hangi kanalda hangi dizi yayınlanacak? İşte 15 Ekim Perşembe günü kanalların güncel yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 17:50 Güncelleme:
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        1

        15 Ekim 2026 Perşembe günü televizyon kanallarının yayın akışı, akşamını ekran başında geçirmeyi planlayan izleyicilerin gündeminde. Popüler dizilerden yarışma programlarına, yerli ve yabancı filmlerden eğlence içeriklerine kadar birçok yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Peki, bu akşam TV'de ne var, hangi diziler yayınlanacak? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8'de saat 20.00'de hangi programlar var? İşte 15 Ekim Perşembe TV yayın akışı...

        2

        KANALLARIN 15 EKİM TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Siyah Kalp

        09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Bahar

        18:25 Show Ana Haber

        20:00 Muhtemel Aşk (Yeni Bölüm)

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Küçük Ağa

        09:00 Neler Oluyor Hayatta

        11:00 Yaprak Dökümü

        13:45 Gelinim Mutfakta

        16:45 Haysiyet

        19:00 Kanal D Ana Haber

        20:00 Uzak Şehir

        23:15 Haysiyet

        4

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:25 Hayallerinin Peşinde

        06:10 Turgay Başyayla Ile...

        07:10 Kalk Gidelim

        10:30 Alişan Ile Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:10 Alparslan: Büyük Selçuklu

        17:30 Lingo Türkiye

        18:55 İddiaların Aksine

        19:00 Ana Haber

        19:45 Kups Kuopio - Trabzonspor | UEFA Konferans Ligi Grup Maçları

        22:00 Hoffenheim - Beşiktaş | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçları

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 Gün Ortası

        14:00 Güneşin Doğduğu Yer

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Güneşin Doğduğu Yer (Yeni Bölüm)

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        05:00 Baba Ocağı

        07:00 Aramızda Kalsın

        08:30 Cansu Canan ile Bugün

        10:00 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:45 Fazilet Hanım ve Kızları

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        19:00 Star Haber

        20:00 Sevdiğim Sensin (Yeni Bölüm)

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07.15 Zafer Söken ile İlk Bakış

        08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12.30 Halef: Köklerin Çağrısı

        13.30 En Hamarat Benim

        16.30 Halef: Köklerin Çağrısı

        17.45 Ali İhsan Varol ile Kumbara

        19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber

        20.00 Halef: Köklerin Çağrısı (Yeni Bölüm)

        00.15 Anne Yarısı

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:30 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        09:00 Gel Konuşalım

        12:00 MasterChef Türkiye

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        19:00 MasterChef Türkiye

        20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

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