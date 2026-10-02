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        Haberler Bilgi CANLI ALTIN FİYATLARI 2 Ekim 2026: Gram, çeyrek ve ons altın ne kadar oldu? Altın yükseliyor mu, düşüyor mu?

        CANLI ALTIN FİYATLARI 2 Ekim 2026: Gram, çeyrek ve ons altın ne kadar oldu? Altın yükseliyor mu, düşüyor mu?

        Altın fiyatları 2 Ekim 2026 Cuma günü yatırımcıların gündeminde. Gram altın 6 bin 596 TL seviyesinde işlem görürken çeyrek altın 11 bin 185 TL'yi, ons altın ise 4 bin 177 doları gördü. Haftanın son işlem gününde altının seyri, ons fiyatı ve döviz kurundaki hareketle birlikte takip ediliyor. İşte, 2 Ekim 2026 güncel gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları ile piyasadaki son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Ekim 2026 - 07:13 Güncelleme:
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        1

        Altın piyasasında haftanın son işlem gününde hareketlilik sürüyor. 2 Ekim 2026 sabahı itibarıyla gram altının satış fiyatı 6.595,99 TL, çeyrek altının satış fiyatı 11.185,21 TL olarak kaydedildi. Ons altın ise 4.177 dolar seviyesinde bulunuyor. Fiyatlar gün içerisinde küresel piyasalardaki hareketlere ve döviz kuruna bağlı olarak değişebiliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 2 Ekim 2026 canlı Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum…

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

        Altın fiyatlarında gün içinde ons altındaki hareketlilik ve piyasalardaki gelişmeler etkili oluyor. Ons altın 2 Ekim sabahı 4 bin 177 dolar civarında işlem görüyor. Gram altın da ons altın ve dolar/TL kurundaki değişimlere bağlı olarak yönünü belirliyor.

        3

        ALTIN YÜKSELECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ?

        Altın fiyatlarının kısa vadeli seyri ons altın, dolar/TL kuru ve küresel piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak şekilleniyor. 2 Ekim sabahı ons altının 4 bin 177 dolar seviyesinde bulunması, yurt içindeki gram altın fiyatının da yakından takip edilmesine neden oluyor. Gram altında yönün belirlenmesinde ons altının hareketinin yanı sıra dolar/TL kurundaki değişim de etkili oluyor.

        Altının yükselip yükseleceği ya da gerileyip gerilemeyeceği konusunda kesin bir fiyat öngörüsü yapmak mümkün değil. Bu nedenle gün içinde ons altın ve dolar/TL'deki hareketlerin yanı sıra piyasaların açıklanan ekonomik verilere verdiği tepki takip ediliyor.

        4

        GRAM ALTIN

        6.591,92

        6.592,85

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

        5

        ONS ALTIN FİYATI NE KADAR?

        4.170,51

        4.171,37

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

        10.551,02

        10.783,38

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        42.188,52

        42.985,64

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        21.027,59

        21.557,87

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        TAM ALTIN FİYATI

        43.206,00

        43.719,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        42.189,01

        42.985,51

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        ATA ALTIN FİYATI

        43.343,53

        44.436,65

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.632,34

        4.861,15

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        6.046,80

        6.286,90

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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