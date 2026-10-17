BUGÜNKÜ MAÇLAR 17 EKİM 2026: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga maç programı

17 Ekim 2026 maç programı ile bugün Türkiye'de ve Avrupa'da oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanına çıkarken Fenerbahçe sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak. İngiltere Premier Lig'de Everton-Chelsea ve Brentford-Liverpool maçları dikkat çekerken İspanya, İtalya ve Almanya liglerinde de önemli mücadeleler oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 17 Ekim 2026 bugünkü maçlar, başlama saatleri ve yayıncı kuruluşları...