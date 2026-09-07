A101’in 10 Eylül 2026 tarihli Aldın Aldın kampanyası kapsamında satışa sunacağı yeni ürünler belli oldu. Haftanın kataloğunda teknoloji ürünlerinden ev yaşam ihtiyaçlarına kadar birçok farklı kategoride indirimli seçenek tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Yeni kampanyada sesli komutla kontrol edilebilen akıllı aydınlatma ürünleri, farklı televizyon modelleri, cam temizleme robotu ve pratik kullanıma yönelik küçük ev aletleri dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra mutfak gereçleri ve günlük yaşamı kolaylaştıran çeşitli ürünler de A101 marketlerinde yerini alacak. İşte yeni dönem A101 10 Eylül Perşembe aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin detaylı listesi...