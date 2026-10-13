BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR? 13 Ekim Salı Show TV, Kanal D, Star TV, TRT 1, ATV, TV8 ve NOW TV yayın akışı listesi
Televizyon izleyicileri, 13 Ekim 2026 Salı günü ekranlara gelecek yapımları araştırmaya başladı. Haftanın ikinci gününde sevilen dizilerden heyecan dolu yarışmalara, yerli ve yabancı filmlerden eğlence programlarına kadar pek çok seçenek izleyicilerle buluşacak. Peki, bu akşam hangi kanalda ne var, hangi diziler yayınlanacak? İşte Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV'nin 13 Ekim Salı gününe ait yayın akışı...
13 Ekim 2026 Salı günü televizyon ekranlarında birbirinden farklı yapımlar izleyicilerle buluşuyor. Günün yayın akışında Galatasaray - Barcelona karşılaşması futbolseverlerin ilgisini çekerken Haysiyet, Tuzlu Kahve ve Anne Yarısı da akşam kuşağında ekranlara geliyor. Yarışma tutkunlarının ilgiyle takip ettiği MasterChef Türkiye ise yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Peki, bu akşam hangi kanalda ne var, hangi dizi, film ve yarışmalar yayınlanacak? İşte Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV'nin 13 Ekim Salı yayın akışı...
KANALLARIN 13 EKİM SALI TV YAYIN AKIŞLARI
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Siyah Kalp
09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12.30 Buse Varol ile Gelin Evi
15.00 Bahar
18.25 Show Ana Haber
20.00 Sakar Şakir
21.45 Sevdan Bir Ateş
KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 Küçük Ağa
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
13.45 Gelinim Mutfakta
16.45 Daha 17
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Haysiyet (Yeni Bölüm)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07.30 Kalk Gidelim
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.20 Alparslan: Büyük Selçuklu
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı
22.00 Galatasaray - Barcelona | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 Aramızda Kalsın
08.30 Cansu Canan ile Bugün
10.00 Fazilet Hanım ve Kızları
11.30 Songül ile Uğur ile Sana Değer
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
19.00 Star Haber
20.00 Tuzlu Kahve (Yeni Bölüm)
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 atv Gün Ortası
14.00 Altı Üstü İstanbul
16.00 Esra Eron’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Var Mısın Yok Musun?
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.15 İlk Bakış
08.00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Sevdam Karadeniz
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Anne Yarısı
17.30 Kumbara
19.00 NOW Ana Haber
20.00 Anne Yarısı (Yeni Bölüm)
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Gel Konuşalım
11.30 MasterChef Türkiye
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)