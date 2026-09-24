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        Haberler Bilgi BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? 24 Eylül 2026 Perşembe Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, NOW TV yayın akışı listesi...

        BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? 24 Eylül 2026 Perşembe Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, NOW TV yayın akışı listesi...

        Televizyon izleyicileri, gün boyunca ekranlarda yer alacak program, dizi ve filmlerin yayın saatlerini öğrenmek için kanal yayın akışlarını takip ediyor. Ulusal kanalların günlük yayın planları, izleyicilere hangi içeriğin ne zaman ekrana geleceği konusunda yol gösteriyor. Peki, 24 Eylül Perşembe günü televizyonda hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte günün Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, NOW TV kanal yayın akışı listesi haberimizde…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 17:05 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Televizyon kanallarının 24 Eylül 2026 Perşembe gününe ait yayın akışları yayınlandı. Ulusal kanallarda gün boyunca yayınlanacak dizi, film, yarışma ve programların saatleri kanalın yayın planına göre değişiklik gösterebiliyor. Bu akşam ekrana gelecek yapımlar arasında Show TV'de Muhtemel Aşk, Kanal D’de Beyaz’la Joker, ATV’de Güneşin Doğduğu Yer, NOW TV’de Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin yeni sezon ilk bölümü ve Star TV’de Sevdiğim Sensin’in yeni bölümü yer alıyor. İşte 24 Eylül Perşembe günü tüm kanalların güncel yayın akışı listesi…

        2

        KANALLARIN 24 EYLÜL 2026 TV YAYIN AKIŞLARI

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        07.00 Siyah Kalp

        09.00 Sevdan Bir Ateş

        12.30 Buse Varol ile Gelin Evi

        15.00 Kızılcık Şerbeti

        18.25 Show Ana Haber

        20.00 Muhtemel Aşk (Yeni Bölüm)

        00.15 Kızılcık Şerbeti

        02.45 Sevdan Bir Ateş

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 İkizler Memo - Can

        09.00 Neler Oluyor Hayatta?

        11.00 Yaprak Dökümü

        13.45 Gelinim Mutfakta

        16.45 Haysiyet

        18.30 Kanal D Ana Haber

        20.00 Beyaz'la Joker

        23.30 Güller ve Günahlar

        4

        ATV YAYIN AKIŞI

        08.00 Kahvaltı Haberleri

        10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mercan Köşk

        16.00 Esra Eron’da

        19.00 atv Ana Haber

        20.00 Güneşin Doğduğu Yer (Yeni Bölüm)

        23.20 Güneşin Doğduğu Yer

        5

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        06.30 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        07.30 Kalk Gidelim

        10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13.15 Seksenler

        13:55 Evlilik Güzeldir

        17.30 Lingo Türkiye

        19.00 Ana Haber

        20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

        22.35 Teşkilat

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07.00 Aramızda Kalsın

        09.30 Songül ile Uğur ile Sana Değer

        13.30 Fazilet Hanım ve Kızları

        15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

        19.00 Star Haber

        20.00 Sevdiğim Sensin (Yeni Bölüm)

        00.15 Çirkin

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07.15 İlk Bakış

        08:00 Çalar Saat

        10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün

        12.30 Anne Yarısı

        13.30 En Hamarat Benim

        16.30 Halef: Köklerin Çağrısı

        19.00 Now Ana Haber

        20.00 Halef: Köklerin Çağrısı (Yeni Bölüm)

        00.15 Anne Yarısı

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06.30 Tuzak

        07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

        08.30 Oynat Bakalım

        09.00 Doktor Aksoy

        11.30 MasterChef Türkiye

        16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        20.00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

        00.15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

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