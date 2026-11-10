Bugün borsa açık mı? 10 Kasım’da borsalar çalışıyor mu, Borsa İstanbul’da işlem görülüyor mu?
10 Kasım dolasıyla borsanın açık olup olmadığı merak ediliyor. Borsa İstanbul, yatırımcılar için resmi tatil dönemlerinde kapalı olma durumu ile ilgili her yıl belirli tarihlerde işlemleri durduruyor. Resmi tatil günlerinde hastane, PTT kargo gibi yerler tatil oluyor. Peki 10 Kasım 2026 bugün borsa açık mı? 10 Kasım'da borsalar çalışıyor mu, Borsa İstanbul'da işlem görülüyor mu?
Giriş: 10 Kasım 2026 - 10:58 Güncelleme:
1
Atatürk'ü Anma Günü olan 10 Kasım’da borsa çalışma saatleri araştırılıyor. 10 Kasım’da birçok etkinlik düzenlenir. Başta Anıtkabir olmak üzere ülke genelinde düzenlenen bu etkinlikler, Atatürk'ün Türkiye'ye kazandırdığı değerleri ve devrimlerini hatırlatır ve geleceğe taşıma kararlılığını vurgular. Peki bugün borsa açık mı, kapalı mı?
2
BAYRAMDA BORSA AÇIK MI, KAPALI MI?
Borsa İstanbul resmi tatil günlerinde kapalı oluyor. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil olmadığından dolayı Borsa İstanbul açık oluyor.
3
10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü resmî tatil olmadığından, Borsa İstanbul normal çalışma saatlerinde tam gün açık olacak ve tüm seanslar olağan düzeninde gerçekleşecek
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ