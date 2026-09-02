Bu Orta Çağ adını İspanya'da yalnızca 86 erkek taşıyor, yaş ortalaması 10,4
İspanya'da 86 erkeğin taşıdığı ortaçağ kökenli Galiçya adı Airas, kayıtlara göre en çok en genç kuşakta görülüyor. Kökeniyse hâlâ çözülemedi.
İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün (INE) verilerine göre ülke genelinde Airas adını taşıyan yalnızca 86 erkek var. Bu 86 kişinin yaş ortalaması ise 10,4. Ortaçağa uzanan bu Galiçya adı, bugün büyük ölçüde çocukların ve gençlerin taşıdığı bir ad.
NEREDEYSE TAMAMI TEK BİR BÖLGEDE
Airas'ın haritadaki yeri şaşırtıcı derecede dar. Galiçya'nın dört ilinde de kayıtlı, ama en yoğun olduğu yerler A Coruña ve Ourense. Diğer iki ilde daha seyrek görülüyor, bölge dışında ise neredeyse hiç yok. Ad coğrafi olarak tek bir kültürel çevreye sıkışmış durumda. Bu da onun Galiçya'nın kendi adlandırma geleneğine ne kadar bağlı olduğunu gösteriyor.
AİRAS GERÇEKTEN YAYGINLAŞIYOR MU?
1990'larda doğan erkekler arasında Airas'a yaklaşık on kez rastlanıyor. Sonraki doğum dilimlerinde bu sayı yavaş yavaş yükseliyor ve en yeni kuşakta en yüksek noktasına çıkıyor. Artış gerçek, ama sınırlı. Airas hâlâ sık verilen bir addan çok uzak. Değişen tek şey, adın giderek daha çok çocuklara ve gençlere kayması. Ortaçağdan gelen bir adın bugün en çok çocuklarda görülmesi de pek karşılaşılan bir durum değil.
KÖKENİ HÂLÂ ÇÖZÜLEMEDİ
Adın nereden geldiği belirsiz. Bugüne dek kökeni için ikna edici bir açıklama yapılabilmiş değil. Belgelenmiş olan tek şey, adın yüzyıllar içindeki serüveni. Ortaçağ boyunca birkaç farklı biçim almış. Arias, Aras ve Ares bunlardan bazıları. Arias en az değişen biçimken, Ares özellikle 15. yüzyılda yaygınlaşmış. Airas ise 13 ve 14. yüzyıllarda öne çıkmış, ama Galiçya metinlerinde hep azınlıkta kalmış. Asıl Portekiz metinlerinde daha sık görülmüş.
ADI YAŞATAN İKİ ORTAÇAĞ ŞAİRİ
Airas biçiminin bugünkü Galiçya ad bilgisinde ayrı bir yeri var. Bunun bir nedeni, ortaçağ Galiçya şiirinin iki önemli ismi olan Xoán Airas ile Airas Nunes'in adlarını bu biçimle taşıması. İkisi de bölgenin ortaçağ edebiyat geleneğine bağlı yazarlar. Airas'ın uzun süre azınlık bir biçim kalıp sonradan önem kazanması, büyük ölçüde bu iki adın izinden gidiyor.
SOYADI OLARAK DAHA DA YAYGIN
Airas'a bir de soyadı olarak rastlanıyor ve orada sayılar ön addan biraz daha yüksek. INE kayıtlarında 185 kişi bu adı birinci soyadı olarak taşıyor. 165 kişide ise ikinci soyadı olarak geçiyor. Yalnızca beş kişide her iki soyadında birden bulunuyor. Yine de soyadı tarafında da Airas az rastlanan bir ad olmayı sürdürüyor.
Eğilimin kalıcı mı yoksa geçici bir dalgalanma mı olduğu, ancak sonraki yılların kayıtlarıyla anlaşılacak. Adın nereden geldiği ise şimdilik cevapsız bir soru olarak duruyor.