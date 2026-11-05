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        Haberler Bilgi Spor Celtic-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Celtic-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, lig aşamasının dördüncü haftasında İskoçya temsilcisi Celtic ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlı ekip, zorlu deplasmanda alacağı sonuçla Avrupa Ligi'ndeki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Futbolseverler, Celtic-Beşiktaş maçının oynanacağı tarihi, başlama saatini ve canlı yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, Celtic-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte UEFA Avrupa Ligi Celtic-Beşiktaş maçının tarihi ve saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 00:10 Güncelleme:
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        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2026-2027 sezonunun dördüncü hafta maçında Celtic'e konuk olacak. Maçı canlı izlemek isteyen taraftarlar, Celtic-Beşiktaş karşılaşmanın maç saati, tarihi ve canlı yayın bilgisini araştırmaya başladı. Peki, Celtic-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Celtic-Beşiktaş maçı hangi kanalda? İşte Avrupa Ligi Celtic-Beşiktaş maçının oynanacağı tarih...

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        CELTIC-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Beşiktaş - Celtic maçı 5 Kasım 2026 Perşembe günü saat 23.00'te oynacak.

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        CELTIC-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

        Celtic-Beşiktaş maçı TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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        BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ

        Beşiktaş, 2026-2027 sezonunda UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında Avrupa'nın farklı ekipleriyle karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlıların açıklanan fikstüründe Celtic deplasmanının ardından Hapoel Beer-Sheva ve Bayer Leverkusen maçları bulunuyor.

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        5 Kasım 2026: Celtic-Beşiktaş

        26 Kasım 2026: Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva

        10 Aralık 2026: Bayer Leverkusen-Beşiktaş

        21 Ocak 2027: Beşiktaş-Union Saint-Gilloise

        28 Ocak 2027: Omonia-Beşiktaş

        UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında her takım sekiz karşılaşma oynayacak. Beşiktaş, lig aşamasını üst sıralarda tamamlayarak bir üst tura yükselmeyi hedefliyor.

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