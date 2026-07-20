BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR? 20 TEMMUZ 2026 PAZARTESİ: Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 TV yayın akışı

Haftanın ilk gününde televizyon karşısına geçmeye hazırlanan izleyiciler için kanalların yayın programları açıklandı. 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü gündüz kuşağından akşam saatlerine kadar dizi, yarışma, sinema ve eğlence yapımları ekrana gelecek. Prime time’da TV8, MasterChef Türkiye’nin yeni bölümünü yayınlarken ATV’de Altı Üstü İstanbul izleyiciyle buluşacak. Peki bu akşam hangi kanalda ne var? İşte Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8’in 20 Temmuz Pazartesi yayın akışı...