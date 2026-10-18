Canlı altın fiyatları 18 Ekim 2026: Gram altın, çeyrek altın ve ons altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatlarını etkileyen temel unsurlar arasında ons altının uluslararası piyasalardaki seyri ve dolar/TL kuru bulunuyor. Ons fiyatındaki yükseliş, diğer koşullar sabit kaldığında gram altını destekleyebilir. Dolar/TL kurundaki hareketler de gram altının TL karşılığını doğrudan etkileyebilir.

18 Ekim verilerinde ons altının yaklaşık 4.166 dolar, gram altının ise 6.631 TL seviyesinde bulunması, yeni haftada bu iki göstergenin birlikte izlenmesini önemli kılıyor. Ancak yalnızca bu seviyelerden hareketle altının yeni haftada yükseleceği veya düşeceği sonucuna varılamaz.