Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi BUGÜNKÜ MAÇLAR 25 EYLÜL 2026: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, Türkiye-Fransa maçı hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi ve EuroLeague maç programı!

        BUGÜNKÜ MAÇLAR 25 EYLÜL 2026: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, Türkiye-Fransa maçı hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi ve EuroLeague maç programı!

        Bugünkü maçlar 25 Eylül 2026 Cuma günü sporseverler tarafından araştırılıyor. UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonu, bugün oynanacak maçlarla devam ediyor. A Ligi 1. Grup'ta yer alan Türkiye Fransa'yı konuk ederken İtalya-Belçika, İsveç-Romanya ve Macaristan-Ukrayna karşılaşmaları da futbolseverlerle buluşacak. EuroLeague'de ise gözler Fenerbahçe Tarfin ve Beşiktaş maçlarında olacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta, Türkiye-Fransa maçı hangi kanalda? İşte 25 Eylül 2026 Cuma gününün maç programı ile mücadelelerin başlama saatleri ve canlı yayın kanalları hakkında detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 08:32 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        25 Eylül 2026 Cuma günü futbol, basketbol ve voleybolda birbirinden önemli karşılaşmalar oynanacak. Günün en önemli mücadelesi ise hiç şüphesiz Türkiye-Fransa maçı olacak. UEFA Uluslar Ligi’nde A Ligi 1. Grup'ta yer alan A Milli Futbol Takımı, Fransa’yı ağırlayacak. Aynı saatte İtalya-Belçika mücadelesi başlayacak. EuroLeague'de ise Beşiktaş ve Fenerbahçe Tarfin ğparkeye çıakcak. Öte yandan CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Slovenya ile Polonya karşılaşacak. Peki, maçlar saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte 25 Eylül 2026 bugün oynanacak maçların saatleri ve yayıncı kanalları...

        2

        TÜRKİYE-FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

        UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta Türkiye ile Fransa, 25 Eylül Cuma günü saat 21.45'te karşı karşıya gelecek. Türkiye-Fransa mücadelesi ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

        3

        FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'IN EUROLEAGUE MAÇLARI HANGİ KANALDA?

        EuroLeague'de Beşiktaş-Valencia karşılaşması saat 20.00'de S Sport 2'de, Fenerbahçe Tarfin-Virtus Bologna mücadelesi ise saat 20.45'te S Sport'ta yayınlanacak.

        4

        BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 25 EYLÜL 2026 CUMA MAÇ PROGRAMI

        UEFA Uluslar Ligi

        - A Ligi

        1. Grup:

        21.45 Türkiye-Fransa (ATV)

        21.45 İtalya-Belçika (A Haber)

        - B Ligi

        2. Grup:

        19.00 Gürcistan-Kuzey İrlanda

        21.45 Macaristan-Ukrayna (S Sport Plus)

        4. Grup:

        21.45 Polonya-Bosna Hersek (S Sport Plus)

        21.45 İsveç-Romanya (A Spor)

        5

        - C Ligi

        2. Grup:

        19.00 Ermenistan-Letonya

        21.45 Karadağ-Kıbrıs Rum Kesimi

        6

        CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası - Yarı Final

        18:00 Slovenya-Polonya (TRT Spor Yıldız)

        7

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        19:00 Tofaş-Pizzabulls Bordo BK (beIN SPORTS)

        8

        EuroLeague

        20:00 Beşiktaş-Valencia (S Sport 2)

        20:45 Fenerbahçe Tarfin-Virtus Bologna (S Sport)

        21:45 Partizan-Olimpia Milano (S Sport Plus)

        9
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bugün hangi maçlar var
        #25 Eylül 2026 maç programı
        #25 Eylül 2026 bugünkü maçlar
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Siyasal-askeri casusluk operasyonu! 22 gözaltı kararı, 2 şirkete kayyum
        Siyasal-askeri casusluk operasyonu! 22 gözaltı kararı, 2 şirkete kayyum
        100 gemi ve 14 bin personelle gövde gösterisi!
        100 gemi ve 14 bin personelle gövde gösterisi!
        Uzaktan çalışma yönetmeliğinde değişiklik
        Uzaktan çalışma yönetmeliğinde değişiklik
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama kararları
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama kararları
        New York'ta Netanyahu protestosu
        New York'ta Netanyahu protestosu
        Türkiye'den Netanyahu'ya peş peşe tepkiler
        Türkiye'den Netanyahu'ya peş peşe tepkiler
        Trump: Çin ile ilişkilerimiz hiç bu kadar iyi olmamıştı
        Trump: Çin ile ilişkilerimiz hiç bu kadar iyi olmamıştı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorumlular hesap verecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorumlular hesap verecek
        Aynı mağazada benzer olay... Ressam suçüstü yakalandı
        Aynı mağazada benzer olay... Ressam suçüstü yakalandı
        Hangi karakter hangi kitabı okurdu?
        Hangi karakter hangi kitabı okurdu?
        Önce ağladı sonra dans etti
        Önce ağladı sonra dans etti
        12 yıldır firardaydı... Bir çapkınlık sonu oldu!
        12 yıldır firardaydı... Bir çapkınlık sonu oldu!
        Geçici bir heves olduğuna inanıyor
        Geçici bir heves olduğuna inanıyor
        Jülide Kural'a çağrı
        Jülide Kural'a çağrı
        12 yaşındaki çocuğun ölümünde "İtildi" şüphesi
        12 yaşındaki çocuğun ölümünde "İtildi" şüphesi
        Baba oluyor
        Baba oluyor
        Ölen kişinin ehliyeti katili yakalattı
        Ölen kişinin ehliyeti katili yakalattı
        Aile yardımı bildirimini unutmayın
        Aile yardımı bildirimini unutmayın
        Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı
        Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı
        Italiano'dan flaş G.Saray itirafı!
        Italiano'dan flaş G.Saray itirafı!