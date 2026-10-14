Canlı altın fiyatlarında toparlanma sinyali! 14 Ekim 2026 Çarşamba günü Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Canlı altın alış ve satış fiyatları, küresel piyasalardaki düşüş baskısının etkisi altında. Gram altın 6 bin 600 TL seviyesinin altında seyrederken, ons altın 4 bin 160 dolar civarında işlem görüyor. ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ve Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler, altının kısa vadeli yönü açısından belirleyici olacak. Son düşüşe rağmen gram altın son bir haftada yükselişini koruyor. Peki bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 14 Ekim 2026 Çarşamba güncel Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum…