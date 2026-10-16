Canlı altın fiyatları 16 Ekim 2026: Gram altın yükseldi mi, altın fiyatları ne kadar?
Canlı altın fiyatları 16 Ekim 2026 Cuma günü yatırımcıların gündeminde. Gram altın 6 bin 600 TL seviyesinde işlem görürken ons altın 4 bin 170 dolar civarında seyrediyor. ABD'de enflasyonun faiz beklentilerini değiştirmesi, altın piyasasındaki dalgalanmayı artırıyor. İşte, 16 Ekim 2026 Pazar Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları…
Altın fiyatları haftanın son işlem gününde küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle hareketli bir seyir izliyor. ABD'de beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon verileri altın üzerinde baskı oluştururken doların zayıflaması ve tahvil faizlerinin gerilemesi fiyatlara destek verdi. Üç günlük düşüşün ardından 15 Ekim'de toparlanan ons altın, yeni işlem gününde yatırımcıların odağında kalmayı sürdürüyor. Peki, Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün kaç TL? İşte, 16 Ekim 2026 Cuma altın fiyatlarında son durum…
ALTIN NEDEN DÜŞTÜ?
ABD'de enflasyon verilerinin beklentileri aşması, faizlerin yüksek kalabileceği yönündeki tahminleri güçlendirdi. Bu gelişme, altına olan talep üzerinde baskı oluşturdu. Doların zayıflaması ve ABD tahvil faizlerinin gerilemesi ise 15 Ekim'de altının toparlanmasına destek verdi. Piyasada yön arayışı sürerken ekonomik veriler fiyatlar üzerinde belirleyici olmayı sürdürüyor.
GRAM ALTIN YÜKSELECEK Mİ?
Gram altının fiyatında ons altın ve dolar/TL kurundaki değişimler etkili oluyor. Ons altındaki yükseliş gram altını destekleyebilirken kurdaki hareketler fiyatın seyrini değiştirebiliyor. Son yükseliş, altın fiyatlarında kalıcı bir artışın başladığını göstermiyor. Fed'in faiz politikası, doların seyri ve ABD tahvil faizleri önümüzdeki günlerde altının yönünü belirleyen temel unsurlar arasında yer alacak.
ALTIN ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?
Altın almayı düşünenlerin günlük fiyat hareketlerinin yanı sıra alış ve satış arasındaki farkı da değerlendirmesi gerekiyor. Kuyumculardaki fiyatlar, ürünün türüne ve işçilik maliyetine göre değişebiliyor. Kısa vadeli alım satımlarda fiyat dalgalanmaları risk oluştururken uzun vadeli yatırımlarda kişisel bütçe ve yatırım süresi önem taşıyor. Altının gelecekteki fiyatı kesin olarak öngörülemediği için karar verirken güncel piyasa verilerini takip etmek gerekiyor.
ONS ALTIN FİYATI NE KADAR?
4.152,71
4.153,34
GRAM ALTIN
6.594,71
6.595,67
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
10.551,04
1.783,95
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
42.2045,27
43.002,36
TAM ALTIN FİYATI
43.206,00
43.719,00
ZİYNET ALTINI FİYATI
42.220,39
43.017,51
ATA ALTIN FİYATI
42.220,39
43.017,51
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.632,34
4.861,15
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
6.046,80
6.286,90