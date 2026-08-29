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        Haberler Bilgi BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 29 AĞUSTOS 2026: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A…

        BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 29 AĞUSTOS 2026: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A…

        29 Ağustos Cumartesi günü futbolseverleri yoğun bir maç programı bekliyor. Trendyol Süper Lig'de 3. hafta heyecanı devam ederken, Trendyol 1. Lig'de de kritik maçlar oynanacak. Yerli liglerin yanı sıra İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga, Hollanda Eredivisie, Portekiz Premier Lig ve Suudi Arabistan Pro Lig'de de heyecan dolu karşılaşmalar yapılacak. Gözler ise Galatasaray ile Göztepe arasında oynanacak mücadelede olacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü oynanacak maçlar listesi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Ağustos 2026 - 11:05 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        29 Ağustos 2026 maç programı ile sporseverler futbola doyacak. Bugün yerli ve yabancı liglerde birbirinden kritik mücadeleler oynanacak. Trendyol Süper Lig’de 3. hafta heyecanı 3 maçla devam edecekken; İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga, Hollanda Eredivisie, Portekiz Premier Lig ve Suudi Arabistan Pro Lig’de oynanacak karşılaşmalar sporseverleri ekran başına kilitleyecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 29 Ağustos 2026 bugünkü maçlar listesi.

        2

        BUGÜNKÜ MAÇLAR 29 AĞUSTOS 2036 LİSTESİ

        Trendyol Süper Lig

        19.00 Konyaspor-Kocaelispor

        21.30 Galatasaray-Göztepe

        21.30 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor

        3

        Trendyol 1. Lig

        19.00 İstanbulspor-Fatih Karagümrük

        19.00 Metro Holding Kayserispor-Bursaspor

        21.30 Mardin 1969 Spor-Vanspor FK

        21.30 Batman Petrolspor-Sivasspor

        4

        İngiltere Premier Lig

        14.30 Liverpool-Nottingham Forest

        17.00 Bournemouth-Everton

        17.00 Coventry-Hull City

        19.30 Tottenham-Newcastle

        5

        İspanya La Liga

        18.00 Levante-Real Betis

        20.00 Real Sociedad-Espanyol

        22.30 Sevilla-Atletico Madrid

        6

        İtalya Serie A

        19.30 Fiorentina-Frosinone

        19.30 Monza-Udinese

        19.30 Sassuolo-Torino

        21.45 Juventus-Parma

        7

        Fransa Ligue 1

        18.15 Strasbourg-Lens

        21.45 Brest-Toulouse

        21.45 Auxerre-Angers

        21.45 Lyon-Le Havre

        21.45 Lorient-Troyes

        8

        Almanya Bundesliga

        16.30 Elversberg-Bayer Leverkusen

        16.30 Köln-Hoffenheim

        16.30 Union Berlin-E. Frankfurt

        16.30 Mainz-Paderborn

        16.30 Leipzig-M'gladbach

        19.30 Borussia Dortmund-Hamburg

        9

        Hollanda Eredivisie

        17.30 Excelsior-Sparta Rotterdam

        19.45 AZ Alkmaar-Go Ahead

        22.00 Zwolle-NEC Nijmegen

        10

        Portekiz Premier Lig

        17.30 Alverca-Santa Clara

        17.30 Arouca-Maritimo

        20.00 Viseu-Porto

        11

        Suudi Arabistan Pro Lig

        19.05 Al Kholood-Al Ahli

        21.00 Al Ettifaq-Diriyah

        21.00 Al Fateh-Al Ittihad

        12
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