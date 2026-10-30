Bugün okullar tatil mi? 30 Ekim 2026 Cuma günü okul var mı, ders işlenecek mi, açıklama var mı?
29 Ekim'den bir sonraki gün olan 30 Ekim'de okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Türkiye'de örgün eğitim veren tüm resmi ve özel okullarda eğitim gören öğrenciler 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'ten sonra tatile başladı, 29 Ekim Perşembe günü ise Cumhuriyet Bayramı nedeniyle okullarda ders işlenmedi. Öğrenciler ve veliler, cuma gününün de tatil ilan edilmesi durumunda hafta sonuyla birlikte daha uzun bir dinlenme süresi oluşup oluşmayacağını merak ediyor. Peki, bugün okullar tatil mi? 30 Ekim 2026 Cuma günü okul var mı, ders işlenecek mi, MEB açıklaması var mı?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın ardından gözler 30 Ekim Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceğine çevrildi. Cumhuriyet Bayramı tatilinin cuma gününü de kapsayacak şekilde uzatıldığına ilişkin bir karar beklentisi oluştu. Peki, 30 Ekim 2026 Cuma bugün okul var mı, okullar tatil mi? Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer illerde okullarda ders işlenecek mi?
30 EKİM'DE OKULLAR TATİL Mİ?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili, 30 Ekim Cuma gününü kapsamıyor. Mevcut bilgilere göre 30 Ekim 2026 Cuma günü için ülke genelinde okulların tatil edildiğine ilişkin resmî bir karar açıklanmadı. Millî Eğitim Bakanlığının eğitim öğretim takviminde de bu tarih için ayrıca bir tatil günü bulunmuyor.
30 EKİM 2026 CUMA RESMİ TATİL Mİ?
Türkiye'deki resmi tatil günleri 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile belirlenmiştir. Bu kanuna göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili, 28 Ekim saat 13.00'te başlar ve 29 Ekim gece yarısı sona erer. Kanun kapsamında 30 Ekim Cuma günü resmi tatiller arasında yer almamaktadır. Dolayısıyla tüm kamu daireleri cuma günü çalışma hizmetlerini sürdürecektir.