BU HAFTA SATIŞTA! A101 10 EYLÜL 2026 AKTÜEL KATALOĞU: Perşembe A101 Aldın Aldın aktüel indirimli ürünler neler? Hava Üflemeli Saç Şekillendirme Seti, Buzdolabı geliyor...
10 Eylül 2026 tarihli A101 Aldın Aldın kampanyasının yeni kataloğu yayımlandı. Her hafta farklı kategorilerde indirimli ürünleri tüketicilerle buluşturan A101'in bu haftaki fırsatları arasında teknoloji ürünlerinden ev ihtiyaçlarına kadar birçok seçenek yer alıyor. Kampanyada Philips 4K UHD Smart TV, çeşitli beyaz eşya ürünleri, halı ve koltuk yıkama makineleri, araç içi süpürgeler, saç bakım ürünleri ve retro tasarımlı çay makineleri dikkat çeken ürünler arasında bulunuyor. Bunun yanı sıra mutfak ekipmanları, porselen setleri, ev düzenleme ürünleri ve günlük kullanıma yönelik pek çok alternatif de mağazalarda satışa sunulacak. İşte A101'in 10 Eylül 2026 Perşembe kampanyasında yer alan fırsatlar ve merak edilen detaylar...
A101’in 10 Eylül 2026 tarihli Aldın Aldın kampanyası kapsamında satışa sunacağı yeni ürünler belli oldu. Haftanın kataloğunda teknoloji ürünlerinden ev yaşam ihtiyaçlarına kadar birçok farklı kategoride indirimli seçenek tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Yeni kampanyada sesli komutla kontrol edilebilen akıllı aydınlatma ürünleri, farklı televizyon modelleri, cam temizleme robotu ve pratik kullanıma yönelik küçük ev aletleri dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra mutfak gereçleri ve günlük yaşamı kolaylaştıran çeşitli ürünler de A101 marketlerinde yerini alacak. İşte yeni dönem A101 10 Eylül Perşembe aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin detaylı listesi...
A101 10 EYLÜL 2026 AKTÜEL KATALOĞU
128 GB Cep Telefonu 6.799 TL
2'li Sese Duyarlı RGB LED Aydınlatma 529 TL
Gaming Mouse 179 TL
Kulak Üstü Gaming Kulaklık 499 TL
Gaming Hoparlör 399 TL
Samsung 70" Crystal UHD 4K Smart Tv 45.999 TL
Philips 65" 4K UHD LED Dolby Atmos Smart Tv 40.999 TL
55" Frameless 4K UHD webOS Smart Qled Tv 20.999 TL
40" Frameless FHD Whale OS 10 Qled Tv 10.499 TL
Buzdolabı 15.999 TL
Çamaşır Makinesi 17.999 TL
Cam Temizleme Robotu 6.499 TL
Yumurta Pişirici 499 TL
Vakumlu Buharlı Kırışık Giderici 2.999 TL
Retro Elektrikli Çay Makinesi 1.899 TL
Hava Üflemeli Saç Kurutma & Şekillendirme Seti 4.999 TL
Termostatlı Yuvarlak Fırın 2.199 TL
Buharlı Temizleyici 1.299 TL
Seramik Saç Düzleştiricisi 999 TL
Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi 4.499 TL
Araç Tipi El Süpürgesi 499 TL
RSX7 150 CC Benzinli Motosiklet 109.990 TL
RX5 250 CC Benzinli Cross Motosiklet 89.990 TL
VM2 Üç Tekerlekli Moped 69.990 TL
APM5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 54.990 TL
Kütahya Porselen Yemek Tabağı 135 TL
Kütahya Porselen Pasta Tabağı 125 TL
Kütahya Porselen Servis Tabağı 140 TL
Kütahya Porselen Kase 125 TL
Yemek Kaşığı / Yemek Çatalı Adet 55 TL
Tatlı Kaşığı / Tatlı Çatalı Adet 45 TL
Servis Gereçleri Adet 159 TL
Çay Kaşığı Adet 30 TL
Kapaksız Kavanoz 1000 cc 18 TL
Çok Amaçlı Kesim Panosu 149 TL
Yağ Sıçratmaz 119 TL
Stantlı Baharatlık 3'lü 219 TL
Bulut Sunum Tepsisi 149 TL
Sprey Yağlık 79,50 TL
Ayaklı Askı 499 TL
Koltuk Yanı Keçe Organizer 249 TL
Katlanır Basamaklı Tabure 499 TL
Çalışma Koltuğu 1.999 TL
Mini Ütü Masası 299 TL
Midi Ütü Masası 749 TL
Taraftar Lisanslı Nevresim Seti 849 TL
Ortopedik Boyun Destekli Visco Yastık 699 TL
Barbie Chelsea'nin Ayıcık Temalı Arabası 579 TL
Büyük Çocuk Koltuğu 289 TL
Almira Yıldız Elbiseli Örgülü Bebek 149 TL
Oyuncak Ev Aletleri 149 TL
5 Çekmeceli Organizer 349 TL
Sessiz Top 199 TL
Fast & Furious Temalı Arabalar 249 TL
Hot Wheels İkili Arabalar 219 TL
Dondurulmuş Piliç Bonfile 219 TL
Polonez Piliç Jambon 45 TL
Dondurulmuş Patates 1 KG 129,50 TL
Akhisar Usulü Siyah Zeytin 900g 150 TL
Çilek Reçeli 700g 109,50 TL
20'li Şekerli Vanilin 41,50 TL
20'li Hamur Kabartma Tozu 55 TL
Tuzlu Tereyağ 750g 549 TL
Dilimli Tost Peyniri 350g 185 TL
Krema 200 ml 79,50 TL
Probiyotik Yoğurt 900g 99,50 TL
Bademli İçecek 500 ml 69,50 TL
Labne 400g 145 TL
Laktozsuz Kefir 250 ml 55 TL
Buğday Unu 2 KG 65 TL
Konsantre Yumuşatıcı 1,5L 99,50 TL
7,5 KG Toz Deterjan 349 TL
Eti Burçak Sütlü Kakaolu Kremalı 4*100g 71 TL
Zeytinli Tuzlu Bisküvü 3*91g 58,50 TL
Kakaolu Kremalı Gofret 50 TL
Mini Çikolatalı Kahveli Kek 70 TL
Çikolata parçacıklı ve Fındıklı Granola 60g 25 TL
Susamlı Krokan 19,50 TL
Antep Fıstıklı & Kakaolu Fındıklı Duble Kavrulmuş Lokum 125 TL