BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR? 2 Ekim 2026 ATV, Kanal D, TRT 1, SHOW TV, STAR TV, NOW, TV8 TV yayın akışı listesi
Haftanın son gününü televizyon karşısında değerlendirmek isteyen izleyiciler için 2 Ekim Cuma gününün yayın akışı belli oldu. Akşam kuşağında hangi dizi, yarışma ve programların ekrana geleceği merak edilirken, ATV, Kanal D, TRT 1, Show TV, Star TV, NOW ve TV8'in saat saat yayın listeleri de güncellendi. İşte 2 Ekim 2026 Cuma günü kanallarda izleyiciyle buluşacak yapımlar ve güncel TV yayın akışı...
2 Ekim Cuma akşamını ekran başında geçirmek isteyenler için günün TV yayın akışı netleşti. Bu akşam futbolseverlerin gözü Belçika - Türkiye karşılaşmasında olurken, dizi izleyicileri ise yeni sezonuyla ekrana dönen Taşacak Bu Deniz’i takip edecek. ATV, Kanal D, TRT 1, Show TV, Star TV, NOW ve TV8’in güncel yayın programlarıyla birlikte yarışmalar, diziler ve özel yayınların saatleri de belli oldu. İşte 2 Ekim Cuma akşamı televizyonda izleyebileceğiniz yapımlar ve kanal kanal yayın akışı...
KANALLARIN 2 EKİM CUMA TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Siyah Kalp
09:00 Muhtemel Aşk
12:30 Buse Varol İle Gelin Evi
15:00 Sevdan Bir Ateş
18:25 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti (Yeni Bölüm)
00:15 Sevdan Bir Ateş
02:45 Kızılcık Şerbeti
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 İkizler Memo - Can
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:45 Gelinim Mutfakta
16:45 Daha 17
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
23:15 Haysiyet
02:00 Gelinim Mutfakta
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:43 İstiklal Marşı
05:45 Hayallerinin Peşinde
06:30 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
07:30 Kalk Gidelim
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:10 Alparslan: Büyük Selçuklu
17:15 Lingo Türkiye
19:00 TRT 1 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Taşacak Bu Deniz (Yeni Sezon)
02:55 Seksenler
ATV YAYIN AKIŞI
07: 00 Kahvaltı Haberleri
08: 30 Nihat Hatipoğlu Sorularını Cevaplıyor
10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13: 00 atv Gün Ortası
14: 00 Güneşin Doğduğu Yer
16: 00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Mercan Köşk
20:35 Mercan Köşk Ön Gösterim
20:45 Milli Maça Doğru
21: 45 Belçika - Türkiye
00: 15 Güneşin Doğduğu Yer
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Aramızda Kalsın
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:45 Fazilet Hanım ve Kızları
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
19:00 Star Haber
20:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
22:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
NOW YAYIN AKIŞI
07.15 Zafer Söken ile İlk Bakış
08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Şevkat Yerimdar
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Ömür Usta
19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber
20.00 Anne Yarısı
22:30 Ömür Usta
01:00 Halef: Köklerin Çağrısı
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Doktor Aksoy / Yeni Bölüm
11:30 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 MasterChef Türkiye