BUDO iptal seferler listesi: 12 Kasım’da BUDO’da hangi seferler iptal oldu?

Olumsuz hava koşulları sebebiyle zaman zaman vapur seferleri iptal ediliyor. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) tarafından yapılan açıklama ile bazı seferlerin iptal olduğu duyuruldu. Bu durum gün içinde seyahat planı yapanlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, BUDO Şehir Hatları hangi saatler iptal edildi? İşte, vapur seferleri iptal listesi!