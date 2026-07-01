BU AKŞAM TV'DE NELER VAR? 1 Temmuz 2026 Çarşamba bugün TV yayın akışı listesinde hangi diziler, filmler var?
1 Temmuz 2026 Çarşamba günü televizyon ekranlarında dizi, yarışma, film ve spor heyecanı yaşanacak. Haftanın üçüncü gününde prime time kuşağında Star TV'de Doğanın Kanunu yeni bölümüyle ekrana gelirken, TV8'de MasterChef Türkiye izleyiciyle buluşacak. TRT 1'de ise FIFA 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu kapsamında İngiltere - Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Belçika - Senegal karşılaşmaları yayınlanacak. Peki, bu akşam TV'de neler var, hangi dizi, film, yarışma ve maçlar ekrana gelecek? İşte Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW ve TV8'in 1 Temmuz 2026 Çarşamba gününe ait güncel yayın akışı…
Bu akşam televizyon ekranlarında farklı türlerde yapımlar izleyiciyle buluşacak. Dizilerden yarışma programlarına, filmlerden spor karşılaşmalarına kadar geniş bir yayın seçeneğinin yer aldığı gecede prime time kuşağı dikkat çekiyor. Star TV’de Doğanın Kanunu yeni bölümüyle ekrana gelirken, TV8’de MasterChef Türkiye heyecanı devam edecek. TRT 1’de ise FIFA 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu kapsamında İngiltere - Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Belçika - Senegal maçları futbolseverlerle buluşacak. Peki, bu akşam TV’de hangi yapımlar var? İşte Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW ve TV8’in 1 Temmuz 2026 Çarşamba gününe ait güncel yayın akışı…
KANALLARIN 1 TEMMUZ 2026 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ
SHOW TV
06.00 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08.15 - Cansu Canan ile Yeni Sayfa
10.00 - Bahar
12.30 - Muhtemel Aşk
15.00 - Kızılcık Şerbeti
18.25 - Show Ana Haber
20.00 - Muhtemel Aşk (Tekrar)
23.15 - Gizemli Gerçek
01.15 - Yaz Bir Şarkı
03.30 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
KANAL D
07.00 - Yabancı Damat
09.30 - Yaprak Dökümü
12.00 - Kanal D Haber Gün Arası
13.00 - Magazin D Yaz
14.00 - Gelinim Mutfakta
16.45 - Aşk-ı Memnu
18.30 - Kanal D Ana Haber
20.00 - Daha 17 (Tekrar)
23.15 - Jurrasic Park
01.45 - Gelinim Mutfakta
03.45 - Kuzey Güney
TRT 1
06.13 - İstiklal Marşı
06.15 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
07.05 - Hangimiz Sevmedik
10.00 - Kasaba Doktoru
13.15 - Seksenler
14.15 - Yürek Çıkmazı
16.45 - Lingo Türkiye
18.00 - Ana Haber
19.00 - İngiltere - Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 2026 Dünya Kupası Son 32 Maçı
21.15 - Onbeşliler
22.15 - Kupa Saati
23.00 - Belçika - Senegal | 2026 Dünya Kupası Son 32 Maçı
01.30 - Şehrimin Takımı
02.10 - Onbeşliler
03.00 - ABD - Bosna Hersek | 2026 Dünya Kupası Son 32 Maçı
ATV
08.00 - Kahvaltı Haberleri
10.00 - Kırgın Çiçekler
13.00 - ATV Gün Ortası
14.00 - Mutfak Bahane
16.00 - Altı Üstü İstanbul
19.00 - ATV Ana Haber
20.00 - Var Mısın Yok Musun
23.40 - Altı Üstü İstanbul
02.40 - Aldatmak
STAR TV
07.00 - İstanbullu Gelin
09.30 - Ateşböceği
12.00 - Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
14.00 - Aramızda Kalsın
16.30 - Erkenci Kuş
19.00 - Star Haber
20.00 - Doğanın Kanunu (Yeni Bölüm)
NOW TV
08:00 - Çalar Saat
10.00 - Her Yerde Sen
12.15 - Şahane Hayatım
14.45 - Sen Çal Kapımı
16.45 - Karagül
19.00 - Now Ana Haber
20.00 - Gelenek Görenek
22.15 - Tolgshow Filtresiz
00.30 - Yaz Şarkısı
TV8
08:00 Oynat Bakalım
08:30 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
15:30 Şanslı Pasaport
17:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)