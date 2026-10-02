CANLI ALTIN FİYATLARI 2 Ekim 2026: Gram, çeyrek ve ons altın ne kadar oldu? Altın yükseliyor mu, düşüyor mu?

ALTIN YÜKSELECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ?

Altın fiyatlarının kısa vadeli seyri ons altın, dolar/TL kuru ve küresel piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak şekilleniyor. 2 Ekim sabahı ons altının 4 bin 177 dolar seviyesinde bulunması, yurt içindeki gram altın fiyatının da yakından takip edilmesine neden oluyor. Gram altında yönün belirlenmesinde ons altının hareketinin yanı sıra dolar/TL kurundaki değişim de etkili oluyor.

Altının yükselip yükseleceği ya da gerileyip gerilemeyeceği konusunda kesin bir fiyat öngörüsü yapmak mümkün değil. Bu nedenle gün içinde ons altın ve dolar/TL'deki hareketlerin yanı sıra piyasaların açıklanan ekonomik verilere verdiği tepki takip ediliyor.