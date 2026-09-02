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        Haberler Bilgi BU AKŞAM TELEVİZYONDA NELER VAR, HANGİ DİZİLER YAYINLANACAK? 2 Eylül 2026 Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 TV yayın akışı

        BU AKŞAM TELEVİZYONDA NELER VAR, HANGİ DİZİLER YAYINLANACAK? 2 Eylül 2026 Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 TV yayın akışı

        Televizyon ekranlarında yayınlanacak içerikleri takip eden izleyiciler, 2 Eylül 2026 Çarşamba gününün TV yayın akışını araştırmaya başladı. Gün boyunca ekrana gelecek dizi, film, yarışma ve programlar merak edilirken, özellikle akşam kuşağındaki yapımlar dikkat çekiyor. TV8'de MasterChef Türkiye, Star TV'de ise Doğanın Kanunu final bölümü izleyiciyle buluşacak. Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, NOW TV ve TV8'in yayın programları, günün televizyon rehberinde öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. İşte 2 Eylül 2026 Çarşamba TV yayın akışı ve kanallarda ekrana gelecek programlar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 11:19 Güncelleme:
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        1

        Bu akşam televizyonda yayınlanacak yapımlar belli oldu. Akşam kuşağında ekrana gelecek dizi, yarışma ve özel programlar televizyon gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alırken, kanalların yayın planı da yayımlandı. TV8'de sevilen yarışma MasterChef Türkiye izleyiciyle buluşacak, Star TV'de ise Doğanın Kanunu final bölümü ekrana gelecek. Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, NOW TV ve TV8'in güncel yayın akışı, ekran başında vakit geçirmek isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. İşte 2 Eylül 2026 Çarşamba günü televizyon kanallarında yayınlanacak programlar…

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        KANALLARIN 2 EYLÜL 2026 TV YAYIN AKIŞ LİSTESİ

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Yeni Gelin

         

        09:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

         

        12:30 Gelin Evi Yaşam

         

        15:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

         

        18:25 Show Ana Haber

         

        20:00 İntikam Vakti

         

        22:30 Denizde Dehşet

         

        00:15 İntikam Vakti

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        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Küçük Ağa

         

        09:00 Yaprak Dökümü

         

        11:30 Daha 17 Dizi

         

        14:00 Gelinim Mutfakta

         

        16:45 Aşk-ı Memnu

         

        18:30 Kanal D Ana Haber

         

        20:00 Kuralsız Sokaklar

         

        21:45 Daha 17

         

        00:30 Çember: Karanlığın Gözleri

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        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:15 Hayallerinin Peşinde

         

        06:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

         

        07:00 Kendi Düşen Ağlamaz

         

        10:30 Alişan Ile Hayata Gülümse

         

        13:15 Seksenler

         

        14:30 Alparslan: Büyük Selçuklu

         

        17:45 Lingo Türkiye

         

        19:00 Ana Haber

         

        19:55 İddiaların Aksine

         

        20:00 Asırlık Gece

         

        23:20 Gönül Dağı

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        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:45 İki Aile

         

        09:15 Yüksek Sosyete

         

        10:45 Çirkin

         

        14:00 Güzel Köylü

         

        15:45 Sevdiğim Sensin

         

        19:00 Star Haber

         

        20:00 Doğanın Kanunu (Final)

         

        01:00 Sevdiğim Sensin

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        ATV YAYIN AKIŞI

        02:40 Aldatmak

         

        05:30 Bir Gece Masalı

         

        08:00 Kahvaltı Haberleri

         

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

         

        13:00 Gün Ortası

         

        14:00 Altı Üstü İstanbul

         

        16:00 Esra Erol'da

         

        19:00 ATV Ana Haber

         

        20:00 Var Mısın Yok Musun

         

        23:40 Kaçış Planı

         

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08.30 Çalar Saat

         

        10.00 Çağla ile Yeni Bir Gün

         

        12.00 Kirli Sepeti

         

        13.30 En Hamarat Benim

         

        16.30 Karagül

         

        19.00 NOW Ana Haber

         

        20.00 Kalender Pide

         

        22.30 Kalender Pide

         

        00.45 Aşk Yeniden

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:30 Tuzak

         

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

         

        08:30 Oynat Bakalım

         

        09:00 Gel Konuşalım

         

        11:00 Gazete Magazin

         

        13:00 Doktor Aksoy

         

        15:30 MasterChef Türkiye

         

        20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

         

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