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        Haberler Bilgi BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ 16 EKİM 2026: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş ve Anadolu Efes sahada!

        BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ 16 EKİM 2026: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş ve Anadolu Efes sahada!

        ''Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var?'' soruları yanıt buldu. Futboldan basketbola uzanan karşılaşmalarla spor dolu bir cuma günü yaşanacak. Trendyol Süper Lig'de 8. hafta, bugün oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak. Çorum FK ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelirken EuroLeague'de Beşiktaş ve Anadolu Efes parkede galibiyet arayacak. Peki, 16 Ekim Cuma bugünkü maçlar saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, 16 Ekim 2026 maç programı ve canlı yayın kanalları..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 08:09 Güncelleme:
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        1

        Spor ekranlarında heyecan 16 Ekim Cuma günü de devam ediyor. Futbolda Trendyol Süper Lig ve Avrupa liglerindeki karşılaşmalar dikkat çekerken basketbolda EuroLeague mücadeleleri öne çıkıyor. Beşiktaş'ın Bayern Münih'i konuk edeceği, Anadolu Efes'in ise Zalgiris Kaunas deplasmanında parkeye çıkacağı günde sporseverler maç saatlerini ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 16 Ekim 2026 Cuma gününün maç programı, karşılaşmaların başlama saatleri ve yayın kanalları.

        2

        16 EKİM 2026 BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ

        Trendyol Süper Lig

        20:00 | Çorum FK - Çaykur Rizespor (beIN SPORTS 1)

        3

        İspanya La Liga

        22:00 | Deportivo - Levante (S Sport Plus)

        4

        İtalya Serie A

        21:45 | Frosinone - Sassuolo (S Sport Plus)

        5

        Almanya Bundesliga

        21:30 Eintracht Frankfurt - FC Köln (S Sport Plus)

        6

        Fransa Ligue 1

        21:45 Le Mans - Toulouse (beIN SPORTS 4)

        7

        EuroLeague

        20:00 | Beşiktaş - Bayern Münih (S Sport Plus)

        20:00 | Zalgiris Kaunas - Anadolu Efes (S Sport Plus)

        21:00 | Kızılyıldız - Paris (S Sport Plus)

        21:15 | Panathinaikos - Hapoel Tel Aviv (S Sport Plus)

        21:30 | Virtus Bologna - Baskonia (S Sport Plus)

        21:30 | Barcelona - Olympiakos (S Sport Plus)

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