BU AKŞAM TELEVİZYONDA NELER VAR? 15 Ekim 2026 Perşembe Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı listesi

Polis ekipleri tarafından kurtarılan Murat Boz'un açıklamaları

İstanbul'da polis ekipleri, şiddetli yağış nedeniyle bulundukları yerde mahsur kalan çok sayıda vatandaşı kurtardı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Polis Arama Kurtarma (PAK) ekipleri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler, yaşanan sağanak sonrası olumsuzluk yaşanan noktalara inerek ça... Daha Fazla Göster İstanbul'da polis ekipleri, şiddetli yağış nedeniyle bulundukları yerde mahsur kalan çok sayıda vatandaşı kurtardı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Polis Arama Kurtarma (PAK) ekipleri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler, yaşanan sağanak sonrası olumsuzluk yaşanan noktalara inerek çalışma başlattı. Aralarında şarkıcı Murat Boz'un da olduğu çok sayıda vatandaşı botlarla mahsur kaldıkları yerlerden alan ekipler, vatandaşları güvenli noktalara bıraktı.Ekiplerin sahadaki çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. (AA) Daha Az Göster