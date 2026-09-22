CANLI| FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ BASKETBOL MAÇI YAYINI: Fenerbahçe Tarfin - Beşiktaş basketbol maçı kaç kaç bitti, kupayı kim kazandı?

Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş, basketbolda sezonun önemli organizasyonlarından biri olan 39. Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde kozlarını paylaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu’nun ev sahipliği yapacağı dev mücadele için geri sayım sürerken, basketbol tutkunları karşılaşmanın detaylarını araştırıyor. Özellikle maçın ne zaman oynanacağı, saat kaçta başlayacağı, hangi kanaldan canlı yayınlanacağı ve yayın durumunun şifreli olup olmayacağı merak konusu oldu. İşte Fenerbahçe Beşiktaş Cumhurbaşkanlığı Kupası finaline ilişkin tüm yayın ve maç bilgileri...