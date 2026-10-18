Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 17 Ekim 2026 Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı
Çılgın Sayısal Loto 17 Ekim 2026 Cumartesi çekiliş sonuçları, şans oyunu tutkunlarının gündeminde yer alıyor. Haftanın merakla beklenen çekilişinde 6 bilen olup olmadığı araştırılıyor. Joker ve SüperStar sonuçları da çekilişin ardından belli oldu. Talihliler, kuponlarındaki numaraları açıklanan sonuçlarla karşılaştırarak ikramiye kazanıp kazanmadıklarını sorgulayabiliyor. Peki, 17 Ekim 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar hangileri oldu? İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı...
Çılgın Sayısal Loto'da haftanın son çekilişi için heyecan sona erdi. Kupon sahipleri, çekiliş sonuçlarının açıklanmasının Sayısal Loto sonuçlarını Milli Piyango Online üzerinden sorgulayabiliyor. 17 Ekim Cumartesi tarihli çekilişin sonuçları ve ikramiye dağılımı merakla bekleniyor. Peki, Çılgın Sayısal Loto çekilişinde hangi numaralar çıktı ve sonuçlar nereden sorgulanır? İşte 17 Ekim 2026 Sayısal Loto sonuçları, kazandıran numaralar ve bilet sorgulama ekranı...
17 EKİM 2026 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
17 Ekim 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları, çekilişin tamamlanmasının ardından açıklanacak. Çekiliş saat 21.30'da gerçekleştiriliyor. Kazandıran 6 numara, Joker ve SüperStar bilgileri sonuçların yayımlanmasıyla birlikte belli olacak.
Sayısal Loto sonuçları:
6 - 19 - 39 - 59 - 75 - 85
JOKER 84 + SÜPERSTAR 7
Sayısal Loto'da büyük ikramiye (785.992.622,36 ₺) devretti.
SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU NASIL SORGULANIR?
Çekiliş sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango Online'ın resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden kupon bilgilerini kontrol edebiliyor.
Sorgulama ekranında çekiliş tarihi seçilerek kazandıran numaralar, ikramiye tutarı ve kuponun kazanç durumu ayrıntılı olarak görüntülenebiliyor.
ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER YAPILIYOR?
Çılgın Sayısal Loto çekilişleri haftada üç gün, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştiriliyor.
Noter huzurunda yapılan çekilişlerin sonuçları, çekiliş tamamlandıktan kısa süre sonra Milli Piyango Online'ın resmi platformlarında yayımlanıyor
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;
Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.
6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
SÜPERSTAR NEDİR?
SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.
Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.