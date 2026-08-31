Çamaşır suyuyla silenler dikkat: Küfün geri gelmesinin asıl nedeni meğer buymuş!

DERZ VE SİLİKONDAKİ SİYAH KÜF NEDEN GERİ GELİYOR?

Fayans, cam ve sağlam boyalı yüzeyler gözeneksiz oldukları için küf çoğunlukla yüzeyde kalıyor. Ancak derz dolgusu, silikon, alçıpan ve ahşap gibi gözenekli malzemeler nemi emebiliyor. Küf de bu malzemelerin içine kadar ilerleyebiliyor.

Bu nedenle kararmış derzi veya küflenmiş silikonu defalarca çamaşır suyuyla temizlemek kalıcı sonuç vermeyebiliyor. Küf malzemenin içine işlemişse, ilgili bölümün yenilenmesi daha kalıcı bir çözüm sağlayabiliyor.