BU HAFTA SONU SINAV VAR MI? 26-27 Eylül 2026 hafta sonu hangi sınavlar var, saat kaçta? ÖSYM ve MEB sınav takvimi...
Hafta sonunun yaklaşmasıyla birlikte sınav takvimi gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Öğrenciler, veliler ve sınava hazırlanan adaylar, 26-27 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek sınavların olup olmadığını araştırmaya başladı. Okul çevrelerinde yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle gözler ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) güncel sınav takvimine çevrildi. Peki, 26-27 Eylül hafta sonunda hangi sınavlar yapılacak, sınavlar saat kaçta başlayacak? İşte merak edilen güncel sınav programı...
Eylül ayının son hafta sonunda yapılacak sınavlar, adayların ve velilerin gündemindeki yerini aldı. 26-27 Eylül 2026 tarihlerinde herhangi bir sınav oturumunun düzenlenip düzenlenmeyeceği merak edilirken, ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimi yakından takip ediliyor. Sınav merkezlerinde oluşabilecek yoğunluk ve ulaşım planlaması yapmak isteyen adaylar, hafta sonu uygulanacak oturumların tarih ve saat bilgilerini araştırıyor. İşte 26-27 Eylül sınav takvimine ilişkin tüm detaylar...
BU HAFTA SONU SINAV VAR MI?
ÖSYM’nin yayımladığı takvime göre, 26 Eylül 2026 Cumartesi günü Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2026/10 İngilizce) uygulanacak.
27 Eylül 2026 Pazar günü ise Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2026-HMGS/2) ile İdari Yargı Ön Sınavı gerçekleştirilecek.
SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Adaylar, Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2026/10 İngilizce) ile Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2026-HMGS/2) sınav giriş belgelerine ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden ulaşabilecek.
Sınav giriş belgesini almak isteyen adayların, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapması gerekiyor. Sisteme giriş yaptıktan sonra ilgili sınav seçilerek “Sınava Giriş Belgesi” görüntülenip yazdırılabilecek.
Adayların sınav günü yanlarında fotoğraflı sınav giriş belgesi ile geçerli kimlik belgesi bulundurması zorunlu olacak. Sınav merkezine zamanında ulaşabilmek için adayların sınav saatinden önce belirtilen yerde hazır bulunmaları gerekiyor.
E-YDS 2026/10 VE 2026-HMGS/2 SINAVLARI İÇİN SINAV GÜNÜ AÇIK TUTULACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ
26 Eylül 2026 tarihinde uygulanacak 2026 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2026/10 İngilizce) ve 27 Eylül 2026 tarihinde uygulanacak 2026 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2026-HMGS/2) ile İdari Yargı Ön Sınavı’na (2026-İYÖS) girecek adaylardan; T.C. Kimlik Kartı’nı kaybeden, T.C. Kimlik Kartı’nda fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerde Ek’te sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 26 Eylül 2026 Cumartesi günü 11.00-13.30 saatleri arasında ve 27 Eylül 2026 Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara; Müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.
Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeliyle birlikte ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir. Adaylar düzenlenen bu belge ile sınava girebilecektir. “Geçici Kimlik Belgesi” dışında verilen hiçbir belge, sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ve biyometrik fotoğrafının yanında olması gerekmektedir.