BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 29 AĞUSTOS 2026: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A…

29 Ağustos 2026 maç programı ile sporseverler futbola doyacak. Bugün yerli ve yabancı liglerde birbirinden kritik mücadeleler oynanacak. Trendyol Süper Lig’de 3. hafta heyecanı 3 maçla devam edecekken; İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga, Hollanda Eredivisie, Portekiz Premier Lig ve Suudi Arabistan Pro Lig’de oynanacak karşılaşmalar sporseverleri ekran başına kilitleyecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 29 Ağustos 2026 bugünkü maçlar listesi.