BUGÜNKÜ MAÇLAR 30 EKİM 2026: Süper Lig’de 10. hafta heyecanı! Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

30 Ekim 2026 Cuma günü futbol dünyasında heyecan devam ediyor. Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın perdesi açılırken Trendyol 1. Lig'de de puan mücadelesi yaşanacak. Avrupa'da ise İspanya, Almanya ve Fransa liglerinde önemli karşılaşmalar futbolseverlerle buluşacak. Günün maç programı ile mücadelelerin başlama saatleri ve hangi kanallarda yayınlanacağı belli oldu. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, 30 Ekim 2026 maç programı…