BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? 24 Eylül 2026 Perşembe Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, NOW TV yayın akışı listesi...
Televizyon izleyicileri, gün boyunca ekranlarda yer alacak program, dizi ve filmlerin yayın saatlerini öğrenmek için kanal yayın akışlarını takip ediyor. Ulusal kanalların günlük yayın planları, izleyicilere hangi içeriğin ne zaman ekrana geleceği konusunda yol gösteriyor. Peki, 24 Eylül Perşembe günü televizyonda hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte günün Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, NOW TV kanal yayın akışı listesi haberimizde…
Televizyon kanallarının 24 Eylül 2026 Perşembe gününe ait yayın akışları yayınlandı. Ulusal kanallarda gün boyunca yayınlanacak dizi, film, yarışma ve programların saatleri kanalın yayın planına göre değişiklik gösterebiliyor. Bu akşam ekrana gelecek yapımlar arasında Show TV'de Muhtemel Aşk, Kanal D’de Beyaz’la Joker, ATV’de Güneşin Doğduğu Yer, NOW TV’de Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin yeni sezon ilk bölümü ve Star TV’de Sevdiğim Sensin’in yeni bölümü yer alıyor. İşte 24 Eylül Perşembe günü tüm kanalların güncel yayın akışı listesi…
KANALLARIN 24 EYLÜL 2026 TV YAYIN AKIŞLARI
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07.00 Siyah Kalp
09.00 Sevdan Bir Ateş
12.30 Buse Varol ile Gelin Evi
15.00 Kızılcık Şerbeti
18.25 Show Ana Haber
20.00 Muhtemel Aşk (Yeni Bölüm)
00.15 Kızılcık Şerbeti
02.45 Sevdan Bir Ateş
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 İkizler Memo - Can
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
13.45 Gelinim Mutfakta
16.45 Haysiyet
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Beyaz'la Joker
23.30 Güller ve Günahlar
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mercan Köşk
16.00 Esra Eron’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Güneşin Doğduğu Yer (Yeni Bölüm)
23.20 Güneşin Doğduğu Yer
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.30 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
07.30 Kalk Gidelim
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
13:55 Evlilik Güzeldir
17.30 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı
22.35 Teşkilat
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 Aramızda Kalsın
09.30 Songül ile Uğur ile Sana Değer
13.30 Fazilet Hanım ve Kızları
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
19.00 Star Haber
20.00 Sevdiğim Sensin (Yeni Bölüm)
00.15 Çirkin
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.15 İlk Bakış
08:00 Çalar Saat
10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12.30 Anne Yarısı
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Halef: Köklerin Çağrısı
19.00 Now Ana Haber
20.00 Halef: Köklerin Çağrısı (Yeni Bölüm)
00.15 Anne Yarısı
TV8 YAYIN AKIŞI
06.30 Tuzak
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Doktor Aksoy
11.30 MasterChef Türkiye
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00.15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz