Canlı altın fiyatlarında toparlanma sinyali! 14 Ekim 2026 Çarşamba günü Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Canlı altın fiyatlarındaki son durum, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Ons altın ve dolar/TL kurundaki değişimlere göre haraketli bir seyir izleyen altın fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. 14 Ekim Çarşamba günü gram altın fiyatı, yüzde 0,14 oranındaki düşüşle 6.597 TL bandında işlem görüyor. Ons altın da yaklaşık 4.156 dolara gerileyerek aşağı yönlü seyretti. İşte, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü altın fiyatları son dakika gelişmeleri…
Canlı altın alış ve satış fiyatları, küresel piyasalardaki düşüş baskısının etkisi altında. Gram altın 6 bin 600 TL seviyesinin altında seyrederken, ons altın 4 bin 160 dolar civarında işlem görüyor. ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ve Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler, altının kısa vadeli yönü açısından belirleyici olacak. Son düşüşe rağmen gram altın son bir haftada yükselişini koruyor. Peki bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 14 Ekim 2026 Çarşamba güncel Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum…
ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?
Altın fiyatlarında yaşanan geri çekilmenin ardından gözler yeniden piyasaların yönüne çevrildi. Gram altın ve ons altında düşüşün devam edip etmeyeceği merak edilirken, önümüzdeki günlerde açıklanacak ABD enflasyon verileri ve Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler belirleyici olacak. Enflasyonun yüksek gelmesi altın üzerinde baskı oluşturabilirken, beklentilerin altında kalan bir veri fiyatlarda yükselişi destekleyebilir. Peki, altın fiyatlarında yeni bir düşüş dalgası mı yaşanacak, yoksa piyasalar yeniden yükselişe mi geçecek? Altının kısa vadeli seyrinde küresel ekonomik gelişmeler ve doların hareketi yakından izlenecek.
GRAM ALTIN
6.599,50
6.600,44
ONS ALTIN FİYATI NE KADAR?
4.165,30
4.166,04
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
10.558,57
10.791,43
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
42.234,64
43.033,31
YARIM ALTIN FİYATI
21.052,63
21.583,08
TAM ALTIN FİYATI
43.206,00
43.719,00
ZİYNET ALTINI FİYATI
42.237,24
43.034,16
ATA ALTIN FİYATI
43.508,05
44.605,32
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.632,34
4.861,15
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
6.046,80
6.286,90