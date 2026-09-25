BU AKŞAM TELEVİZYONDA NELER VAR? 25 Eylül 2026 Cuma Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi

25 Eylül 2026 Cuma günü televizyon ekranlarında izleyicileri yoğun bir yayın programı bekliyor. Spor heyecanından dizi ve yarışma keyfine kadar birçok farklı içerik, akşam kuşağında izleyiciyle buluşacak. ATV’de Türkiye - Fransa UEFA Uluslar Ligi karşılaşması canlı olarak yayınlanırken, Show TV’de Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle, TV8’de ise MasterChef Türkiye yeni bölümüyle ekranlarda olacak. İşte kanalların bugünkü yayın akışı ve öne çıkan programları...