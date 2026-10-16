BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ 16 EKİM 2026: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş ve Anadolu Efes sahada!

ABD – İsrail Yemen'de savaşa girecek mi? ABD Yemen'e askeri müdahalede bulunacak mı? Türkiye'nin Mekke İttifakı'na desteğinin çerçevesi ne? Mekke İttifakı Riyad'ı nasıl destekleyecek? Karadeniz'e savaşı kim sıçratmak istiyor? Rusya NATO ülkelerine saldırır mı? Açık Ve Net'te Sena Alkan soruyor; Akad... Daha Fazla Göster

ABD – İsrail Yemen'de savaşa girecek mi? ABD Yemen'e askeri müdahalede bulunacak mı? Türkiye'nin Mekke İttifakı'na desteğinin çerçevesi ne? Mekke İttifakı Riyad'ı nasıl destekleyecek? Karadeniz'e savaşı kim sıçratmak istiyor? Rusya NATO ülkelerine saldırır mı? Açık Ve Net'te Sena Alkan soruyor; Akademisyen Prof. Dr. Turgay Yerlikaya, Siyaset Bilimci Dr. Sezin Öney, Gazeteci Merve Şebnem Oruç İle Habertürk Ankara Temsilcisi Nasuhi Güngör yanıtlıyor. Daha Az Göster