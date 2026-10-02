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        Haberler Bilgi BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR? 2 Ekim 2026 ATV, Kanal D, TRT 1, SHOW TV, STAR TV, NOW, TV8 TV yayın akışı listesi

        BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR? 2 Ekim 2026 ATV, Kanal D, TRT 1, SHOW TV, STAR TV, NOW, TV8 TV yayın akışı listesi

        Haftanın son gününü televizyon karşısında değerlendirmek isteyen izleyiciler için 2 Ekim Cuma gününün yayın akışı belli oldu. Akşam kuşağında hangi dizi, yarışma ve programların ekrana geleceği merak edilirken, ATV, Kanal D, TRT 1, Show TV, Star TV, NOW ve TV8'in saat saat yayın listeleri de güncellendi. İşte 2 Ekim 2026 Cuma günü kanallarda izleyiciyle buluşacak yapımlar ve güncel TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Ekim 2026 - 10:50 Güncelleme:
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        1

        2 Ekim Cuma akşamını ekran başında geçirmek isteyenler için günün TV yayın akışı netleşti. Bu akşam futbolseverlerin gözü Belçika - Türkiye karşılaşmasında olurken, dizi izleyicileri ise yeni sezonuyla ekrana dönen Taşacak Bu Deniz’i takip edecek. ATV, Kanal D, TRT 1, Show TV, Star TV, NOW ve TV8’in güncel yayın programlarıyla birlikte yarışmalar, diziler ve özel yayınların saatleri de belli oldu. İşte 2 Ekim Cuma akşamı televizyonda izleyebileceğiniz yapımlar ve kanal kanal yayın akışı...

        2

        KANALLARIN 2 EKİM CUMA TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Siyah Kalp

        09:00 Muhtemel Aşk

        12:30 Buse Varol İle Gelin Evi

        15:00 Sevdan Bir Ateş

        18:25 Show Ana Haber

        20:00 Kızılcık Şerbeti (Yeni Bölüm)

        00:15 Sevdan Bir Ateş

        02:45 Kızılcık Şerbeti

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 İkizler Memo - Can

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        13:45 Gelinim Mutfakta

        16:45 Daha 17

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Uzak Şehir

        23:15 Haysiyet

        02:00 Gelinim Mutfakta

        4

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:43 İstiklal Marşı

        05:45 Hayallerinin Peşinde

        06:30 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        07:30 Kalk Gidelim

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:10 Alparslan: Büyük Selçuklu

        17:15 Lingo Türkiye

        19:00 TRT 1 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Taşacak Bu Deniz (Yeni Sezon)

        02:55 Seksenler

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        07: 00 Kahvaltı Haberleri

        08: 30 Nihat Hatipoğlu Sorularını Cevaplıyor

        10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13: 00 atv Gün Ortası

        14: 00 Güneşin Doğduğu Yer

        16: 00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Mercan Köşk

        20:35 Mercan Köşk Ön Gösterim

        20:45 Milli Maça Doğru

        21: 45 Belçika - Türkiye

        00: 15 Güneşin Doğduğu Yer

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Aramızda Kalsın

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:45 Fazilet Hanım ve Kızları

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        19:00 Star Haber

        20:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        22:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        7

        NOW YAYIN AKIŞI

        07.15 Zafer Söken ile İlk Bakış

        08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12.30 Şevkat Yerimdar

        13.30 En Hamarat Benim

        16.30 Ömür Usta

        19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber

        20.00 Anne Yarısı

        22:30 Ömür Usta

        01:00 Halef: Köklerin Çağrısı

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:30 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Doktor Aksoy / Yeni Bölüm

        11:30 MasterChef Türkiye

        16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

        20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

        00:15 MasterChef Türkiye

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