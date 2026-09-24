BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? 24 Eylül 2026 Perşembe Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, NOW TV yayın akışı listesi...

Televizyon kanallarının 24 Eylül 2026 Perşembe gününe ait yayın akışları yayınlandı. Ulusal kanallarda gün boyunca yayınlanacak dizi, film, yarışma ve programların saatleri kanalın yayın planına göre değişiklik gösterebiliyor. Bu akşam ekrana gelecek yapımlar arasında Show TV'de Muhtemel Aşk, Kanal D’de Beyaz’la Joker, ATV’de Güneşin Doğduğu Yer, NOW TV’de Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin yeni sezon ilk bölümü ve Star TV’de Sevdiğim Sensin’in yeni bölümü yer alıyor. İşte 24 Eylül Perşembe günü tüm kanalların güncel yayın akışı listesi…