BU AKŞAM TELEVİZYONDA NELER VAR? 25 Eylül 2026 Cuma Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi
Televizyon ekranlarında bugün hangi yapımların yer alacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Günlük yayın akışını takip edenler, "Bu akşam hangi diziler var?", sorusuna yanıt ararken, ulusal kanalların 25 Eylül 2026 Cuma yayın programı belli oldu. Dizi, yarışma, spor karşılaşmaları ve gündüz kuşağı programlarının yer aldığı günün ekran rehberi, televizyon keyfi yapmak isteyenler için derlendi. Peki, bugün televizyonda neler yayınlanacak? İşte 25 Eylül 2026 Cuma Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı...
25 Eylül 2026 Cuma günü televizyon ekranlarında izleyicileri yoğun bir yayın programı bekliyor. Spor heyecanından dizi ve yarışma keyfine kadar birçok farklı içerik, akşam kuşağında izleyiciyle buluşacak. ATV’de Türkiye - Fransa UEFA Uluslar Ligi karşılaşması canlı olarak yayınlanırken, Show TV’de Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle, TV8’de ise MasterChef Türkiye yeni bölümüyle ekranlarda olacak. İşte kanalların bugünkü yayın akışı ve öne çıkan programları...
KANALLARIN 25 EYLÜL 2026 TV YAYIN AKIŞLARI
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Siyah Kalp
09.00 Muhtemel Aşk
12.30 Buse Varol İle Gelin Evi
15.00 Sevdan Bir Ateş
18.25 Show Ana Haber
20.00 Kızılcık Şerbeti (Yeni Bölüm)
00.15 Sevdan Bir Ateş
KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 İkizler Memo - Can
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Haysiyet
13.45 Gelinim Mutfakta
16.45 Üç Kız Kardeş
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Kuralsız Sokaklar
22.15 Kuralsız Sokaklar
23.45 Uzak Şehir
03.00 Gelinim Mutfakta
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.43 İstiklal Marşı
05.45 Hayallerinin Peşinde
06.30 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
07.30 Kalk Gidelim
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.00 Teşkilat
17.30 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Taşacak Bu Deniz (Tekrar)
23.35 Mehmed: Fetihler Sultanı
01.55 Seksenler
ATV YAYIN AKIŞI
07.00 Kahvaltı Haberleri
08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 atv Gün Ortası
14.00 Güneşin Doğduğu Yer
16.00 Esra Erol'da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Mercan Köşk (Özel Bölüm)
20.45 Milli Maça Doğru
21.45 Türkiye - Fransa (UEFA Uluslar Ligi Canlı Yayın)
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 Aramızda Kalsın
09.30 Songül ve Uğur İle Sana Değer
13.30 Fazilet Hanım ve Kızları
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
19.00 Star Haber
20.00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
22.30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.15 Zafer Söken İle İlk Bakış
08.00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12.30 Şevkat Yerimdar
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Halef: Köklerin Çağrısı
19.00 Ozan Gündoğdu İle NOW Ana Haber
20.00 Halef: Köklerin Çağrısı
23.00 Anne Yarısı
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Doktor Aksoy
11.30 MasterChef Türkiye
16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz (Yeni Bölüm)
20.00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00.15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz