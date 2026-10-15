BU AKŞAM TELEVİZYONDA NELER VAR? 15 Ekim 2026 Perşembe Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı listesi
Televizyon karşısında keyifli bir akşam geçirmek isteyenler, 15 Ekim 2026 Perşembe gününün yayın akışlarını mercek altına aldı. Ulusal kanalların akşam kuşağında izleyicilere sunacağı yapımlar merak edilirken sevilen dizilerin yeni bölümleri, eğlenceli yarışmalar ve birbirinden farklı türlerdeki filmler araştırılıyor. ATV, Kanal D, Show TV, NOW TV, Star TV, TRT 1 ve TV8'in yayın programlarını öğrenmek isteyen izleyiciler, saat 20.00'de hangi yapımların başlayacağını sorguluyor. Peki, bu akşam televizyonda neler var, hangi kanalda hangi dizi yayınlanacak? İşte 15 Ekim Perşembe günü kanalların güncel yayın akışı...
15 Ekim 2026 Perşembe günü televizyon kanallarının yayın akışı, akşamını ekran başında geçirmeyi planlayan izleyicilerin gündeminde. Popüler dizilerden yarışma programlarına, yerli ve yabancı filmlerden eğlence içeriklerine kadar birçok yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Peki, bu akşam TV'de ne var, hangi diziler yayınlanacak? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8'de saat 20.00'de hangi programlar var? İşte 15 Ekim Perşembe TV yayın akışı...
KANALLARIN 15 EKİM TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Siyah Kalp
09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Bahar
18:25 Show Ana Haber
20:00 Muhtemel Aşk (Yeni Bölüm)
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:45 Gelinim Mutfakta
16:45 Haysiyet
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
23:15 Haysiyet
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:25 Hayallerinin Peşinde
06:10 Turgay Başyayla Ile...
07:10 Kalk Gidelim
10:30 Alişan Ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:10 Alparslan: Büyük Selçuklu
17:30 Lingo Türkiye
18:55 İddiaların Aksine
19:00 Ana Haber
19:45 Kups Kuopio - Trabzonspor | UEFA Konferans Ligi Grup Maçları
22:00 Hoffenheim - Beşiktaş | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçları
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Güneşin Doğduğu Yer
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Güneşin Doğduğu Yer (Yeni Bölüm)
STAR TV YAYIN AKIŞI
05:00 Baba Ocağı
07:00 Aramızda Kalsın
08:30 Cansu Canan ile Bugün
10:00 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:45 Fazilet Hanım ve Kızları
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
19:00 Star Haber
20:00 Sevdiğim Sensin (Yeni Bölüm)
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.15 Zafer Söken ile İlk Bakış
08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Halef: Köklerin Çağrısı
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Halef: Köklerin Çağrısı
17.45 Ali İhsan Varol ile Kumbara
19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber
20.00 Halef: Köklerin Çağrısı (Yeni Bölüm)
00.15 Anne Yarısı
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
12:00 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
19:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)