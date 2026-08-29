CANLI İZLE: Galatasaray - Göztepe maçı kaç kaç bitti, golleri kimler, kaçıncı dakikada attı? GS Göztepe maç sonucu...

Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig’in üçüncü haftasında önemli bir mücadelede kozlarını paylaştı. Sezona istediği başlangıcı yapan sarı-kırmızılılar, sahasında hata yapmadan yoluna devam etmek isterken Göztepe ise zorlu deplasmanda puan aradı. Tarihi rekabette 65. kez karşılaşacak iki takımın mücadelesi öncesinde maçın yayın bilgileri ve beklenen kadrolar futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte Galatasaray - Göztepe karşılaşmasına dair öne çıkan detaylar...