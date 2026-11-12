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        Haberler Bilgi BUDO iptal seferler listesi: 12 Kasım’da BUDO’da hangi seferler iptal oldu?

        BUDO iptal seferler listesi: 12 Kasım’da BUDO’da hangi seferler iptal oldu?

        Meteoroloji'den hava durumu uyarıları peş peşe gelince BUDO'dan sefer açıklaması da gecikmedi. Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) gerçekleştirilmesi planlanan 8 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Gün içinde deniz yoluyla ulaşım sağlayacak olan vatandaşlar iptal olan BUDO seferlerini araştırıyor. Peki, 12 Kasım'da BUDO'da hangi seferler iptal oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 10:29 Güncelleme:
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        Olumsuz hava koşulları sebebiyle zaman zaman vapur seferleri iptal ediliyor. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) tarafından yapılan açıklama ile bazı seferlerin iptal olduğu duyuruldu. Bu durum gün içinde seyahat planı yapanlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, BUDO Şehir Hatları hangi saatler iptal edildi? İşte, vapur seferleri iptal listesi!

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        BUDO İPTAL SEFERLER HANGİLERİ? 12 KASIM 2026

        Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

        BUDO tarafından gerçekleştirilmesi planlanan 8 sefer, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İşte BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre iptal edilen seferler:

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        Saat 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) ile Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş), 11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) ile İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas) ve 13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya).

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