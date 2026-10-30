30 EKİM'DE OKULLAR TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili, 30 Ekim Cuma gününü kapsamıyor. Mevcut bilgilere göre 30 Ekim 2026 Cuma günü için ülke genelinde okulların tatil edildiğine ilişkin resmî bir karar açıklanmadı. Millî Eğitim Bakanlığının eğitim öğretim takviminde de bu tarih için ayrıca bir tatil günü bulunmuyor.