BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR? 2 Ekim 2026 ATV, Kanal D, TRT 1, SHOW TV, STAR TV, NOW, TV8 TV yayın akışı listesi

2 Ekim Cuma akşamını ekran başında geçirmek isteyenler için günün TV yayın akışı netleşti. Bu akşam futbolseverlerin gözü Belçika - Türkiye karşılaşmasında olurken, dizi izleyicileri ise yeni sezonuyla ekrana dönen Taşacak Bu Deniz’i takip edecek. ATV, Kanal D, TRT 1, Show TV, Star TV, NOW ve TV8’in güncel yayın programlarıyla birlikte yarışmalar, diziler ve özel yayınların saatleri de belli oldu. İşte 2 Ekim Cuma akşamı televizyonda izleyebileceğiniz yapımlar ve kanal kanal yayın akışı...