CEM YILMAZ SAĞLIK DURUMU: Cem Yılmaz neden hastaneye kaldırıldı? Cem Yılmaz kaç yaşında, hastalığı ne? Sağlık Bakanı açıklama yaptı!

CEM YILMAZ KİMDİR?

Cem Yılmaz, 23 Nisan 1973'te İstanbul’da Koca Mustafa Paşa’da doğdu. Aslen Sivaslıdır. Anne adı Sabahat, baba adı Arif’tir. Can adında bir ağabeyi ve Özge adında bir kız kardeşi vardır. Ortaokulu Bahçelievler Kazım Karabekir Ortaokulu'nda bitirdi. Lise öğrenimi Etiler Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nde görmüştür.

Bir mizah dergisi olan Leman Dergisinde karikatür çalışmalarına başladığında, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünde sürdürüyordu.

İlk stand-up gösterisini Leman Kültür'de, 1995'in Ağustos ayında gerçekleştirdi. Aynı senenin aralık ayında Beşiktaş Kültür Merkezi"nde sahne almaya başladı. 2001 yılı sonuna kadar 1200'ün üstünde gösteriye çıktı. Hemen hemen bütün gösterileri kapalı gişe oynadı. Türkiye’nin yanı sıra, Avrupa ve Amerika’da sahne aldı.

Leman Dergisi'nde yayınlanan çalışmalarını "Karikatürler" isimli kitabında yayınladı. İlk sinema deneyimini, 1998 yılında Ömer Vargı’nın yönettiği ‘Herşey Çok Güzel Olacak’ isimli filmde Mazhar Alanson ile başrolü paylaşarak tatmış oldu. Film, Türkiye ve Avrupada yaklaşık 1 miyon 800 bin kişi tarafından izlendi.

Reklam dünyasında da adından söz ettiren sanatçı , "Panasonic" reklamlarının radyo spotlarıyla iki yıl üst üste Kristal Elma ödülüne layık görüldü. Radyo spotlarının yanı sıra, Panasonic, Mavi Jeans,Telsim, Doritos, Opet ve Türk Telekom gibi markaların reklamlarında oynadı. Yer aldığı her reklam filmi gündem konusu olmayı başardı.