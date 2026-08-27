BUGÜN CAZİMİ BAŞLIYOR! Cazimi nedir, ne zaman, saat kaçta? Cazimi burçları nasıl etkileyecek? Şu saatlere dikkat edin!
Astrolojide "yılın altın zamanı" olarak nitelendirilen Cazimi olayı için beklenen tarih geldi. Yılda yalnızca iki kez gerçekleştiği belirtilen bu özel gökyüzü hareketinde Merkür, Güneş ile çok yakın bir konuma gelerek Güneş'in kalbinde yer alacak. Astrolojide Cazimi olarak adlandırılan bu olayda, düşünce, iletişim, ifade biçimi ve karar alma süreçlerini temsil eden Merkür'ün enerjisinin güçlendiğine inanılıyor. Bu nedenle sözlerin, niyetlerin ve alınan kararların daha önemli hale geldiği şeklinde yorumlar yapılıyor. Peki, Cazimi nedir, ne zaman gerçekleşecek, saat kaçta olacak? Cazimi burçlara etkileri nelerdir? İşte astrolojide merak edilen bu özel gökyüzü olayına ilişkin tüm detaylar...
Astrolojide nadir görülen gökyüzü olaylarından biri olarak kabul edilen Cazimi için geri sayım başladı. "Yılın altın zamanı" olarak yorumlanan bu özel hizalanmada Merkür, Güneş ile aynı noktaya gelerek Güneş'in merkezinde konumlanacak. Yılda yalnızca iki kez gerçekleştiği belirtilen bu olay, astroloji dünyasında önemli bir dönem olarak değerlendiriliyor. Astrolojik inanışlara göre, zihin, iletişim, düşünceler ve kararlarla ilişkilendirilen Merkür'ün Güneş'in kalbine yerleşmesi, bu alanlarda güçlü bir etki oluşturabilir. Bu dönemin özellikle yeni fikirler, önemli konuşmalar ve alınacak kararlar açısından anlam taşıdığı ifade ediliyor. Peki, Cazimi nedir, hangi saatte gerçekleşecek? Merkür Cazimi burçları nasıl etkileyecek? İşte bu özel gökyüzü olayına dair merak edilen tüm ayrıntılar...
CAZİMİ NEDİR?
Cazimi, astrolojide bir gezegenin Güneş ile çok yakın bir kavuşum içinde olması durumunu ifade eden özel bir terimdir. Geleneksel astrolojide bir gezegenin Güneş’in tam kalbinde olduğu kabul edilir ve bu durum “Güneş’in kalbinde” (cazimi) olarak tanımlanır. Genellikle bir gezegenin Güneş’e yaklaşık 17 yay dakikası (0°17') veya daha az mesafede bulunması cazimi olarak kabul edilir.
Astrolojik inanışlara göre cazimi konumundaki gezegen, Güneş’in güçlü enerjisiyle birleşerek daha görünür, etkili ve belirgin hale gelir. Ancak bu yorumlar bilimsel olarak kanıtlanmış değildir; astroloji geleneği içerisindeki sembolik değerlendirmelere dayanır.
CAZİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Astrolojide Cazimi olarak adlandırılan Merkür-Güneş kavuşumu, 27 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleşecek.
Merkür’ün Güneş’in kalbinde kabul edildiği zaman aralığı, Türkiye saatiyle 27 Ağustos saat 13.15 ile 28 Ağustos saat 02.54 arasında gerçekleşecek.
Astrolojik yorumlara göre bu özel hizalanmanın en güçlü ve etkisinin zirvede olduğu an ise saat 20.00-20.05 arası olarak değerlendiriliyor.
Astrolojik inanışlara göre Merkür’ün, iletişim, düşünce, zihinsel süreçler, karar alma ve ifade gücüyle bağlantılı olduğu kabul ediliyor. Bu nedenle Cazimi döneminin, fikirlerin netleşmesi, önemli kararların alınması ve yeni planların oluşturulması açısından güçlü bir zaman dilimi olduğuna inanılıyor.
CAZİMİ BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?
Cazimi etkisi, hangi gezegenin Güneş ile kavuştuğuna ve hangi burçta gerçekleştiğine göre farklı yorumlanır. Astrolojide genel olarak şu anlamlarla ilişkilendirilir:
Merkür cazimi:
Zihin, iletişim, öğrenme ve karar alma süreçlerinde güçlenme olarak yorumlanır. Düşüncelerin daha net ifade edilmesi, önemli konuşmalar ve yeni fikirlerin ortaya çıkmasıyla ilişkilendirilir.
Venüs cazimi:
Aşk, ilişkiler, estetik, maddi konular ve değerlerle bağlantılı görülür. İlişkilerde farkındalık artışı, duygusal kararlar veya finansal konularda yeni başlangıçlar şeklinde yorumlanabilir.
Mars cazimi:
Enerji, cesaret, mücadele ve hedeflere yönelme temalarıyla ilişkilendirilir. Kişinin harekete geçme isteğinin artacağı ve kararlılık kazanacağı şeklinde değerlendirilir.
Jüpiter cazimi:
Büyüme, şans, eğitim, inançlar ve fırsatlarla bağlantılı yorumlanır. Yeni gelişmeler, genişleme ve olumlu dönüşümlerle ilişkilendirilebilir.
Satürn cazimi:
Sorumluluk, disiplin, kariyer ve uzun vadeli hedefler üzerinden değerlendirilir. Daha ciddi kararlar alma ve düzen kurma dönemi olarak yorumlanır.
CAZİMİNİN 12 BURCA OLASI ETKİLERİ
Astrolojik yorumlara göre cazimi gerçekleştiği burca göre şu temalar öne çıkabilir:
Koç: Yeni başlangıçlar, cesaret ve liderlik konuları
Boğa: Maddi güven, sahip olunan değerler ve ilişkiler
İkizler: İletişim, eğitim ve bilgi alışverişi
Yengeç: Aile, geçmiş ve duygusal konular
Aslan: Yaratıcılık, özgüven ve kendini ifade etme
Başak: Düzen, sağlık, çalışma hayatı ve detaylar
Terazi: İlişkiler, ortaklıklar ve sosyal bağlar
Akrep: Dönüşüm, krizleri yönetme ve gizli konular
Yay: Eğitim, yolculuklar ve yeni ufuklar
Oğlak: Kariyer, hedefler ve sorumluluklar
Kova: Yenilik, teknoloji ve toplumsal konular
Balık: Sezgiler, ruhsal konular ve hayal gücü