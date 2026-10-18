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        Haberler Bilgi Canlı altın fiyatları 18 Ekim 2026: Gram altın, çeyrek altın ve ons altın ne kadar?

        Canlı altın fiyatları 18 Ekim 2026: Gram altın, çeyrek altın ve ons altın ne kadar?

        Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın fiyatları yatırımcıların gündeminde yer alıyor. 17 Ekim tarihli piyasa verilerinde gram altın 6.631 TL, ons altın ise 4.166 dolar seviyesinde bulunuyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, gram altın, çeyrek altın ve ons altın alış-satış fiyatlarında son durum…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Ekim 2026 - 10:27 Güncelleme:
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        1

        18 Ekim Pazar günü altın fiyatlarını takip edenler, gram altın ve çeyrek altının güncel alış-satış fiyatlarını araştırıyor. Hafta sonu nedeniyle piyasalarda işlem saatleri ve kuyumcuların fiyatları arasında farklılıklar görülebiliyor. Altın fiyatlarını değerlendirirken küresel ons fiyatının yanı sıra dolar/TL kurunu ve alış-satış farkını da dikkate almak gerekiyor. İşte, 18 Ekim 2026 Pazar canlı altın fiyatları…

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

        Altın fiyatlarını etkileyen temel unsurlar arasında ons altının uluslararası piyasalardaki seyri ve dolar/TL kuru bulunuyor. Ons fiyatındaki yükseliş, diğer koşullar sabit kaldığında gram altını destekleyebilir. Dolar/TL kurundaki hareketler de gram altının TL karşılığını doğrudan etkileyebilir.

        18 Ekim verilerinde ons altının yaklaşık 4.166 dolar, gram altının ise 6.631 TL seviyesinde bulunması, yeni haftada bu iki göstergenin birlikte izlenmesini önemli kılıyor. Ancak yalnızca bu seviyelerden hareketle altının yeni haftada yükseleceği veya düşeceği sonucuna varılamaz.

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.632,39

        Satış: 6.633,21

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.164,17

        Satış: 4.166,99

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 10.611,83

        Satış: 10.845,29

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 42.447,32

        Satış: 43.248,50

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 43.206,00

        Satış: 43.719,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 21.157,33

        Satış: 21.690,58

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 42.447,32

        Satış: 43.248,50

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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        #gram altın
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