BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? 6 Kasım 2026 Cuma Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi...
Haftanın son iş günü olan 6 Kasım Cuma günü televizyon ekranlarında izleyicileri birbirinden farklı dizi, film ve eğlence programları bekliyor. Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TV8 ve TRT 1'in güncel yayın akışları belli olurken özellikle akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar merak konusu oldu. Günün yorgunluğunu televizyon karşısında geçirmek isteyenler, sevdikleri dizilerin yeni bölümlerini ve kanalların yayın saatlerini araştırıyor. Bu akşam Show TV'de Kızılcık Şerbeti, TRT 1'de Taşacak Bu Deniz ve NOW TV'de Ömür Usta yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi kanalda hangi dizi yayınlanacak? İşte 6 Kasım 2026 Cuma günü Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TV8 ve TRT 1 yayın akışı...
6 Kasım 2026 Cuma günü televizyon kanallarının yayın programları netleşti. Hafta sonu öncesinde ekran başında vakit geçirmeyi planlayan izleyiciler, gündüz ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımları araştırmaya başladı. Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, NOW TV, TV8 ve TRT 1'in yayın akışında dizilerden filmlere, yarışmalardan eğlence programlarına kadar birçok içerik yer alıyor. Cuma akşamının sevilen dizileri arasında bulunan Kızılcık Şerbeti Show TV'de, Taşacak Bu Deniz TRT 1'de ve Ömür Usta NOW TV'de yeni bölümleriyle ekrana gelecek. Peki, bu akşam televizyonda hangi diziler var? Bugün hangi kanalda ne yayınlanacak, diziler saat kaçta başlayacak? İşte 6 Kasım 2026 Cuma günü tüm kanalların güncel TV yayın akışı listesi...
KANALLARIN 6 KASIM TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Baba
09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12.30 Buse Varol ile Gelin Evi
15.00 Bahar
18.25 Show Haber
20.00 Kızılcık Şerbeti (Yeni Bölüm)
00.15 Çapraz Ateş
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07.55 Kalk Gİdelim
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.10 Alpaslan: Büyük Selçuklu
17.30 Lingo Türkiye
17.00 Ana Haber
20.00 Taşacak Bu Deniz (Yeni Bölüm)
00.15 Teşkilat
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09.00 Neler Oluyor Hayatta
11.00 Yaprak Dökümü
13.45 Gelinim Mutfakta
16.45 Daha 17
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Beyaz’la Joker
23.15 Daha 17/Tekrar
ATV YAYIN AKIŞI
07.00 Kahvaltı Haberleri
08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularını Cevaplıyor
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 Gün Ortası
14:00 Güneşin Doğduğu Yer
16.00 Esra Erol’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Ölümcül Çarpışma
22.20 Ip Man: Kung Fu Ustası/Yabancı Sinema
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 Aramızda Kalsın
08.30 Cansu Canan İle Bugün
10.00 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.45 Fazilet Hanım ve Kızları
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
19.00 Star Haber
20.00 Tosun Paşa
22.00 Ölümcül Uçuş
23.45 Ölümcül Uçuş
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.15 İlk Bakış
08:00 Çalar Saat
10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12.30 Ömür Usta
15.00 Yeraltı
17.45 Kumbara
19.00 Ozan Gündoğdu İle NOW Ana Haber
20.00 Ömür Usta
22.45 Halef: Köklerin Çağrısı
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Gel Konuşalım
12.00 Masterchef Türkiye
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 Masterchef Türkiye (Yeni Bölüm)
00.15 MasterChef Türkiye