BU AKŞAM TELEVİZYONDA NELER VAR, HANGİ DİZİLER YAYINLANACAK? 2 Eylül 2026 Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 TV yayın akışı
Televizyon ekranlarında yayınlanacak içerikleri takip eden izleyiciler, 2 Eylül 2026 Çarşamba gününün TV yayın akışını araştırmaya başladı. Gün boyunca ekrana gelecek dizi, film, yarışma ve programlar merak edilirken, özellikle akşam kuşağındaki yapımlar dikkat çekiyor. TV8'de MasterChef Türkiye, Star TV'de ise Doğanın Kanunu final bölümü izleyiciyle buluşacak. Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, NOW TV ve TV8'in yayın programları, günün televizyon rehberinde öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. İşte 2 Eylül 2026 Çarşamba TV yayın akışı ve kanallarda ekrana gelecek programlar…
Bu akşam televizyonda yayınlanacak yapımlar belli oldu. Akşam kuşağında ekrana gelecek dizi, yarışma ve özel programlar televizyon gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alırken, kanalların yayın planı da yayımlandı. TV8'de sevilen yarışma MasterChef Türkiye izleyiciyle buluşacak, Star TV'de ise Doğanın Kanunu final bölümü ekrana gelecek. Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, NOW TV ve TV8'in güncel yayın akışı, ekran başında vakit geçirmek isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. İşte 2 Eylül 2026 Çarşamba günü televizyon kanallarında yayınlanacak programlar…
KANALLARIN 2 EYLÜL 2026 TV YAYIN AKIŞ LİSTESİ
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
09:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 Gelin Evi Yaşam
15:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
18:25 Show Ana Haber
20:00 İntikam Vakti
22:30 Denizde Dehşet
00:15 İntikam Vakti
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Yaprak Dökümü
11:30 Daha 17 Dizi
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Kuralsız Sokaklar
21:45 Daha 17
00:30 Çember: Karanlığın Gözleri
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:15 Hayallerinin Peşinde
06:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
07:00 Kendi Düşen Ağlamaz
10:30 Alişan Ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:30 Alparslan: Büyük Selçuklu
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Asırlık Gece
23:20 Gönül Dağı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:45 İki Aile
09:15 Yüksek Sosyete
10:45 Çirkin
14:00 Güzel Köylü
15:45 Sevdiğim Sensin
19:00 Star Haber
20:00 Doğanın Kanunu (Final)
01:00 Sevdiğim Sensin
ATV YAYIN AKIŞI
02:40 Aldatmak
05:30 Bir Gece Masalı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Altı Üstü İstanbul
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Var Mısın Yok Musun
23:40 Kaçış Planı
NOW TV YAYIN AKIŞI
08.30 Çalar Saat
10.00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.00 Kirli Sepeti
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Karagül
19.00 NOW Ana Haber
20.00 Kalender Pide
22.30 Kalender Pide
00.45 Aşk Yeniden
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
11:00 Gazete Magazin
13:00 Doktor Aksoy
15:30 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)