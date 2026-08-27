BUGÜN CAZİMİ BAŞLIYOR! Cazimi nedir, ne zaman, saat kaçta? Cazimi burçları nasıl etkileyecek? Şu saatlere dikkat edin!

CAZİMİ NEDİR?

Cazimi, astrolojide bir gezegenin Güneş ile çok yakın bir kavuşum içinde olması durumunu ifade eden özel bir terimdir. Geleneksel astrolojide bir gezegenin Güneş’in tam kalbinde olduğu kabul edilir ve bu durum “Güneş’in kalbinde” (cazimi) olarak tanımlanır. Genellikle bir gezegenin Güneş’e yaklaşık 17 yay dakikası (0°17') veya daha az mesafede bulunması cazimi olarak kabul edilir.

Astrolojik inanışlara göre cazimi konumundaki gezegen, Güneş’in güçlü enerjisiyle birleşerek daha görünür, etkili ve belirgin hale gelir. Ancak bu yorumlar bilimsel olarak kanıtlanmış değildir; astroloji geleneği içerisindeki sembolik değerlendirmelere dayanır.