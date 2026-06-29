Çilek Dolunayı bugün mü? Haziran Çilek Dolunayı ne zaman, saat kaçta, Türkiye'den görülecek mi?
Haziran ayının en merak edilen gökyüzü olaylarından Çilek Dolunayı için geri sayım başladı. Astroloji meraklıları ve gök gözlemcileri, "Çilek Dolunayı ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?" sorusuna yanıt ararken, Oğlak burcunda meydana gelecek dolunayın Türkiye'den izlenip izlenemeyeceği de araştırılıyor. Peki, Haziran Dolunayı bugün mü gerçekleşecek, Çilek Dolunayı hangi saatte zirveye ulaşacak ve en net nereden gözlemlenebilecek? İşte merak edilen tüm ayrıntılar...
Gökyüzü, Haziran ayının en etkileyici astronomi olaylarından biri olan Çilek Dolunayı'na hazırlanıyor. Yaz mevsiminin ilk dolunayı olarak da dikkat çeken bu gök olayı, hem astrolojik etkileri hem de oluşturacağı görsel şölen nedeniyle yakından takip ediliyor. Peki, Çilek Dolunayı bugün mü yaşanacak, Oğlak Dolunayı saat kaçta gerçekleşecek? Türkiye'den çıplak gözle görülebilecek olan Haziran Dolunayı'nı izlemek için en uygun zaman ve merak edilen tüm detaylar haberimizde...
ÇİLEK / OĞLAK DOLUNAYI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Haziran Dolunayı, Oğlak burcunda gerçekleşecek. Bu ay meydana gelen dolunay evresine Çilek Dolunayı da deniyor. Haziran Dolunayı, 30 Haziran 2026 Salı günü saat 02:56'da ufuktan yükselecek.
ÇİLEK DOLUNAYI NEREDEN İZLENECEK, TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?
Evet, 2026 Haziran Dolunayı Türkiye'den de gözlemlenebilecek. Çilek Dolumayı, şehir ışıklarından uzak, açık ufka sahip bir noktadan görülebilecek. Bu dolunayı gözlemlemek için en uygun zaman da Ay'ın doğuşundan sonra ilk 1-2 saattir.