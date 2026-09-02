BU AKŞAM TELEVİZYONDA NELER VAR, HANGİ DİZİLER YAYINLANACAK? 2 Eylül 2026 Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 TV yayın akışı

Bu akşam televizyonda yayınlanacak yapımlar belli oldu. Akşam kuşağında ekrana gelecek dizi, yarışma ve özel programlar televizyon gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alırken, kanalların yayın planı da yayımlandı. TV8'de sevilen yarışma MasterChef Türkiye izleyiciyle buluşacak, Star TV'de ise Doğanın Kanunu final bölümü ekrana gelecek. Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, NOW TV ve TV8'in güncel yayın akışı, ekran başında vakit geçirmek isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. İşte 2 Eylül 2026 Çarşamba günü televizyon kanallarında yayınlanacak programlar…