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        Haberler Bilgi Canlı altın fiyatlarında toparlanma sinyali! 14 Ekim 2026 Çarşamba günü Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

        Canlı altın fiyatlarında toparlanma sinyali! 14 Ekim 2026 Çarşamba günü Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

        Canlı altın fiyatlarındaki son durum, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Ons altın ve dolar/TL kurundaki değişimlere göre haraketli bir seyir izleyen altın fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. 14 Ekim Çarşamba günü gram altın fiyatı, yüzde 0,14 oranındaki düşüşle 6.597 TL bandında işlem görüyor. Ons altın da yaklaşık 4.156 dolara gerileyerek aşağı yönlü seyretti. İşte, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü altın fiyatları son dakika gelişmeleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 07:35 Güncelleme:
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        1

        Canlı altın alış ve satış fiyatları, küresel piyasalardaki düşüş baskısının etkisi altında. Gram altın 6 bin 600 TL seviyesinin altında seyrederken, ons altın 4 bin 160 dolar civarında işlem görüyor. ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ve Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler, altının kısa vadeli yönü açısından belirleyici olacak. Son düşüşe rağmen gram altın son bir haftada yükselişini koruyor. Peki bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 14 Ekim 2026 Çarşamba güncel Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum…

        2

        ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?

        Altın fiyatlarında yaşanan geri çekilmenin ardından gözler yeniden piyasaların yönüne çevrildi. Gram altın ve ons altında düşüşün devam edip etmeyeceği merak edilirken, önümüzdeki günlerde açıklanacak ABD enflasyon verileri ve Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler belirleyici olacak. Enflasyonun yüksek gelmesi altın üzerinde baskı oluşturabilirken, beklentilerin altında kalan bir veri fiyatlarda yükselişi destekleyebilir. Peki, altın fiyatlarında yeni bir düşüş dalgası mı yaşanacak, yoksa piyasalar yeniden yükselişe mi geçecek? Altının kısa vadeli seyrinde küresel ekonomik gelişmeler ve doların hareketi yakından izlenecek.

        3

        GRAM ALTIN

        6.599,50

        6.600,44

        GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

        4

        ONS ALTIN FİYATI NE KADAR?

        4.165,30

        4.166,04

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

        10.558,57

        10.791,43

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        42.234,64

        43.033,31

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        21.052,63

        21.583,08

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TAM ALTIN FİYATI

        43.206,00

        43.719,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        42.237,24

        43.034,16

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        43.508,05

        44.605,32

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.632,34

        4.861,15

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        6.046,80

        6.286,90

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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