BUGÜNKÜ MAÇLAR 25 EYLÜL 2026: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, Türkiye-Fransa maçı hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi ve EuroLeague maç programı!
Bugünkü maçlar 25 Eylül 2026 Cuma günü sporseverler tarafından araştırılıyor. UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonu, bugün oynanacak maçlarla devam ediyor. A Ligi 1. Grup'ta yer alan Türkiye Fransa'yı konuk ederken İtalya-Belçika, İsveç-Romanya ve Macaristan-Ukrayna karşılaşmaları da futbolseverlerle buluşacak. EuroLeague'de ise gözler Fenerbahçe Tarfin ve Beşiktaş maçlarında olacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta, Türkiye-Fransa maçı hangi kanalda? İşte 25 Eylül 2026 Cuma gününün maç programı ile mücadelelerin başlama saatleri ve canlı yayın kanalları hakkında detaylar haberimizde...
25 Eylül 2026 Cuma günü futbol, basketbol ve voleybolda birbirinden önemli karşılaşmalar oynanacak. Günün en önemli mücadelesi ise hiç şüphesiz Türkiye-Fransa maçı olacak. UEFA Uluslar Ligi’nde A Ligi 1. Grup'ta yer alan A Milli Futbol Takımı, Fransa’yı ağırlayacak. Aynı saatte İtalya-Belçika mücadelesi başlayacak. EuroLeague'de ise Beşiktaş ve Fenerbahçe Tarfin ğparkeye çıakcak. Öte yandan CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Slovenya ile Polonya karşılaşacak. Peki, maçlar saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte 25 Eylül 2026 bugün oynanacak maçların saatleri ve yayıncı kanalları...
TÜRKİYE-FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta Türkiye ile Fransa, 25 Eylül Cuma günü saat 21.45'te karşı karşıya gelecek. Türkiye-Fransa mücadelesi ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'IN EUROLEAGUE MAÇLARI HANGİ KANALDA?
EuroLeague'de Beşiktaş-Valencia karşılaşması saat 20.00'de S Sport 2'de, Fenerbahçe Tarfin-Virtus Bologna mücadelesi ise saat 20.45'te S Sport'ta yayınlanacak.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 25 EYLÜL 2026 CUMA MAÇ PROGRAMI
UEFA Uluslar Ligi
- A Ligi
1. Grup:
21.45 Türkiye-Fransa (ATV)
21.45 İtalya-Belçika (A Haber)
- B Ligi
2. Grup:
19.00 Gürcistan-Kuzey İrlanda
21.45 Macaristan-Ukrayna (S Sport Plus)
4. Grup:
21.45 Polonya-Bosna Hersek (S Sport Plus)
21.45 İsveç-Romanya (A Spor)
- C Ligi
2. Grup:
19.00 Ermenistan-Letonya
21.45 Karadağ-Kıbrıs Rum Kesimi
CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası - Yarı Final
18:00 Slovenya-Polonya (TRT Spor Yıldız)