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        Haberler Bilgi BU HAFTA SONU SINAVLAR İPTAL Mİ? 17-18 Ekim’de ehliyet sınavı ve kurslar yok mu, iptal mi? İstanbul Valiliği’nden e-sınav ve kurs açıklaması!

        BU HAFTA SONU SINAVLAR İPTAL Mİ? 17-18 Ekim’de ehliyet sınavı ve kurslar yok mu, iptal mi? İstanbul Valiliği’nden e-sınav ve kurs açıklaması!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısının ardından gözler hafta sonu yapılacak olan sınavlara çevrildi. Özellikle ehliyet sınavlarının akıbeti merak konusu oldu. Bu kapsamda ''Bu hafta sonu sınavlar iptal mi?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. İstanbul Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı eğitim faaliyetleri ve sınavlarla ilgili kararını duyurdu. Peki, hafta sonu direksiyon sınavı var mı? 17-18 Ekim 2026 bugün ve yarın ehliyet sınavları iptal mi, yapılacak mı, hangi kurslara ara verildi? İşte İstanbul Valiliği'nden e-sınav ve kurs açıklaması…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 09:59 Güncelleme:
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        İstanbul'da hafta sonu etkili olması beklenen şiddetli sağanak yağış, sınav ve eğitim takvimini de etkiledi. İstanbul Valiliği, bugün ve 18 Ekim'de bazı eğitim faaliyetlerine ara verileceğini bildirdi. Valilikten gelen açıklamanın ardından ehliyet sınavına girecek adaylar ile kursiyerler, ‘’Bu hafta sonu sınavlar iptal mi?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. 17-18 Ekim tarihlerinde uygulanacak kararın detayları belli oldu. Peki, hangi sınavlar iptal edildi? 17-18 Ekim 2026 bugün ve yarın ehliyet sınavı yapılacak mı? İstanbul Valiliği’nden e-sınav ve kurs açıklaması!

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        HAFTA SONU SINAV VE KURSLAR İPTAL Mİ, YOK MU?

        İstanbul Valiliği, kentte beklenen şiddetli yağış nedeniyle bugün ve 18 Ekim'de bazı eğitim faaliyetlerine ara verileceğini bildirdi.

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        İSTANBUL'DA 17-18 EKİM'DE EHLİYET VE DİREKSİYON SINAVLARI İPTAL Mİ?

        İstanbul Valiliği’nin açıklamasına göre, 17 Ekim Cumartesi ve 18 Ekim Pazar günleri Millî Eğitim Bakanlığına bağlı e-sınav merkezlerinde yapılan sınavlara iki gün süreyle ara verildi.

        E-sınav merkezlerinde yapılan sınavlara ara verilmesi, bu merkezlerde gerçekleştirilen ehliyet teorik sınavlarını da ilgilendiriyor. Bu nedenle İstanbul'da 17-18 Ekim tarihlerinde e-sınav merkezinde yapılması planlanan teorik ehliyet sınavları karar kapsamına giriyor.

        E-sınav randevusu bulunan adayların sınavlarının ertelenmesine ilişkin güncel bilgilendirmeleri takip etmesi gerekiyor.

        Direksiyon sınavları ise açıklamada ayrıca belirtilmedi. Direksiyon sınavına girecek adayların, randevularının iptal edilip edilmediğini bağlı oldukları sürücü kursundan öğrenmeleri gerekiyor.

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        HAFTA SONU HANGİ KURSLARA ARA VERİLDİ?

        İstanbul Valiliğinin duyurusunda 17-18 Ekim tarihlerinde ara verilecek faaliyetler şöyle sıralandı:

        Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) yapılan yüz yüze eğitimler

        E-sınav merkezlerinde yapılan sınavlar

        Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK)

        Halk Eğitim Merkezlerinde yapılan yüz yüze eğitimler

        Söz konusu faaliyetler, 17 Ekim Cumartesi ve 18 Ekim Pazar günlerinde iki gün süreyle durduruldu.

        Karar İstanbul genelinde belirtilen eğitim faaliyetlerini kapsıyor. İstanbul dışındaki illerde sınav ve kursların durumuna ilişkin kararlar için ilgili valiliklerin ve İl Millî Eğitim Müdürlüklerinin duyurularının takip edilmesi gerekiyor.

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