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        Haberler Bilgi BUGÜNKÜ MAÇLAR 30 EKİM 2026: Süper Lig’de 10. hafta heyecanı! Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        BUGÜNKÜ MAÇLAR 30 EKİM 2026: Süper Lig’de 10. hafta heyecanı! Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        30 Ekim 2026 Cuma günü futbolseverleri birbirinden heyecanlı karşılaşmalar bekliyor. Trendyol Süper Lig'de 10. hafta, bugün oynanacak tek maçla başlayacak. Galatasaray TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Avrupa'nın önde gelen futbol organizasyonlarında da önemli mücadeleler sahne alacak. Karşılaşmaların başlama saatleri ve canlı yayınlanacağı kanallar futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 30 Ekim 2026 maç programı ve canlı yayın bilgileri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 08:13 Güncelleme:
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        1

        30 Ekim 2026 Cuma günü futbol dünyasında heyecan devam ediyor. Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın perdesi açılırken Trendyol 1. Lig'de de puan mücadelesi yaşanacak. Avrupa'da ise İspanya, Almanya ve Fransa liglerinde önemli karşılaşmalar futbolseverlerle buluşacak. Günün maç programı ile mücadelelerin başlama saatleri ve hangi kanallarda yayınlanacağı belli oldu. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, 30 Ekim 2026 maç programı…

        2

        30 EKİM 2026 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        Trendyol Süper Lig

        20.00 Konyaspor – Galatasaray (beIN SPORTS 1)

        3

        Trendyol 1. Lig

        20.00 Esenler Erokspor – Keçiörengücü (TRT Spor / beIN SPORTS 2)

        4

        Fransa Ligue 1

        21.00 Le Havre – Paris Saint-Germain (beIN SPORTS 3)

        21.00 Nice – Rennes (beIN SPORTS 5)

        23.05 Lille – Lens (beIN SPORTS 3)

        5

        Almanya Bundesliga

        22.30 Elversberg – Mainz 05 (S Sport Plus)

        6

        İspanya LaLiga

        23.00 Villarreal – Espanyol (S Sport Plus)

        7

        İngiltere Championship

        23.00 Sheffield United – Wrexham (S Sport Plus)

        8

        Portekiz Ligi

        23.15 Casa Pia – Sporting CP (beIN SPORTS 5)

        9

        Suudi Arabistan Pro Ligi

        15.30 – Abha – Al-Ittihad (HT Spor)

        17.50 – Al Diriyah – NEOM SC

        21.00 – Al-Shabab – Al-Ahli

        10

        Euroleague

        19.00 – Dubai Basketball – Hapoel Tel Aviv (S Sport Plus)

        20.30 – Anadolu Efes – Panathinaikos (S Sport Plus)

        21.00 – Zalgiris Kaunas – Partizan (S Sport Plus)

        22.00 – ASVEL – Baskonia (S Sport Plus)

        22.15 – Olympiakos – Olimpia Milano (S Sport Plus)

        22.30 – Virtus Bologna – Beşiktaş (S Sport Plus)

        22.30 – Barcelona – Valencia Basket (S Sport Plus)

        11
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