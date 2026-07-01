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        Haberler Bilgi Magazin BU AKŞAM TV'DE NELER VAR? 1 Temmuz 2026 Çarşamba bugün TV yayın akışı listesinde hangi diziler, filmler var?

        BU AKŞAM TV'DE NELER VAR? 1 Temmuz 2026 Çarşamba bugün TV yayın akışı listesinde hangi diziler, filmler var?

        1 Temmuz 2026 Çarşamba günü televizyon ekranlarında dizi, yarışma, film ve spor heyecanı yaşanacak. Haftanın üçüncü gününde prime time kuşağında Star TV'de Doğanın Kanunu yeni bölümüyle ekrana gelirken, TV8'de MasterChef Türkiye izleyiciyle buluşacak. TRT 1'de ise FIFA 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu kapsamında İngiltere - Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Belçika - Senegal karşılaşmaları yayınlanacak. Peki, bu akşam TV'de neler var, hangi dizi, film, yarışma ve maçlar ekrana gelecek? İşte Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW ve TV8'in 1 Temmuz 2026 Çarşamba gününe ait güncel yayın akışı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 2026-07-01 12:10:03 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Bu akşam televizyon ekranlarında farklı türlerde yapımlar izleyiciyle buluşacak. Dizilerden yarışma programlarına, filmlerden spor karşılaşmalarına kadar geniş bir yayın seçeneğinin yer aldığı gecede prime time kuşağı dikkat çekiyor. Star TV’de Doğanın Kanunu yeni bölümüyle ekrana gelirken, TV8’de MasterChef Türkiye heyecanı devam edecek. TRT 1’de ise FIFA 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu kapsamında İngiltere - Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Belçika - Senegal maçları futbolseverlerle buluşacak. Peki, bu akşam TV’de hangi yapımlar var? İşte Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW ve TV8’in 1 Temmuz 2026 Çarşamba gününe ait güncel yayın akışı…

        2

        KANALLARIN 1 TEMMUZ 2026 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ

        SHOW TV

        06.00 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        08.15 - Cansu Canan ile Yeni Sayfa

        10.00 - Bahar

        12.30 - Muhtemel Aşk

        15.00 - Kızılcık Şerbeti

        18.25 - Show Ana Haber

        20.00 - Muhtemel Aşk (Tekrar)

        23.15 - Gizemli Gerçek

        01.15 - Yaz Bir Şarkı

        03.30 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        3

        KANAL D

        07.00 - Yabancı Damat

        09.30 - Yaprak Dökümü

        12.00 - Kanal D Haber Gün Arası

        13.00 - Magazin D Yaz

        14.00 - Gelinim Mutfakta

        16.45 - Aşk-ı Memnu

        18.30 - Kanal D Ana Haber

        20.00 - Daha 17 (Tekrar)

        23.15 - Jurrasic Park

        01.45 - Gelinim Mutfakta

        03.45 - Kuzey Güney

        4

        TRT 1

        06.13 - İstiklal Marşı

        06.15 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        07.05 - Hangimiz Sevmedik

        10.00 - Kasaba Doktoru

        13.15 - Seksenler

        14.15 - Yürek Çıkmazı

        16.45 - Lingo Türkiye

        18.00 - Ana Haber

        19.00 - İngiltere - Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 2026 Dünya Kupası Son 32 Maçı

        21.15 - Onbeşliler

        22.15 - Kupa Saati

        23.00 - Belçika - Senegal | 2026 Dünya Kupası Son 32 Maçı

        01.30 - Şehrimin Takımı

        02.10 - Onbeşliler

        03.00 - ABD - Bosna Hersek | 2026 Dünya Kupası Son 32 Maçı

        5

        ATV

        08.00 - Kahvaltı Haberleri

        10.00 - Kırgın Çiçekler

        13.00 - ATV Gün Ortası

        14.00 - Mutfak Bahane

        16.00 - Altı Üstü İstanbul

        19.00 - ATV Ana Haber

        20.00 - Var Mısın Yok Musun

        23.40 - Altı Üstü İstanbul

        02.40 - Aldatmak

        6

        STAR TV

        07.00 - İstanbullu Gelin

        09.30 - Ateşböceği

        12.00 - Asuman Krause ile Hayat Güzeldir

        14.00 - Aramızda Kalsın

        16.30 - Erkenci Kuş

        19.00 - Star Haber

        20.00 - Doğanın Kanunu (Yeni Bölüm)

        7

        NOW TV

        08:00 - Çalar Saat

        10.00 - Her Yerde Sen

        12.15 - Şahane Hayatım

        14.45 - Sen Çal Kapımı

        16.45 - Karagül

        19.00 - Now Ana Haber

        20.00 - Gelenek Görenek

        22.15 - Tolgshow Filtresiz

        00.30 - Yaz Şarkısı

        8

        TV8

        08:00 Oynat Bakalım

        08:30 Gençlik Rüzgarı

        10:00 Gazete Magazin

        15:30 Şanslı Pasaport

        17:00 MasterChef Türkiye

        20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

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