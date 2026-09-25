25 Eylül 2026 Cuma günü futbol, basketbol ve voleybolda birbirinden önemli karşılaşmalar oynanacak. Günün en önemli mücadelesi ise hiç şüphesiz Türkiye-Fransa maçı olacak. UEFA Uluslar Ligi’nde A Ligi 1. Grup'ta yer alan A Milli Futbol Takımı, Fransa’yı ağırlayacak. Aynı saatte İtalya-Belçika mücadelesi başlayacak. EuroLeague'de ise Beşiktaş ve Fenerbahçe Tarfin ğparkeye çıakcak. Öte yandan CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Slovenya ile Polonya karşılaşacak. Peki, maçlar saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte 25 Eylül 2026 bugün oynanacak maçların saatleri ve yayıncı kanalları...