BUGÜNKÜ MAÇLAR 28 AĞUSTOS 2026: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları ve 12 Dev Adam sahne alıyor!
Bugünkü maçlar 28 Ağustos 2026 Cuma günü için araştırılmaya başlandı. Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın perdesi bugün açılacakken, İngiltere Premier Ligi'nde Crystal Palace Manchester City maçı futbolseverlerle buluşacak. Futbolun yanı sıra voleybol ve basketbolda da kritik mücadeleler oynanacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'ndaki son maçına çıkacak. A Milli Erkek Basketbol Takımı ise FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki ilk maçına çıkacak. Filenin Sultanları ve 12 Dev Adam'ın maçları canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 28 Ağustos 2026 bugünkü maçlar listesi!
Bugünkü maçlar 28 Ağustos Cuma günü oynanacak futbol, basketbol, voleybol karşılaşmalarını merak eden sporseverler araştırılıyor. Bugünkü maç takvimine göre futbolda; Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, İngiltere Premier Ligi, İspanya La Liga, İtalya Serie A Ligi, Almanya Bundesliga Ligi ve Fransa Ligue 1’de heyecan dolu mücadeleler oynanacak. Voleybolda Filenin Sultanları, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu’ndaki son maçına çıkacak. Basketbolda 12 Dev Adam, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde 2. Tur J Grubu'ndaki ilk maçına çıkacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 28 Ağustos 2026 maç programı…
28 AĞUSTOS 2026 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Trendyol Süper Lig
21:30 Gençlerbirliği - Erzurumspor FK
Trendyol 1. Lig
19:00 Orfa Yapı Pendikspor - Bandırmaspor
19:00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü - Eminevim Ümraniyespor
21:30 Antalyaspor - SMS Grup Sarıyer
21:30 Muğlaspor - Boluspor
İngiltere Premier Ligi
22:00 Crystal Palace - Manchester City
İspanya La Liga
20:00 Racing Santander - Elche
22:30 Deportivo Alaves - Villarreal
İtalya Serie A Ligi
21:45 Milan - Venezia
Almanya Bundesliga Ligi
21:30 Bayern Münih - Vfb Stuttgart
Fransa Ligue 1
21:45 Lille - Paris St Germain
CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası
19:00 Türkiye - Polonya maçı (TRT Spor)