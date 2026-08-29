BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 29 AĞUSTOS 2026: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A…
29 Ağustos Cumartesi günü futbolseverleri yoğun bir maç programı bekliyor. Trendyol Süper Lig'de 3. hafta heyecanı devam ederken, Trendyol 1. Lig'de de kritik maçlar oynanacak. Yerli liglerin yanı sıra İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga, Hollanda Eredivisie, Portekiz Premier Lig ve Suudi Arabistan Pro Lig'de de heyecan dolu karşılaşmalar yapılacak. Gözler ise Galatasaray ile Göztepe arasında oynanacak mücadelede olacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü oynanacak maçlar listesi.
29 Ağustos 2026 maç programı ile sporseverler futbola doyacak. Bugün yerli ve yabancı liglerde birbirinden kritik mücadeleler oynanacak. Trendyol Süper Lig’de 3. hafta heyecanı 3 maçla devam edecekken; İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga, Hollanda Eredivisie, Portekiz Premier Lig ve Suudi Arabistan Pro Lig’de oynanacak karşılaşmalar sporseverleri ekran başına kilitleyecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 29 Ağustos 2026 bugünkü maçlar listesi.
BUGÜNKÜ MAÇLAR 29 AĞUSTOS 2036 LİSTESİ
Trendyol Süper Lig
19.00 Konyaspor-Kocaelispor
21.30 Galatasaray-Göztepe
21.30 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor
Trendyol 1. Lig
19.00 İstanbulspor-Fatih Karagümrük
19.00 Metro Holding Kayserispor-Bursaspor
21.30 Mardin 1969 Spor-Vanspor FK
21.30 Batman Petrolspor-Sivasspor
İngiltere Premier Lig
14.30 Liverpool-Nottingham Forest
17.00 Bournemouth-Everton
17.00 Coventry-Hull City
19.30 Tottenham-Newcastle
İspanya La Liga
18.00 Levante-Real Betis
20.00 Real Sociedad-Espanyol
22.30 Sevilla-Atletico Madrid
İtalya Serie A
19.30 Fiorentina-Frosinone
19.30 Monza-Udinese
19.30 Sassuolo-Torino
21.45 Juventus-Parma
Fransa Ligue 1
18.15 Strasbourg-Lens
21.45 Brest-Toulouse
21.45 Auxerre-Angers
21.45 Lyon-Le Havre
21.45 Lorient-Troyes
Almanya Bundesliga
16.30 Elversberg-Bayer Leverkusen
16.30 Köln-Hoffenheim
16.30 Union Berlin-E. Frankfurt
16.30 Mainz-Paderborn
16.30 Leipzig-M'gladbach
19.30 Borussia Dortmund-Hamburg
Hollanda Eredivisie
17.30 Excelsior-Sparta Rotterdam
19.45 AZ Alkmaar-Go Ahead
22.00 Zwolle-NEC Nijmegen