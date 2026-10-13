BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR? 13 Ekim Salı Show TV, Kanal D, Star TV, TRT 1, ATV, TV8 ve NOW TV yayın akışı listesi

13 Ekim 2026 Salı günü televizyon ekranlarında birbirinden farklı yapımlar izleyicilerle buluşuyor. Günün yayın akışında Galatasaray - Barcelona karşılaşması futbolseverlerin ilgisini çekerken Haysiyet, Tuzlu Kahve ve Anne Yarısı da akşam kuşağında ekranlara geliyor. Yarışma tutkunlarının ilgiyle takip ettiği MasterChef Türkiye ise yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Peki, bu akşam hangi kanalda ne var, hangi dizi, film ve yarışmalar yayınlanacak? İşte Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV'nin 13 Ekim Salı yayın akışı...