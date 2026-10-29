Bugün bankalar açık mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı?
Banka çalışma saatleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolasıyla araştırılıyor. Bu sene hafta içine denk gelen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda pek çok kurum kapalı oluyor. Kendi hesapları arasında transfer yapacaklar veya ödemesi olan banka kullanıcılarını yakından ilgilendiren EFT ve havale gönderimide belli oldu. Peki, bugün bankalar açık mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı?
29 Ekim bankalar açık mı? Cumhuriyet Bayramı öncesinde en çok araştırılan sorulardan biri bu oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü olan 29 Ekim, her yıl resmi tatil kapsamında kutlanıyor. Özellikle resmi tatillerde bankaların hizmet verip vermeyeceği, işlem planlaması yapan vatandaşlar için kritik önem taşıyor. Peki 29 Ekim 2026 bankalar açık mı, kapalı mı? 29 Ekim’de havale ve EFT olur mu?
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NDA BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?
Cumhuriyet Bayramı olan 29 Ekim Perşembe günü resmi tatil kapsamında tüm kamu kurumlarıyla birlikte bankalar da kapalı olacak. Bu tarihte hiçbir banka şubesi hizmet vermeyecek. Resmî tatil nedeniyle kamu kurumlarının tamamı, noterler ve PTT şubeleri de kapalı olacak.
29 EKİM’DE EFT VE HAVALE YAPILIR MI?
Resmî tatillerde EFT işlemleri gerçekleştirilemez. Bu nedenle 29 Ekim 2026 Perşembe günü EFT talimatı veren kullanıcıların işlemleri bir sonraki mesai günü olan 30 Ekim Cuma günü işleme alınacak. Ancak havale işlemleri (aynı banka içerisindeki hesaplar arası para transferleri) mobil bankacılık, internet bankacılığı veya ATM’ler üzerinden 7 gün 24 saat boyunca yapılabilecek.