Bu Orta Çağ adını İspanya'da yalnızca 86 erkek taşıyor, yaş ortalaması 10,4

ADI YAŞATAN İKİ ORTAÇAĞ ŞAİRİ

Airas biçiminin bugünkü Galiçya ad bilgisinde ayrı bir yeri var. Bunun bir nedeni, ortaçağ Galiçya şiirinin iki önemli ismi olan Xoán Airas ile Airas Nunes'in adlarını bu biçimle taşıması. İkisi de bölgenin ortaçağ edebiyat geleneğine bağlı yazarlar. Airas'ın uzun süre azınlık bir biçim kalıp sonradan önem kazanması, büyük ölçüde bu iki adın izinden gidiyor.

SOYADI OLARAK DAHA DA YAYGIN

Airas'a bir de soyadı olarak rastlanıyor ve orada sayılar ön addan biraz daha yüksek. INE kayıtlarında 185 kişi bu adı birinci soyadı olarak taşıyor. 165 kişide ise ikinci soyadı olarak geçiyor. Yalnızca beş kişide her iki soyadında birden bulunuyor. Yine de soyadı tarafında da Airas az rastlanan bir ad olmayı sürdürüyor.

Eğilimin kalıcı mı yoksa geçici bir dalgalanma mı olduğu, ancak sonraki yılların kayıtlarıyla anlaşılacak. Adın nereden geldiği ise şimdilik cevapsız bir soru olarak duruyor.