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        Haberler Bilgi BU AKŞAM TELEVİZYONDA NELER VAR? 25 Eylül 2026 Cuma Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi

        BU AKŞAM TELEVİZYONDA NELER VAR? 25 Eylül 2026 Cuma Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi

        Televizyon ekranlarında bugün hangi yapımların yer alacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Günlük yayın akışını takip edenler, "Bu akşam hangi diziler var?", sorusuna yanıt ararken, ulusal kanalların 25 Eylül 2026 Cuma yayın programı belli oldu. Dizi, yarışma, spor karşılaşmaları ve gündüz kuşağı programlarının yer aldığı günün ekran rehberi, televizyon keyfi yapmak isteyenler için derlendi. Peki, bugün televizyonda neler yayınlanacak? İşte 25 Eylül 2026 Cuma Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 11:19 Güncelleme:
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        1

        25 Eylül 2026 Cuma günü televizyon ekranlarında izleyicileri yoğun bir yayın programı bekliyor. Spor heyecanından dizi ve yarışma keyfine kadar birçok farklı içerik, akşam kuşağında izleyiciyle buluşacak. ATV’de Türkiye - Fransa UEFA Uluslar Ligi karşılaşması canlı olarak yayınlanırken, Show TV’de Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle, TV8’de ise MasterChef Türkiye yeni bölümüyle ekranlarda olacak. İşte kanalların bugünkü yayın akışı ve öne çıkan programları...

        2

        KANALLARIN 25 EYLÜL 2026 TV YAYIN AKIŞLARI

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06.00 Siyah Kalp

        09.00 Muhtemel Aşk

        12.30 Buse Varol İle Gelin Evi

        15.00 Sevdan Bir Ateş

        18.25 Show Ana Haber

        20.00 Kızılcık Şerbeti (Yeni Bölüm)

        00.15 Sevdan Bir Ateş

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07.00 İkizler Memo - Can

        09.00 Neler Oluyor Hayatta?

        11.00 Haysiyet

        13.45 Gelinim Mutfakta

        16.45 Üç Kız Kardeş

        18.30 Kanal D Ana Haber

        20.00 Kuralsız Sokaklar

        22.15 Kuralsız Sokaklar

        23.45 Uzak Şehir

        03.00 Gelinim Mutfakta

        4

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05.43 İstiklal Marşı

        05.45 Hayallerinin Peşinde

        06.30 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        07.30 Kalk Gidelim

        10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13.15 Seksenler

        14.00 Teşkilat

        17.30 Lingo Türkiye

        19.00 Ana Haber

        19.55 İddiaların Aksine

        20.00 Taşacak Bu Deniz (Tekrar)

        23.35 Mehmed: Fetihler Sultanı

        01.55 Seksenler

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        07.00 Kahvaltı Haberleri

        08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

        10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13.00 atv Gün Ortası

        14.00 Güneşin Doğduğu Yer

        16.00 Esra Erol'da

        19.00 atv Ana Haber

        20.00 Mercan Köşk (Özel Bölüm)

        20.45 Milli Maça Doğru

        21.45 Türkiye - Fransa (UEFA Uluslar Ligi Canlı Yayın)

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07.00 Aramızda Kalsın

        09.30 Songül ve Uğur İle Sana Değer

        13.30 Fazilet Hanım ve Kızları

        15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        19.00 Star Haber

        20.00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        22.30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07.15 Zafer Söken İle İlk Bakış

        08.00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

        10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün

        12.30 Şevkat Yerimdar

        13.30 En Hamarat Benim

        16.30 Halef: Köklerin Çağrısı

        19.00 Ozan Gündoğdu İle NOW Ana Haber

        20.00 Halef: Köklerin Çağrısı

        23.00 Anne Yarısı

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07.15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08.30 Oynat Bakalım

        09.00 Doktor Aksoy

        11.30 MasterChef Türkiye

        16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz (Yeni Bölüm)

        20.00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

        00.15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

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