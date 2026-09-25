Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi BU HAFTA SONU SINAV VAR MI? 26-27 Eylül 2026 hafta sonu hangi sınavlar var, saat kaçta? ÖSYM ve MEB sınav takvimi...

        BU HAFTA SONU SINAV VAR MI? 26-27 Eylül 2026 hafta sonu hangi sınavlar var, saat kaçta? ÖSYM ve MEB sınav takvimi...

        Hafta sonunun yaklaşmasıyla birlikte sınav takvimi gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Öğrenciler, veliler ve sınava hazırlanan adaylar, 26-27 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek sınavların olup olmadığını araştırmaya başladı. Okul çevrelerinde yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle gözler ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) güncel sınav takvimine çevrildi. Peki, 26-27 Eylül hafta sonunda hangi sınavlar yapılacak, sınavlar saat kaçta başlayacak? İşte merak edilen güncel sınav programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 10:07 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Eylül ayının son hafta sonunda yapılacak sınavlar, adayların ve velilerin gündemindeki yerini aldı. 26-27 Eylül 2026 tarihlerinde herhangi bir sınav oturumunun düzenlenip düzenlenmeyeceği merak edilirken, ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimi yakından takip ediliyor. Sınav merkezlerinde oluşabilecek yoğunluk ve ulaşım planlaması yapmak isteyen adaylar, hafta sonu uygulanacak oturumların tarih ve saat bilgilerini araştırıyor. İşte 26-27 Eylül sınav takvimine ilişkin tüm detaylar...

        2

        BU HAFTA SONU SINAV VAR MI?

        ÖSYM’nin yayımladığı takvime göre, 26 Eylül 2026 Cumartesi günü Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2026/10 İngilizce) uygulanacak.

        27 Eylül 2026 Pazar günü ise Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2026-HMGS/2) ile İdari Yargı Ön Sınavı gerçekleştirilecek.

        3

        SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

        Adaylar, Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2026/10 İngilizce) ile Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2026-HMGS/2) sınav giriş belgelerine ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden ulaşabilecek.

        Sınav giriş belgesini almak isteyen adayların, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapması gerekiyor. Sisteme giriş yaptıktan sonra ilgili sınav seçilerek “Sınava Giriş Belgesi” görüntülenip yazdırılabilecek.

        Adayların sınav günü yanlarında fotoğraflı sınav giriş belgesi ile geçerli kimlik belgesi bulundurması zorunlu olacak. Sınav merkezine zamanında ulaşabilmek için adayların sınav saatinden önce belirtilen yerde hazır bulunmaları gerekiyor.

        ÖSYM AİS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        4

        E-YDS 2026/10 VE 2026-HMGS/2 SINAVLARI İÇİN SINAV GÜNÜ AÇIK TUTULACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ

        26 Eylül 2026 tarihinde uygulanacak 2026 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2026/10 İngilizce) ve 27 Eylül 2026 tarihinde uygulanacak 2026 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2026-HMGS/2) ile İdari Yargı Ön Sınavı’na (2026-İYÖS) girecek adaylardan; T.C. Kimlik Kartı’nı kaybeden, T.C. Kimlik Kartı’nda fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerde Ek’te sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 26 Eylül 2026 Cumartesi günü 11.00-13.30 saatleri arasında ve 27 Eylül 2026 Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara; Müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.

        5

        Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeliyle birlikte ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir. Adaylar düzenlenen bu belge ile sınava girebilecektir. “Geçici Kimlik Belgesi” dışında verilen hiçbir belge, sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ve biyometrik fotoğrafının yanında olması gerekmektedir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ÖSYM
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Newsweek'e konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Newsweek'e konuştu
        Balkanlardan geliyor... Sıcaklık düşüyor! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Balkanlardan geliyor... Sıcaklık düşüyor! Bu hafta hava nasıl olacak?
        KKTC'de batan geminin kara kutusu bulundu
        KKTC'de batan geminin kara kutusu bulundu
        101 milyon kimlik verisiyle ilgili flaş gelişme
        101 milyon kimlik verisiyle ilgili flaş gelişme
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Netanyahu konuşurken salonu terk edenleri not aldılar!
        Netanyahu konuşurken salonu terk edenleri not aldılar!
        Emlak Katılım'dan Katılımevim ve Birevim açıklaması
        Emlak Katılım'dan Katılımevim ve Birevim açıklaması
        Odanın içindeki havuzda ölü bulundu! Kaplıcada feci olay
        Odanın içindeki havuzda ölü bulundu! Kaplıcada feci olay
        Öksürük şikayetiyle hastaneye götürüldü! Mide ve boğazından çıkanlar şoke etti
        Öksürük şikayetiyle hastaneye götürüldü! Mide ve boğazından çıkanlar şoke etti
        İsrail basınından Netanyahu'ya: Vizyondan yoksun
        İsrail basınından Netanyahu'ya: Vizyondan yoksun
        Siyasal-askeri casusluk operasyonu! 22 gözaltı kararı, 2 şirkete kayyum
        Siyasal-askeri casusluk operasyonu! 22 gözaltı kararı, 2 şirkete kayyum
        Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 2. dalga operasyon: 33 gözaltı
        Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 2. dalga operasyon: 33 gözaltı
        Önce ağladı sonra dans etti
        Önce ağladı sonra dans etti
        100 gemi ve 14 bin personelle gövde gösterisi!
        100 gemi ve 14 bin personelle gövde gösterisi!
        Hollywood yıldızlarına gözaltı
        Hollywood yıldızlarına gözaltı
        Deniz Baysal'dan 'Yurtçu' hamlesi
        Deniz Baysal'dan 'Yurtçu' hamlesi
        Milliler, Fransa karşısında!
        Milliler, Fransa karşısında!
        Baba oluyor
        Baba oluyor
        Green Card başvuruları başlayacak mı?
        Green Card başvuruları başlayacak mı?
        "Siyahla beyaz kadar fark var!"
        "Siyahla beyaz kadar fark var!"