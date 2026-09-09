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        Haberler Bilgi BU AKŞAM TELEVİZYONDA NELER VAR? 9 Eylül 2026 Çarşamba Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 TV yayın akışı listesi...

        BU AKŞAM TELEVİZYONDA NELER VAR? 9 Eylül 2026 Çarşamba Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 TV yayın akışı listesi...

        9 Eylül 2026 Çarşamba günü televizyon ekranlarında birbirinden farklı yapımlar izleyiciyle buluşacak. TRT 1'de yayınlanacak UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting CP - Galatasaray karşılaşması futbolseverlerin ilgi odağı olurken, dizi dünyasında da yeni yapımlar izleyiciyle buluşacak. Show TV'nin merakla beklenen dizisi "Sevdan Bir Ateş" ilk bölümüyle ekranlara gelecek, ATV'nin yeni dizisi "Aşk ve Taht" da yayın hayatına başlayacak. Gün boyunca yayınlanacak dizi, yarışma, film ve spor programlarını takip etmek isteyenler için kanalların güncel yayın akışı belli oldu. Peki, bugün televizyonda hangi yapımlar var? İşte 9 Eylül Çarşamba televizyon yayın akışı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Eylül 2026 - 17:22 Güncelleme:
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        1

        Bu akşam televizyon ekranlarında yine birbirinden farklı içerikler izleyiciyle buluşacak. Günün en dikkat çeken yayınları arasında TRT 1’de ekrana gelecek Sporting CP - Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması yer alırken, TV8’de MasterChef Türkiye heyecanı devam edecek. Dizi severler için ise Show TV’de yeni dizi Sevdan Bir Ateş, ATV’de ise yeni yapım Aşk ve Taht izleyici karşısına çıkacak. Televizyonda hangi yapımın, hangi saatte yayınlanacağını merak edenler için kanalların güncel yayın akışı belli oldu. İşte 9 Eylül Çarşamba TV yayın akışı…

        2

        9 EYLÜL 2026 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 - Siyah Kalp

        09:00 - Güzel Günler

        12:30 - Buse Varol ile Gelin Evi

        15:00 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        18:25 - Show Ana Haber

        20:00 - Sevdan Bir Ateş (Yeni Dizi)

        22:30 - Sevdan Bir Ateş

        01:30 - Sevdan Bir Ateş

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 - İkizler Memo - Can

        09:00 - Haysiyet

        11:30 - Daha 17

        14:00 - Gelinim Mutfakta

        16:45 - Haysiyet

        18:30 - Kanal D Ana Haber

        20:00 - Haysiyet (Tekrar)

        23:15 - Haysiyet

        02:00 - Gelinim Mutfakta

        4

        TRT1 YAYIN AKIŞI

        05:13 - İstiklal Marşı

        05:15 - Hayallerinin Peşinde

        06:00 - Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        07:00 - Kalk Gidelim

        10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 - Seksenler

        14:45 - Evlilik Güzeldir

        19:00 - Ana Haber

        19:55 - İddiaların Aksine

        20:00 - Özel Ekip 2 | Yabancı Sinema

        22:00 - Sporting CP - Galatasaray | UEFA Şampiyonlar Ligi Maçı

        00:15 - Evlilik Güzeldir

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 - Aramızda Kalsın

        09:30 - Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 - Güzel Köylü

        15:00 - Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        19:00 - Star Haber

        20:00 - Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        22:30 - Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        00:30 - Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        6

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 - Kahvaltı Haberleri

        10:00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 - atv Gün Ortası

        14:00 - A.B.İ.

        16:00 - Esra Erol'da

        19:00 - atv Ana Haber

        20:00 - Aşk ve Taht (Yeni Dizi)

        22:40 - Aşk ve Taht

        01:30 - Aşk ve Taht

        7

        NOW YAYIN AKIŞI

        07:15 - İlk Bakış

        08:30 - İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 - Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 - Kirli Sepeti

        13:30 - En Hamarat Benim

        16:30 - Karagül

        19:00 - Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber

        20:00 - Bursa Bülbülü

        22:15 - Sekizinci Aile

        23:30 - Bursa Bülbülü

        01:45 - Aşk Yeniden

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:30 - Tuzak

        07:15 - Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 - Oynat Bakalım

        09:00 - MasterChef Türkiye

        13:00 - Doktor Aksoy / Yeni Bölüm

        16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 - MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

        00:15 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

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