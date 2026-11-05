Celtic-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, lig aşamasının dördüncü haftasında İskoçya temsilcisi Celtic ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlı ekip, zorlu deplasmanda alacağı sonuçla Avrupa Ligi'ndeki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Futbolseverler, Celtic-Beşiktaş maçının oynanacağı tarihi, başlama saatini ve canlı yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, Celtic-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte UEFA Avrupa Ligi Celtic-Beşiktaş maçının tarihi ve saati...
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2026-2027 sezonunun dördüncü hafta maçında Celtic'e konuk olacak. Maçı canlı izlemek isteyen taraftarlar, Celtic-Beşiktaş karşılaşmanın maç saati, tarihi ve canlı yayın bilgisini araştırmaya başladı. Peki, Celtic-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Celtic-Beşiktaş maçı hangi kanalda? İşte Avrupa Ligi Celtic-Beşiktaş maçının oynanacağı tarih...
CELTIC-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş - Celtic maçı 5 Kasım 2026 Perşembe günü saat 23.00'te oynacak.
CELTIC-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Celtic-Beşiktaş maçı TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ
Beşiktaş, 2026-2027 sezonunda UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında Avrupa'nın farklı ekipleriyle karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlıların açıklanan fikstüründe Celtic deplasmanının ardından Hapoel Beer-Sheva ve Bayer Leverkusen maçları bulunuyor.
5 Kasım 2026: Celtic-Beşiktaş
26 Kasım 2026: Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva
10 Aralık 2026: Bayer Leverkusen-Beşiktaş
21 Ocak 2027: Beşiktaş-Union Saint-Gilloise
28 Ocak 2027: Omonia-Beşiktaş
UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında her takım sekiz karşılaşma oynayacak. Beşiktaş, lig aşamasını üst sıralarda tamamlayarak bir üst tura yükselmeyi hedefliyor.