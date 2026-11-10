Bugün borsa açık mı? 10 Kasım’da borsalar çalışıyor mu, Borsa İstanbul’da işlem görülüyor mu?

13 yaşındaki Melek'in ölümünde sır perdesi aralandı! Tetiğe en yakını basmış

Adana'da, başından tabancayla vurularak hayatını kaybeden 13 yaşındaki Melek Göçer'i, dayısının eşi Bahriye Güzel Boçkır'ın vurduğu ortaya çıktı. Genç kadının ifadesinde silahı nasıl ateşlediğini, boş kovanı rögar içine attığını ve tabancayı bir akrabasının evine sakladığını anlattığı öğrenildi. Yen... Daha Fazla Göster Adana'da, başından tabancayla vurularak hayatını kaybeden 13 yaşındaki Melek Göçer'i, dayısının eşi Bahriye Güzel Boçkır'ın vurduğu ortaya çıktı. Genç kadının ifadesinde silahı nasıl ateşlediğini, boş kovanı rögar içine attığını ve tabancayı bir akrabasının evine sakladığını anlattığı öğrenildi. Yenge ve dayı Hüseyin Can Boçkır tutuklandı.(İHA) Daha Az Göster