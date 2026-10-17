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        Haberler Bilgi BUGÜNKÜ MAÇLAR 17 EKİM 2026: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga maç programı

        BUGÜNKÜ MAÇLAR 17 EKİM 2026: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga maç programı

        Bugünkü maçlar 17 Ekim 2026 Cumartesi günü oynanacak mücadeleleri merak eden futbolseverler tarafından araştırılıyor. Bugün Trendyol Süper Lig'de Gençlerbirliği-Galatasaray ve Fenerbahçe-Alanyaspor karşılaşmaları öne çıkarken Avrupa liglerinde de heyecan devam edecek. İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga'da birbirinden zorlu maçlar oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 17 Ekim 2026 maç programı ile mücadelelerin başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 08:49 Güncelleme:
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        1

        17 Ekim 2026 maç programı ile bugün Türkiye'de ve Avrupa'da oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanına çıkarken Fenerbahçe sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak. İngiltere Premier Lig'de Everton-Chelsea ve Brentford-Liverpool maçları dikkat çekerken İspanya, İtalya ve Almanya liglerinde de önemli mücadeleler oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 17 Ekim 2026 bugünkü maçlar, başlama saatleri ve yayıncı kuruluşları...

        2

        BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 17 EKİM 2026 MAÇ PROGRAMI

        17 Ekim Cumartesi günü Türkiye'de ve Avrupa'nın önde gelen liglerinde oynanacak futbol karşılaşmaları şöyle:

        3

        TRENDYOL SÜPER LİG

        13.30 | Erzurumspor FK - Eyüpspor (beIN SPORTS 2)

        16.00 | Gençlerbirliği - Galatasaray (beIN SPORTS 1)

        16.00 | Amed Sportif Faaliyetler - Tümosan Konyaspor (beIN SPORTS 2)

        19.00 | Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor (beIN SPORTS 1)

        4

        TRENDYOL 1. LİG

        16.00 | Sivasspor - Sarıyer (beIN SPORTS Haber)

        19.00 | Bodrum FK - Bandırmaspor (beIN SPORTS 2)

        5

        İNGİLTERE PREMIER LİG

        14.30 | Everton - Chelsea (beIN SPORTS 3)

        17.00 | Brentford - Liverpool (beIN SPORTS MAX 2)

        17.00 | Fulham - Hull City (beIN SPORTS MAX 1)

        17.00 | Manchester City - Ipswich Town (beIN SPORTS 3)

        19.30 | Newcastle United - Aston Villa (beIN SPORTS 3)

        6

        İSPANYA LA LİGA

        15.00 | Espanyol - Atletico Madrid (S Sport, S Sport Plus)

        17.15 | Villarreal - Elche (S Sport, S Sport Plus)

        19.30 | Real Betis - Barcelona (S Sport, S Sport Plus)

        22.00 | Valencia - Athletic Club (S Sport, S Sport Plus)

        7

        İTALYA SERIE A

        16.00 | Venezia - Napoli (S Sport Plus)

        19.00 | Bologna - Inter (S Sport 2, S Sport Plus)

        21.45 | Roma - Genoa (S Sport 2, S Sport Plus)

        8

        ALMANYA BUNDESLİGA

        16.30 | Werder Bremen - SC Paderborn (S Sport)

        16.30 | Schalke 04 - Mainz (S Sport Plus)

        16.30 | Union Berlin - Borussia Dortmund (S Sport Plus)

        16.30 | Elversberg - Augsburg (S Sport Plus)

        16.30 | Hamburg - Stuttgart (S Sport Plus)

        19.30 | Bayern Münih - RB Leipzig (S Sport Plus)

        9

        FRANSA LİGUE 1

        18.15 | Strasbourg - Paris Saint-Germain (beIN SPORTS 4)

        21.45 | Lille - Brest (beIN SPORTS 4)

        21.45 | Troyes - Lens (beIN SPORTS MAX 1)

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