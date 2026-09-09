BU AKŞAM TELEVİZYONDA NELER VAR? 9 Eylül 2026 Çarşamba Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 TV yayın akışı listesi...

Bu akşam televizyon ekranlarında yine birbirinden farklı içerikler izleyiciyle buluşacak. Günün en dikkat çeken yayınları arasında TRT 1’de ekrana gelecek Sporting CP - Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması yer alırken, TV8’de MasterChef Türkiye heyecanı devam edecek. Dizi severler için ise Show TV’de yeni dizi Sevdan Bir Ateş, ATV’de ise yeni yapım Aşk ve Taht izleyici karşısına çıkacak. Televizyonda hangi yapımın, hangi saatte yayınlanacağını merak edenler için kanalların güncel yayın akışı belli oldu. İşte 9 Eylül Çarşamba TV yayın akışı…