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        Haberler Bilgi Çamaşır suyuyla silenler dikkat: Küfün geri gelmesinin asıl nedeni meğer buymuş!

        Çamaşır suyuyla silenler dikkat: Küfün geri gelmesinin asıl nedeni meğer buymuş!

        Banyoda ve mutfakta oluşan siyah küf lekeleri çamaşır suyuyla kısa sürede ortadan kalksa da aynı noktaların yeniden kararması sık görülen bir sorun. Uzmanlara göre küfü kalıcı olarak önlemenin yolu yalnızca yüzeyi temizlemekten değil, küfün oluşmasına neden olan nemi ortadan kaldırmaktan geçiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 08:49 Güncelleme:
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        Banyo, mutfak ve evin nem alan bölgelerinde ortaya çıkan siyah küf lekeleri, birçok kişinin çözmekte zorlandığı sorunların başında geliyor. İlk akla gelen yöntem ise çoğu zaman çamaşır suyuyla yüzeyi silmek oluyor. Ancak birkaç dakika içinde lekelerin renginin açılması, küf probleminin tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Özellikle derz ve silikon gibi gözenekli yüzeylerde aynı bölgelerin kısa süre sonra yeniden kararması, sorunun kaynağının temizlikten çok nem olduğunu gösteriyor.

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        TÜİK'in İstatistiklerle Aile 2025 verilerine göre Türkiye'de nüfusun yüzde 28,8'i evinde sızdıran çatı, nemli duvar veya çürümüş pencere çerçevesi gibi rutubet kaynaklı sorunlarla karşılaşıyor. Bu veriler, nem ve küf probleminin çok sayıda haneyi ilgilendiren önemli bir ev sorunu olduğunu ortaya koyuyor.

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        ÇAMAŞIR SUYU KÜFÜ YOK ETMİYOR, SADECE LEKEYİ AĞARTABİLİYOR

        Çamaşır suyunda bulunan klor, küfün oluşturduğu koyu renkli pigmentleri kısa sürede açabiliyor. Bu nedenle yüzey temizlenmiş ve küf tamamen yok olmuş gibi görünebiliyor. Ancak özellikle gözenekli malzemelerde küfün tamamı ortadan kalkmayabiliyor.

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        Amerikan Çevre Koruma Ajansı'na (EPA) göre küfle mücadelede yalnızca mikroorganizmaları öldürmek yeterli değil; küfün yüzeyden fiziksel olarak uzaklaştırılması da gerekiyor. Ayrıca ölü küf kalıntıları bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor.

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        DERZ VE SİLİKONDAKİ SİYAH KÜF NEDEN GERİ GELİYOR?

        Fayans, cam ve sağlam boyalı yüzeyler gözeneksiz oldukları için küf çoğunlukla yüzeyde kalıyor. Ancak derz dolgusu, silikon, alçıpan ve ahşap gibi gözenekli malzemeler nemi emebiliyor. Küf de bu malzemelerin içine kadar ilerleyebiliyor.

        Bu nedenle kararmış derzi veya küflenmiş silikonu defalarca çamaşır suyuyla temizlemek kalıcı sonuç vermeyebiliyor. Küf malzemenin içine işlemişse, ilgili bölümün yenilenmesi daha kalıcı bir çözüm sağlayabiliyor.

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        KÜFÜN GERİ GELMESİNİN ASIL NEDENİ NEM

        Küf sorununun temelinde çoğu zaman temizlik eksikliğinden ziyade yüksek nem bulunuyor. Ev içindeki bağıl nem oranının yüzde 50'nin altında tutulması, küf oluşumunun önlenmesine yardımcı oluyor.

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        Su sızıntısı veya taşkın nedeniyle ıslanan yüzeylerin mümkün olduğunca hızlı, ideal olarak 24 ila 48 saat içinde tamamen kurutulması da küf oluşma riskini azaltıyor. Özellikle banyo ve mutfaklarda yetersiz havalandırma, duş sonrası oluşan buhar ve soğuk yüzeylerde meydana gelen yoğuşma küfün yeniden ortaya çıkmasını kolaylaştırabiliyor.

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        KÜFÜ SADECE SİLMEK YETMİYOR

        İngiltere'de 2026 yılında güncellenen resmi rutubet ve küf rehberinde de yalnızca küfün temizlenmesinin sorunu tamamen çözmeyeceği vurgulanıyor. Kalıcı çözüm için öncelikle nemin kaynağının tespit edilmesi ve ortadan kaldırılması gerekiyor.

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        Banyo ve mutfak gibi nemin yüksek olduğu alanlarda düzenli havalandırma sağlamak, yoğuşmayı azaltmak ve varsa su sızıntılarını gidermek küfün tekrar oluşmasını önlemede önemli rol oynuyor.

        Evdeki bağıl nem oranını takip etmek için ise basit bir higrometre kullanılabiliyor.

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        KÜF TEMİZLERKEN BU HATAYI YAPMAYIN

        Küflü alan küçükse temizlik sırasında eldiven, gözlük ve uygun bir maske kullanılması öneriliyor. Sert ve gözeneksiz yüzeylerde küf, deterjan ve suyla fiziksel olarak temizlenmeli ve ardından bölge tamamen kurutulmalı.

        Ancak temizlik sırasında en önemli noktalardan biri kimyasal ürünleri birbirine karıştırmamak. Çamaşır suyu amonyak içeren temizleyicilerle veya tuz ruhuyla kesinlikle karıştırılmamalı. Bu tür karışımlar tehlikeli ve zehirli gazların ortaya çıkmasına neden olabilir.

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        ALTI HAFTA SONRA AYNI YERİ KONTROL EDİN

        Küf temizlendikten sonra aynı bölgenin takip edilmesi de önemli. Yaklaşık altı hafta içerisinde aynı noktada yeniden siyah lekeler ortaya çıkıyorsa, sorun büyük ihtimalle yalnızca yüzey temizliğiyle ilgili değildir.

        Bu durumda aynı bölgeyi tekrar tekrar çamaşır suyuyla silmek yerine, küfü besleyen nem kaynağının bulunması gerekiyor. Su sızıntısı, yetersiz havalandırma, yoğuşma veya nem çeken yapı malzemeleri kontrol edilerek sorunun kaynağı ortadan kaldırılmalı.

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        Kısacası küfle mücadelede asıl hedef yalnızca siyah lekeyi yok etmek değil, küfün yeniden oluşmasını sağlayan ortamı ortadan kaldırmak. Yüzeyi beyazlatmak geçici bir görüntü sağlayabilir; kalıcı çözüm ise nemi kontrol altına almaktan geçiyor.

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        #küf
        #çamaşır suyu
        #leke
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