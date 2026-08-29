CANLI İZLE: Galatasaray - Göztepe maçı kaç kaç bitti, golleri kimler, kaçıncı dakikada attı? GS Göztepe maç sonucu...
Süper Lig'in üçüncü haftasında futbolseverleri heyecanlandıran mücadelede Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya geldi. Ligde kritik bir viraja giren sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde sahadan galibiyetle ayrılarak zirve yarışında yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. İzmir temsilcisi Göztepe ise güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuç alarak sezonun ilk galibiyetini elde etmenin peşinde. İki köklü ekip, Süper Lig tarihinde 65. kez kozlarını paylaştı. Peki, Galatasaray - Göztepe maçı kaç kaç bitti, golleri kimler, kaçıncı dakikada attı? İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar...
Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig’in üçüncü haftasında önemli bir mücadelede kozlarını paylaştı. Sezona istediği başlangıcı yapan sarı-kırmızılılar, sahasında hata yapmadan yoluna devam etmek isterken Göztepe ise zorlu deplasmanda puan aradı. Tarihi rekabette 65. kez karşılaşacak iki takımın mücadelesi öncesinde maçın yayın bilgileri ve beklenen kadrolar futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte Galatasaray - Göztepe karşılaşmasına dair öne çıkan detaylar...
GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe'yi 3-2 mağlup etti.
GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇI GOLLERİNİ KİMLER ATTI?
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Davinson Sanchez, 55. dakikada Gabriel Sara ve 63. dakikada Victor Osimhen kaydetti.
MUHTEMEL 11'LER
GALATASARAY: Uğurcan Çakır, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Batrakov, Barış Alper, Osimhen.
GÖZTEPE: Gugeshashvili, Taha Altıkardeş, Ege Yıldırım, Bokele, Arda Okan, Matos, Miroshi, Cherni, Efkan, Henrique, Armstrong.