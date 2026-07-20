BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR? 20 TEMMUZ 2026 PAZARTESİ: Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 TV yayın akışı
20 Temmuz 2026 Pazartesi günü televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımlar belli oldu. Ulusal kanalların gündüz ve prime time kuşağında izleyiciyle buluşturacağı diziler, filmler, yarışmalar ve eğlence programları yayın akışındaki yerini aldı. Bu akşam TV8'de MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü ekrana gelirken, ATV'de Altı Üstü İstanbul yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki bugün televizyonda hangi programlar var? İşte 20 Temmuz Pazartesi Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8 yayın akışı...
Haftanın ilk gününde televizyon karşısına geçmeye hazırlanan izleyiciler için kanalların yayın programları açıklandı. 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü gündüz kuşağından akşam saatlerine kadar dizi, yarışma, sinema ve eğlence yapımları ekrana gelecek. Prime time’da TV8, MasterChef Türkiye’nin yeni bölümünü yayınlarken ATV’de Altı Üstü İstanbul izleyiciyle buluşacak. Peki bu akşam hangi kanalda ne var? İşte Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8’in 20 Temmuz Pazartesi yayın akışı...
KANALLARIN 20 TEMMUZ 2026 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞLARI
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Yeni Gelin
09.00 Aşk Laftan Anlamaz
12.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
15.00 Kızılcık Şerbeti
18.25 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
09.30 Yaprak Dökümü
12.00 Kanal D Haber Gün Arası
13.00 Magazin D Yaz
14.00 Uzak Şehir
16.30 Aşk-ı Memnu
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Sisu
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Kırgın Çiçekler
13:00 Atv Gün Ortası
14.00 A.B.İ
16.30 Var Mısın Yok Musun
19.00 Atv Ana Haber
20.00 Altı Üstü İstanbul (Yeni Bölüm)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07.00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
08.15 Hangimiz Sevmedik
10.40 Kasaba Doktoru
13.15 Seksenler
14.45 Yürek Çıkmazı
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 On Üç Yaşam
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 İki Aile
09.30 Sevdiğim Sensin
12.00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
14.00 Güzel Köylü
16.30 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor
22.00 Doğanın Kanunu
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10.00 Kirli Sepeti
12.00 Şahane Hayatım
15.00 Sen Çal Kapımı
16.30 Karagül
19.00 Now Ana Haber
20.00 4N1K 2
22.15 Mutlu Aile Tablosu
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 MasterChef Türkiye
09.45 Gazete Magazin
14.00 MasterChef Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)