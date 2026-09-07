Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş BU HAFTA SATIŞTA! A101 10 EYLÜL 2026 AKTÜEL KATALOĞU: Perşembe A101 Aldın Aldın aktüel indirimli ürünler neler? Hava Üflemeli Saç Şekillendirme Seti, Buzdolabı geliyor...

        BU HAFTA SATIŞTA! A101 10 EYLÜL 2026 AKTÜEL KATALOĞU: Perşembe A101 Aldın Aldın aktüel indirimli ürünler neler? Hava Üflemeli Saç Şekillendirme Seti, Buzdolabı geliyor...

        10 Eylül 2026 tarihli A101 Aldın Aldın kampanyasının yeni kataloğu yayımlandı. Her hafta farklı kategorilerde indirimli ürünleri tüketicilerle buluşturan A101'in bu haftaki fırsatları arasında teknoloji ürünlerinden ev ihtiyaçlarına kadar birçok seçenek yer alıyor. Kampanyada Philips 4K UHD Smart TV, çeşitli beyaz eşya ürünleri, halı ve koltuk yıkama makineleri, araç içi süpürgeler, saç bakım ürünleri ve retro tasarımlı çay makineleri dikkat çeken ürünler arasında bulunuyor. Bunun yanı sıra mutfak ekipmanları, porselen setleri, ev düzenleme ürünleri ve günlük kullanıma yönelik pek çok alternatif de mağazalarda satışa sunulacak. İşte A101'in 10 Eylül 2026 Perşembe kampanyasında yer alan fırsatlar ve merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Eylül 2026 - 16:02 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        A101’in 10 Eylül 2026 tarihli Aldın Aldın kampanyası kapsamında satışa sunacağı yeni ürünler belli oldu. Haftanın kataloğunda teknoloji ürünlerinden ev yaşam ihtiyaçlarına kadar birçok farklı kategoride indirimli seçenek tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Yeni kampanyada sesli komutla kontrol edilebilen akıllı aydınlatma ürünleri, farklı televizyon modelleri, cam temizleme robotu ve pratik kullanıma yönelik küçük ev aletleri dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra mutfak gereçleri ve günlük yaşamı kolaylaştıran çeşitli ürünler de A101 marketlerinde yerini alacak. İşte yeni dönem A101 10 Eylül Perşembe aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin detaylı listesi...

        2

        A101 10 EYLÜL 2026 AKTÜEL KATALOĞU

        128 GB Cep Telefonu 6.799 TL

        2'li Sese Duyarlı RGB LED Aydınlatma 529 TL

        Gaming Mouse 179 TL

        Kulak Üstü Gaming Kulaklık 499 TL

        Gaming Hoparlör 399 TL

        3

        Samsung 70" Crystal UHD 4K Smart Tv 45.999 TL

        Philips 65" 4K UHD LED Dolby Atmos Smart Tv 40.999 TL

        55" Frameless 4K UHD webOS Smart Qled Tv 20.999 TL

        40" Frameless FHD Whale OS 10 Qled Tv 10.499 TL

        4

        Buzdolabı 15.999 TL

        Çamaşır Makinesi 17.999 TL

        5

        Cam Temizleme Robotu 6.499 TL

        Yumurta Pişirici 499 TL

        Vakumlu Buharlı Kırışık Giderici 2.999 TL

        Retro Elektrikli Çay Makinesi 1.899 TL

        Hava Üflemeli Saç Kurutma & Şekillendirme Seti 4.999 TL

        Termostatlı Yuvarlak Fırın 2.199 TL

        Buharlı Temizleyici 1.299 TL

        Seramik Saç Düzleştiricisi 999 TL

        Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi 4.499 TL

        Araç Tipi El Süpürgesi 499 TL

        6

        RSX7 150 CC Benzinli Motosiklet 109.990 TL

        RX5 250 CC Benzinli Cross Motosiklet 89.990 TL

        VM2 Üç Tekerlekli Moped 69.990 TL

        APM5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 54.990 TL

        7

        Kütahya Porselen Yemek Tabağı 135 TL

        Kütahya Porselen Pasta Tabağı 125 TL

        Kütahya Porselen Servis Tabağı 140 TL

        Kütahya Porselen Kase 125 TL

        Yemek Kaşığı / Yemek Çatalı Adet 55 TL

        Tatlı Kaşığı / Tatlı Çatalı Adet 45 TL

        Servis Gereçleri Adet 159 TL

        Çay Kaşığı Adet 30 TL

        Kapaksız Kavanoz 1000 cc 18 TL

        Çok Amaçlı Kesim Panosu 149 TL

        Yağ Sıçratmaz 119 TL

        Stantlı Baharatlık 3'lü 219 TL

        Bulut Sunum Tepsisi 149 TL

        Sprey Yağlık 79,50 TL

        8

        Ayaklı Askı 499 TL

        Koltuk Yanı Keçe Organizer 249 TL

        Katlanır Basamaklı Tabure 499 TL

        Çalışma Koltuğu 1.999 TL

        Mini Ütü Masası 299 TL

        Midi Ütü Masası 749 TL

        Taraftar Lisanslı Nevresim Seti 849 TL

        Ortopedik Boyun Destekli Visco Yastık 699 TL

        9

        Barbie Chelsea'nin Ayıcık Temalı Arabası 579 TL

        Büyük Çocuk Koltuğu 289 TL

        Almira Yıldız Elbiseli Örgülü Bebek 149 TL

        Oyuncak Ev Aletleri 149 TL

        5 Çekmeceli Organizer 349 TL

        Sessiz Top 199 TL

        Fast & Furious Temalı Arabalar 249 TL

        Hot Wheels İkili Arabalar 219 TL

        10

        Dondurulmuş Piliç Bonfile 219 TL

        Polonez Piliç Jambon 45 TL

        Dondurulmuş Patates 1 KG 129,50 TL

        Akhisar Usulü Siyah Zeytin 900g 150 TL

        Çilek Reçeli 700g 109,50 TL

        20'li Şekerli Vanilin 41,50 TL

        20'li Hamur Kabartma Tozu 55 TL

        11

        Tuzlu Tereyağ 750g 549 TL

        Dilimli Tost Peyniri 350g 185 TL

        Krema 200 ml 79,50 TL

        Probiyotik Yoğurt 900g 99,50 TL

        Bademli İçecek 500 ml 69,50 TL

        Labne 400g 145 TL

        Laktozsuz Kefir 250 ml 55 TL

        12

        Buğday Unu 2 KG 65 TL

        Konsantre Yumuşatıcı 1,5L 99,50 TL

        7,5 KG Toz Deterjan 349 TL

        13

        Eti Burçak Sütlü Kakaolu Kremalı 4*100g 71 TL

        Zeytinli Tuzlu Bisküvü 3*91g 58,50 TL

        Kakaolu Kremalı Gofret 50 TL

        Mini Çikolatalı Kahveli Kek 70 TL

        14

        Çikolata parçacıklı ve Fındıklı Granola 60g 25 TL

        Susamlı Krokan 19,50 TL

        Antep Fıstıklı & Kakaolu Fındıklı Duble Kavrulmuş Lokum 125 TL

        ÖNERİLEN VİDEO
        #A101
        #a101 bu hafta
        #A101 haftanın yıldızları
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sevgilisi ifadesini değiştirdi
        Sevgilisi ifadesini değiştirdi
        Ahmet Davutoğlu ifade verdi
        Ahmet Davutoğlu ifade verdi
        İki motosiklet çarpıştı... Genç kadın ağlattı!
        İki motosiklet çarpıştı... Genç kadın ağlattı!
        "Tek eksiğimiz olimpiyat"
        "Tek eksiğimiz olimpiyat"
        Korkunç saldırı! İş sağlığı doktorunu ağır yaraladı!
        Korkunç saldırı! İş sağlığı doktorunu ağır yaraladı!
        Merz istifa etmedi, reform vaat etti
        Merz istifa etmedi, reform vaat etti
        AHBAP'a 5. dalga operasyon: 53 kişi hakkında gözaltı kararı
        AHBAP'a 5. dalga operasyon: 53 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bakan Gürlek, Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu
        Bakan Gürlek, Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu
        Polis eski fotoğrafın peşindeydi, yeni görünümü şaşırttı
        Polis eski fotoğrafın peşindeydi, yeni görünümü şaşırttı
        Kitle sandı, sarımsak çıktı!
        Kitle sandı, sarımsak çıktı!
        Serhat Kılıç'a veda
        Serhat Kılıç'a veda
        Muğla'daki orman yangınında alevler Menteşe'den Ula'ya ulaştı
        Muğla'daki orman yangınında alevler Menteşe'den Ula'ya ulaştı
        Rönesans 11 yıldır dünyanın ilk 50 uluslararası müteahhidi arasında
        Rönesans 11 yıldır dünyanın ilk 50 uluslararası müteahhidi arasında
        Trump'tan bir isim değişikliği hamlesi daha
        Trump'tan bir isim değişikliği hamlesi daha
        Yeni rolünü anlattı
        Yeni rolünü anlattı
        Mimar Italiano
        Mimar Italiano
        CV'de fotoğraf olmalı mı?
        CV'de fotoğraf olmalı mı?
        Yaşayan efsane: 26 yılda 25 kupa!
        Yaşayan efsane: 26 yılda 25 kupa!
        2026'da hayatını kaybeden ünlüler
        2026'da hayatını kaybeden ünlüler
        7-13 Eylül haftalık burç yorumları
        7-13 Eylül haftalık burç yorumları