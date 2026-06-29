Gökyüzü, Haziran ayının en etkileyici astronomi olaylarından biri olan Çilek Dolunayı'na hazırlanıyor. Yaz mevsiminin ilk dolunayı olarak da dikkat çeken bu gök olayı, hem astrolojik etkileri hem de oluşturacağı görsel şölen nedeniyle yakından takip ediliyor. Peki, Çilek Dolunayı bugün mü yaşanacak, Oğlak Dolunayı saat kaçta gerçekleşecek? Türkiye'den çıplak gözle görülebilecek olan Haziran Dolunayı'nı izlemek için en uygun zaman ve merak edilen tüm detaylar haberimizde...