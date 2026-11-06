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        Haberler Bilgi BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? 6 Kasım 2026 Cuma Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi...

        BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? 6 Kasım 2026 Cuma Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi...

        Haftanın son iş günü olan 6 Kasım Cuma günü televizyon ekranlarında izleyicileri birbirinden farklı dizi, film ve eğlence programları bekliyor. Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TV8 ve TRT 1'in güncel yayın akışları belli olurken özellikle akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar merak konusu oldu. Günün yorgunluğunu televizyon karşısında geçirmek isteyenler, sevdikleri dizilerin yeni bölümlerini ve kanalların yayın saatlerini araştırıyor. Bu akşam Show TV'de Kızılcık Şerbeti, TRT 1'de Taşacak Bu Deniz ve NOW TV'de Ömür Usta yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi kanalda hangi dizi yayınlanacak? İşte 6 Kasım 2026 Cuma günü Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TV8 ve TRT 1 yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 12:26 Güncelleme:
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        1

        6 Kasım 2026 Cuma günü televizyon kanallarının yayın programları netleşti. Hafta sonu öncesinde ekran başında vakit geçirmeyi planlayan izleyiciler, gündüz ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımları araştırmaya başladı. Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TV8 ve TRT 1'in yayın akışında dizilerden filmlere, yarışmalardan eğlence programlarına kadar birçok içerik yer alıyor. Cuma akşamının sevilen dizileri arasında bulunan Kızılcık Şerbeti Show TV'de, Taşacak Bu Deniz TRT 1'de ve Ömür Usta NOW TV'de yeni bölümleriyle ekrana gelecek. Peki, bu akşam televizyonda hangi diziler var? Bugün hangi kanalda ne yayınlanacak, diziler saat kaçta başlayacak? İşte 6 Kasım 2026 Cuma günü tüm kanalların güncel TV yayın akışı listesi...

        2

        KANALLARIN 6 KASIM TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06.00 Baba

        09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12.30 Buse Varol ile Gelin Evi

        15.00 Bahar

        18.25 Show Haber

        20.00 Kızılcık Şerbeti (Yeni Bölüm)

        00.15 Çapraz Ateş

        3

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        07.55 Kalk Gİdelim

        10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13.15 Seksenler

        14.10 Alpaslan: Büyük Selçuklu

        17.30 Lingo Türkiye

        17.00 Ana Haber

        20.00 Taşacak Bu Deniz (Yeni Bölüm)

        00.15 Teşkilat

        4

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Küçük Ağa

        09.00 Neler Oluyor Hayatta

        11.00 Yaprak Dökümü

        13.45 Gelinim Mutfakta

        16.45 Daha 17

        18.30 Kanal D Ana Haber

        20.00 Beyaz’la Joker

        23.15 Daha 17/Tekrar

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        07.00 Kahvaltı Haberleri

        08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularını Cevaplıyor

        10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13.00 Gün Ortası

        14:00 Güneşin Doğduğu Yer

        16.00 Esra Erol’da

        19.00 atv Ana Haber

        20.00 Ölümcül Çarpışma

        22.20 Ip Man: Kung Fu Ustası/Yabancı Sinema

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07.00 Aramızda Kalsın

        08.30 Cansu Canan İle Bugün

        10.00 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13.45 Fazilet Hanım ve Kızları

        15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

        19.00 Star Haber

        20.00 Tosun Paşa

        22.00 Ölümcül Uçuş

        23.45 Ölümcül Uçuş

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07.15 İlk Bakış

        08:00 Çalar Saat

        10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün

        12.30 Ömür Usta

        15.00 Yeraltı

        17.45 Kumbara

        19.00 Ozan Gündoğdu İle NOW Ana Haber

        20.00 Ömür Usta

        22.45 Halef: Köklerin Çağrısı

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

        08.30 Oynat Bakalım

        09.00 Gel Konuşalım

        12.00 Masterchef Türkiye

        16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        20.00 Masterchef Türkiye (Yeni Bölüm)

        00.15 MasterChef Türkiye

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