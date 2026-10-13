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        Haberler Bilgi BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR? 13 Ekim Salı Show TV, Kanal D, Star TV, TRT 1, ATV, TV8 ve NOW TV yayın akışı listesi

        BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR? 13 Ekim Salı Show TV, Kanal D, Star TV, TRT 1, ATV, TV8 ve NOW TV yayın akışı listesi

        Televizyon izleyicileri, 13 Ekim 2026 Salı günü ekranlara gelecek yapımları araştırmaya başladı. Haftanın ikinci gününde sevilen dizilerden heyecan dolu yarışmalara, yerli ve yabancı filmlerden eğlence programlarına kadar pek çok seçenek izleyicilerle buluşacak. Peki, bu akşam hangi kanalda ne var, hangi diziler yayınlanacak? İşte Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV'nin 13 Ekim Salı gününe ait yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 17:27 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        13 Ekim 2026 Salı günü televizyon ekranlarında birbirinden farklı yapımlar izleyicilerle buluşuyor. Günün yayın akışında Galatasaray - Barcelona karşılaşması futbolseverlerin ilgisini çekerken Haysiyet, Tuzlu Kahve ve Anne Yarısı da akşam kuşağında ekranlara geliyor. Yarışma tutkunlarının ilgiyle takip ettiği MasterChef Türkiye ise yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Peki, bu akşam hangi kanalda ne var, hangi dizi, film ve yarışmalar yayınlanacak? İşte Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV'nin 13 Ekim Salı yayın akışı...

        2

        KANALLARIN 13 EKİM SALI TV YAYIN AKIŞLARI

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06.00 Siyah Kalp

        09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12.30 Buse Varol ile Gelin Evi

        15.00 Bahar

        18.25 Show Ana Haber

        20.00 Sakar Şakir

        21.45 Sevdan Bir Ateş

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07.00 Küçük Ağa

        09.00 Neler Oluyor Hayatta?

        11.00 Yaprak Dökümü

        13.45 Gelinim Mutfakta

        16.45 Daha 17

        18.30 Kanal D Ana Haber

        20.00 Haysiyet (Yeni Bölüm)

        4

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        07.30 Kalk Gidelim

        10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13.15 Seksenler

        14.20 Alparslan: Büyük Selçuklu

        17.45 Lingo Türkiye

        19.00 Ana Haber

        20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

        22.00 Galatasaray - Barcelona | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07.00 Aramızda Kalsın

        08.30 Cansu Canan ile Bugün

        10.00 Fazilet Hanım ve Kızları

        11.30 Songül ile Uğur ile Sana Değer

        15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

        19.00 Star Haber

        20.00 Tuzlu Kahve (Yeni Bölüm)

        6

        ATV YAYIN AKIŞI

        08.00 Kahvaltı Haberleri

        10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13.00 atv Gün Ortası

        14.00 Altı Üstü İstanbul

        16.00 Esra Eron’da

        19.00 atv Ana Haber

        20.00 Var Mısın Yok Musun?

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07.15 İlk Bakış

        08.00 Çalar Saat

        10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12.30 Sevdam Karadeniz

        13.30 En Hamarat Benim

        16.30 Anne Yarısı

        17.30 Kumbara

        19.00 NOW Ana Haber

        20.00 Anne Yarısı (Yeni Bölüm)

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

        08.30 Oynat Bakalım

        09.00 Gel Konuşalım

        11.30 MasterChef Türkiye

        16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        20.00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

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        #TV Yayın akışı
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        #TRT 1
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