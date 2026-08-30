CEM YILMAZ SAĞLIK DURUMU: Cem Yılmaz neden hastaneye kaldırıldı? Cem Yılmaz kaç yaşında, hastalığı ne? Sağlık Bakanı açıklama yaptı!
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili gelişmeler gündeme geldi. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde rahatsızlanan Yılmaz, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İlk müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen ünlü komedyenin burada anjiyo işlemine alındığı öğrenildi. Sevenleri tarafından yakından takip edilen Cem Yılmaz'ın sağlık durumu merak edilirken, sanatçının kariyeri ve özel hayatı da yeniden araştırılmaya başlandı. Peki, Cem Yılmaz kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte ünlü komedyenin son durumu, biyografisi, filmleri ve hayatına dair merak edilenler...
Cem Yılmaz’ın sağlık durumuyla ilgili yaşanan gelişmeler gündemdeki yerini aldı. Ünlü komedyenin Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki evinde rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldığı ve burada tedavi sürecine alındığı öğrenildi. Yapılan kontrollerin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesi’ne sevk edilen Yılmaz’ın anjiyo işleminden geçtiği belirtildi. Yaşanan gelişmenin ardından hayranları, Cem Yılmaz’ın son durumunu ve sağlık durumuna ilişkin detayları araştırmaya başladı. Peki, Cem Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Ünlü komedyenin sağlık durumu, kariyeri, filmleri ve hayatına dair merak edilenler... İşte detaylar...
CEM YILMAZ SAĞLIK DURUMU NASIL, HASTALIĞI NE?
Cem Yılmaz, tatil için bulunduğu Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Göğüs ağrısı şikayetiyle Ayvacık Devlet Hastanesi acil servisine götürülen ve kalp spazmı geçirdiği öğrenilen ünlü komedyene ilk müdahale burada yapıldı. Müdahalenin ardından durumu kontrol altına alınan Yılmaz, ileri tetkik ve tedavi amacıyla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.
Sağlık durumu stabil olan Yılmaz’a tetkikler kapsamında anjiyo uygulanacağı öğrenildi.
SAĞLIK BAKANI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ!
Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Değerli sanatçımız Cem Yılmaz’ın geçirdiği rahatsızlık nedeniyle gerekli tıbbi müdahaleler başarıyla gerçekleştirilmiştir. Genel durumu iyi olup tedavisi ve takibi koroner yoğun bakımda devam etmektedir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.
CEM YILMAZ KİMDİR?
Cem Yılmaz, 23 Nisan 1973'te İstanbul’da Koca Mustafa Paşa’da doğdu. Aslen Sivaslıdır. Anne adı Sabahat, baba adı Arif’tir. Can adında bir ağabeyi ve Özge adında bir kız kardeşi vardır. Ortaokulu Bahçelievler Kazım Karabekir Ortaokulu'nda bitirdi. Lise öğrenimi Etiler Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nde görmüştür.
Bir mizah dergisi olan Leman Dergisinde karikatür çalışmalarına başladığında, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünde sürdürüyordu.
İlk stand-up gösterisini Leman Kültür'de, 1995'in Ağustos ayında gerçekleştirdi. Aynı senenin aralık ayında Beşiktaş Kültür Merkezi"nde sahne almaya başladı. 2001 yılı sonuna kadar 1200'ün üstünde gösteriye çıktı. Hemen hemen bütün gösterileri kapalı gişe oynadı. Türkiye’nin yanı sıra, Avrupa ve Amerika’da sahne aldı.
Leman Dergisi'nde yayınlanan çalışmalarını "Karikatürler" isimli kitabında yayınladı. İlk sinema deneyimini, 1998 yılında Ömer Vargı’nın yönettiği ‘Herşey Çok Güzel Olacak’ isimli filmde Mazhar Alanson ile başrolü paylaşarak tatmış oldu. Film, Türkiye ve Avrupada yaklaşık 1 miyon 800 bin kişi tarafından izlendi.
Reklam dünyasında da adından söz ettiren sanatçı , "Panasonic" reklamlarının radyo spotlarıyla iki yıl üst üste Kristal Elma ödülüne layık görüldü. Radyo spotlarının yanı sıra, Panasonic, Mavi Jeans,Telsim, Doritos, Opet ve Türk Telekom gibi markaların reklamlarında oynadı. Yer aldığı her reklam filmi gündem konusu olmayı başardı.
Gösterileri 2000 senesinde Star TV tarafından yayınlanmaya başlandı ve "Gösteri" adıyla piyasa sürüldü.
2001 yılında çıkan kısa dönemden faydalandı ve Temmuz 2001'de askerliğini yaptı. 2004'te vizyona giren, çekimleri tamamlanmasına karşın yapımcı firma ile yaşanan problemler sebebiyle montajı ve gösterimi geciken, 4 farklı karakterde oynayarak başrolünü üstlendiği, G.O.R.A. ile bir kez daha milyonları sinema salonlarına çekmeyi başardı.
2006 yılında senaryosunu yazdığı ve aynı zamanda yönetmen koltuğuna geçtiği proje olan Hokkabaz filmini çeken Cem Yılmaz; G.O.R.A., A.R.O.G, Hokkabaz, Yahşi Batı, Deli Aşk, İftarlık Gazoz, Ali Baba ve 7 Cüceler, Son Umut, Pek Yakında, Arif v 216 gibi yapımlarda rol almış, 3 filmde de seslendirme yapmıştır. Cem Yılmaz son olarak yapımcı, senarist ve oyuncu olarak yer aldığı Karakomik Filmler adlı sinema filminde Aytaç karakterine hayat verdi.
Cem Yılmaz ve sinema ve televizyon oyuncusu Ahu Yağtu ile (d. 11 Temmuz 1978) 10 Mart 2012 tarihinde Pera Palas Otel’de evlendi.
Balayı için Dubai’ye gittiler. Çocukları 2 Ağustos 2012 tarihinde doğduğunda adını Kemal koydular. Ünlü çift 24 Aralık 2013 tarihinde tek celsede boşandı.