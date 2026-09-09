BU AKŞAM TELEVİZYONDA NELER VAR? 9 Eylül 2026 Çarşamba Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 TV yayın akışı listesi...
9 Eylül 2026 Çarşamba günü televizyon ekranlarında birbirinden farklı yapımlar izleyiciyle buluşacak. TRT 1'de yayınlanacak UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting CP - Galatasaray karşılaşması futbolseverlerin ilgi odağı olurken, dizi dünyasında da yeni yapımlar izleyiciyle buluşacak. Show TV'nin merakla beklenen dizisi "Sevdan Bir Ateş" ilk bölümüyle ekranlara gelecek, ATV'nin yeni dizisi "Aşk ve Taht" da yayın hayatına başlayacak. Gün boyunca yayınlanacak dizi, yarışma, film ve spor programlarını takip etmek isteyenler için kanalların güncel yayın akışı belli oldu. Peki, bugün televizyonda hangi yapımlar var? İşte 9 Eylül Çarşamba televizyon yayın akışı…
Bu akşam televizyon ekranlarında yine birbirinden farklı içerikler izleyiciyle buluşacak. Günün en dikkat çeken yayınları arasında TRT 1’de ekrana gelecek Sporting CP - Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması yer alırken, TV8’de MasterChef Türkiye heyecanı devam edecek. Dizi severler için ise Show TV’de yeni dizi Sevdan Bir Ateş, ATV’de ise yeni yapım Aşk ve Taht izleyici karşısına çıkacak. Televizyonda hangi yapımın, hangi saatte yayınlanacağını merak edenler için kanalların güncel yayın akışı belli oldu. İşte 9 Eylül Çarşamba TV yayın akışı…
9 EYLÜL 2026 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 - Siyah Kalp
09:00 - Güzel Günler
12:30 - Buse Varol ile Gelin Evi
15:00 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:25 - Show Ana Haber
20:00 - Sevdan Bir Ateş (Yeni Dizi)
22:30 - Sevdan Bir Ateş
01:30 - Sevdan Bir Ateş
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 - İkizler Memo - Can
09:00 - Haysiyet
11:30 - Daha 17
14:00 - Gelinim Mutfakta
16:45 - Haysiyet
18:30 - Kanal D Ana Haber
20:00 - Haysiyet (Tekrar)
23:15 - Haysiyet
02:00 - Gelinim Mutfakta
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:13 - İstiklal Marşı
05:15 - Hayallerinin Peşinde
06:00 - Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
07:00 - Kalk Gidelim
10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 - Seksenler
14:45 - Evlilik Güzeldir
19:00 - Ana Haber
19:55 - İddiaların Aksine
20:00 - Özel Ekip 2 | Yabancı Sinema
22:00 - Sporting CP - Galatasaray | UEFA Şampiyonlar Ligi Maçı
00:15 - Evlilik Güzeldir
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 - Aramızda Kalsın
09:30 - Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 - Güzel Köylü
15:00 - Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
19:00 - Star Haber
20:00 - Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
22:30 - Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
00:30 - Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 - Kahvaltı Haberleri
10:00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 - atv Gün Ortası
14:00 - A.B.İ.
16:00 - Esra Erol'da
19:00 - atv Ana Haber
20:00 - Aşk ve Taht (Yeni Dizi)
22:40 - Aşk ve Taht
01:30 - Aşk ve Taht
NOW YAYIN AKIŞI
07:15 - İlk Bakış
08:30 - İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 - Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 - Kirli Sepeti
13:30 - En Hamarat Benim
16:30 - Karagül
19:00 - Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber
20:00 - Bursa Bülbülü
22:15 - Sekizinci Aile
23:30 - Bursa Bülbülü
01:45 - Aşk Yeniden
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 - Tuzak
07:15 - Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 - Oynat Bakalım
09:00 - MasterChef Türkiye
13:00 - Doktor Aksoy / Yeni Bölüm
16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 - MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz