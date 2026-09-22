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        Haberler Bilgi CANLI| FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ BASKETBOL MAÇI YAYINI: Fenerbahçe Tarfin - Beşiktaş basketbol maçı kaç kaç bitti, kupayı kim kazandı?

        CANLI| FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ BASKETBOL MAÇI YAYINI: Fenerbahçe Tarfin - Beşiktaş basketbol maçı kaç kaç bitti, kupayı kim kazandı?

        Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş, 39. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan kritik mücadelenin ardından basketbolseverler, karşılaşmanın sonucunu ve kupanın sahibini merak etmeye başladı. Büyük heyecana sahne olan final maçının ardından "Fenerbahçe Beşiktaş basketbol maçını kim kazandı, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı hangi takım aldı?" soruları gündeme geldi. İşte 39. Cumhurbaşkanlığı Kupası final sonucu ve maçın detayları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Eylül 2026 - 22:09 Güncelleme:
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        Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş, basketbolda sezonun önemli organizasyonlarından biri olan 39. Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde kozlarını paylaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu’nun ev sahipliği yapacağı dev mücadele için geri sayım sürerken, basketbol tutkunları karşılaşmanın detaylarını araştırıyor. Özellikle maçın ne zaman oynanacağı, saat kaçta başlayacağı, hangi kanaldan canlı yayınlanacağı ve yayın durumunun şifreli olup olmayacağı merak konusu oldu. İşte Fenerbahçe Beşiktaş Cumhurbaşkanlığı Kupası finaline ilişkin tüm yayın ve maç bilgileri...

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        FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ BASKETBOL MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

        1. Periyot sonucu:

        Fenerbahçe Tarfin 21 - 10 Beşiktaş

        2. Periyot sonucu:

        Fenerbahçe Tarfin 46 - 27 Beşiktaş

        3. Periyot Sonucu

        Fenerbahçe Tarfin 58 - 46 Beşiktaş

        4. Periyot Sonucu

        Fenerbahçe Tarfin 72 -59 Beşiktaş

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        FENERBAHÇE CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASINI KAZANDI!

        Basketbol Erkekler 39. Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertli ekip, mücadeleden 72-59’luk galibiyetle ayrılarak sezonun ilk kupasını kazandı.

        Bu zaferle birlikte Fenerbahçe, Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı 9. kez müzesine götürme başarısı gösterdi.

        Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ikinci kez mücadele etti.

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        FENERBAHÇE 8 ŞAMPİYONLUK KAZANDI

        Sarı-lacivertli ekip, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 8 kez müzesine götürdü.

        Fenerbahçe, kupadaki ilk şampiyonluğunu 1990 yılında Galatasaray'ı 95-86 yenerek elde etti.

        1991 ve 1994'te de Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi olan sarı-lacivertliler, ardından uzun bir süre organizasyonda yer alamadı. 2007'de Anadolu Efes'i 79-77 yenerek 13 yıl sonra yeniden şampiyon olan Fenerbahçe Tarfin, 2013, 2016, 2017 ve 2025'te de kupayı kazandı. Sarı-lacivertli takım, kupada 11 kez ise ikinci oldu.

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        BEŞİKTAŞ 1 KEZ KUPAYI MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

        Siyah-beyazlı takım, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda bir kez şampiyonluk yaşadı.

        Beşiktaş, 30 Eylül 2012'de oynanan karşılaşmada Anadolu Efes'i 77-75 yenerek kupayı müzesine götürdü.

        Siyah-beyazlılar, organizasyonda 1987'de Karşıyaka'ya, 2025'te ise Fenerbahçe'ye mağlup oldu.

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        #fenerbahçe
        #beşiktaş
        #basketbol maçı
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