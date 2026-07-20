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        Haberler Bilgi Magazin BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR? 20 TEMMUZ 2026 PAZARTESİ: Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 TV yayın akışı

        BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR? 20 TEMMUZ 2026 PAZARTESİ: Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 TV yayın akışı

        20 Temmuz 2026 Pazartesi günü televizyon ekranlarında yayınlanacak yapımlar belli oldu. Ulusal kanalların gündüz ve prime time kuşağında izleyiciyle buluşturacağı diziler, filmler, yarışmalar ve eğlence programları yayın akışındaki yerini aldı. Bu akşam TV8'de MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü ekrana gelirken, ATV'de Altı Üstü İstanbul yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki bugün televizyonda hangi programlar var? İşte 20 Temmuz Pazartesi Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8 yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 11:50 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Haftanın ilk gününde televizyon karşısına geçmeye hazırlanan izleyiciler için kanalların yayın programları açıklandı. 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü gündüz kuşağından akşam saatlerine kadar dizi, yarışma, sinema ve eğlence yapımları ekrana gelecek. Prime time’da TV8, MasterChef Türkiye’nin yeni bölümünü yayınlarken ATV’de Altı Üstü İstanbul izleyiciyle buluşacak. Peki bu akşam hangi kanalda ne var? İşte Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8’in 20 Temmuz Pazartesi yayın akışı...

        2

        KANALLARIN 20 TEMMUZ 2026 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞLARI

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06.00 Yeni Gelin

        09.00 Aşk Laftan Anlamaz

        12.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        15.00 Kızılcık Şerbeti

        18.25 Show Ana Haber

        20.00 Güldür Güldür Show

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Yabancı Damat

        09.30 Yaprak Dökümü

        12.00 Kanal D Haber Gün Arası

        13.00 Magazin D Yaz

        14.00 Uzak Şehir

        16.30 Aşk-ı Memnu

        18.30 Kanal D Ana Haber

        20.00 Sisu

        4

        ATV YAYIN AKIŞI

        08.00 Kahvaltı Haberleri

        10.00 Kırgın Çiçekler

        13:00 Atv Gün Ortası

        14.00 A.B.İ

        16.30 Var Mısın Yok Musun

        19.00 Atv Ana Haber

        20.00 Altı Üstü İstanbul (Yeni Bölüm)

        5

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        07.00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        08.15 Hangimiz Sevmedik

        10.40 Kasaba Doktoru

        13.15 Seksenler

        14.45 Yürek Çıkmazı

        17.45 Lingo Türkiye

        19.00 Ana Haber

        20.00 On Üç Yaşam

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07.00 İki Aile

        09.30 Sevdiğim Sensin

        12.00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir

        14.00 Güzel Köylü

        16.30 Erkenci Kuş

        19.00 Star Haber

        20.00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor

        22.00 Doğanın Kanunu

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08:30 Çalar Saat

        10.00 Kirli Sepeti

        12.00 Şahane Hayatım

        15.00 Sen Çal Kapımı

        16.30 Karagül

        19.00 Now Ana Haber

        20.00 4N1K 2

        22.15 Mutlu Aile Tablosu

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

        08.30 MasterChef Türkiye

        09.45 Gazete Magazin

        14.00 MasterChef Türkiye

        20.00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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