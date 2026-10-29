Bugün bankalar açık mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı?

Maktul 14, katili 15 yaşında! Akran cinayetinden kan davası çıktı

Ankara'da, 14 yaşındaki Arda Olgan'ın, 15 yaşındaki Anıl Azam Y. tarafından parkta tabancayla vurularak öldürüldüğü kavgaya ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Arda Olgan'ın babasının, 11 yıl önce düğünde havaya ateş ederken kazara Anıl Azam Y.'nin ailesinden birinin ölümüne neden olduğu, bu yüzden cez... Daha Fazla Göster Ankara'da, 14 yaşındaki Arda Olgan'ın, 15 yaşındaki Anıl Azam Y. tarafından parkta tabancayla vurularak öldürüldüğü kavgaya ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Arda Olgan'ın babasının, 11 yıl önce düğünde havaya ateş ederken kazara Anıl Azam Y.'nin ailesinden birinin ölümüne neden olduğu, bu yüzden cezaevinde bulunduğu, olayın da bu nedenle yaşandığı ileri sürüldü.(İHA) Daha Az Göster