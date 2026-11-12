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        Haberler Bilgi Spor Çekya - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Çekya - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        UEFA Uluslar Ligi'nde futbolseverlerin merakla beklediği Çekya-İspanya karşılaşması için heyecan doruğa çıktı. A Ligi 3. Grup'ta oynanacak mücadelede Çekya, güçlü rakibi İspanya'yı sahasında ağırlayacak. Turnuvada oynadığı maçlarda etkili bir performans ortaya koyan İspanya, deplasmanda da kazanarak liderliğini korumayı hedefliyor. Çekya ise taraftarı önünde alacağı sonuçla kötü gidişatını sona erdirmek istiyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler Çekya - İspanya mücadelesinin maç saatini, yayın kanalını ve canlı izleme seçeneklerini araştırıyor. Peki, Çekya-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ? İşte Çekya-İspanya maçı canlı izle ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 20:51 Güncelleme:
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        Çekya ile İspanya, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'un beşinci haftasında karşı karşıya gelecek. Prag'da oynanacak mücadelede İspanya'nın yıldızlarla dolu kadrosu dikkat çekiyor. Ev sahibi Çekya ise kendi sahasında güçlü rakibine karşı sürpriz bir sonuç elde etmek istiyor. Peki, Çekya - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Çekya - İspanya maçı izle bilgisi...

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        ÇEKYA-İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Çekya-İspanya karşılaşması, 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 22..45'te oynanacak.

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        ÇEKYA-İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

        Çekya-İspanya karşılaşması A Haber ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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        ÇEKYA-İSPANYA MAÇI CANLI İZLE

        Çekya-İspanya maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler A Haber ekranlarını takip edebilir. Karşılaşmanın canlı yayınını yayıncı kuruluşun televizyon kanalı ve resmi dijital yayın seçenekleri üzerinden izlemek mümkün olacak.

        Maç sırasında yaşanacak goller, önemli pozisyonlar, oyuncu değişiklikleri ve karşılaşmanın sonucu da futbol gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alacak.

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